Verhöhnung früherer Preisträger

Deutliche Worte: Rund 400 Menschen protestierten am Freitag in Wiesbaden gegen die Ehrung des ehemaligen hessischen CDU-Ministerpräsidenten mit der höchsten Auszeichnung des Landes Foto: Boris Roessler/dpa

Die Medaille, die den Namen des Widerstandskämpfers Wilhelm Leuschner trägt, hat Roland Koch nicht verdient. Darin waren sich die Teilnehmer einer Kundgebung am Freitag in Wiesbaden einig. Auf dem Platz vor dem Kurhaus der hessischen Landeshauptstadt hatten sich rund 400 Aktive aus den Gewerkschaften, aus der Partei Die Linke, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) und vieler weiterer Organisationen versammelt. In dem Gebäude erhielt zur gleichen Zeit der ehemalige hessische CDU-Ministerpräsident die höchste Auszeichnung des Landes aus den Händen seines Amtsnachfolgers und Parteifreundes Volker Bouffier – allen Protesten der vergangenen Wochen zum Trotz. Außerdem wurden Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und der stellvertretende Vorsitzende des Zentralsrates der Juden in Deutschland, Salomon Korn, mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille geehrt.

»Die Medaille sollte an Personen verliehen werden, die sie sich besondere demokratische Verdienste erworben haben«, rief während der Kundgebung der Geschäftsführer der DGB Region Frankfurt-Rhein-Main, Philipp Jacks, ins Mikrofon. Roland Koch dagegen habe soziale Spaltung, Privatisierung sowie Ressentiments und Hass gegen Ausländer im Land gefördert und sei der Ehrung deshalb nicht würdig.

Während die schwarzen Limousinen vorfuhren, denen Koch und Bouffier sowie weitere CDU- und SPD-Granden entstiegen, ertönten ein lautstarkes Pfeifkonzert und Buhrufe von rund 400 Demonstranten. Sie wurden auf Abstand gehalten, weil die hessische Staatskanzlei den größeren, unmittelbar vor dem Portal des Kurhauses liegenden Teil der Wiese vor dem Kurhaus angemietet hatte. Dies sei ebenso das Gegenteil von Demokratie wie die Tatsache, dass Ministerpräsident Bouffier selbstherrlich seinen Parteifreund auszeichne, schimpfte Philipp Jacks.

»Noch nie habe ich soviel Wut bei unseren Kolleginnen und Kollegen gesehen«, rief die Vorsitzende der GEW Hessen, Maike Wiedwald. Koch habe nicht nur eine »schmutzige rassistische Unterschriftenkampagne« gegen die doppelte Staatsbürgerschaft zu verantworten, sondern auch den Lehrern des Landes die mit 42 Stunden für den Berufsstand längste Wochenarbeitszeit der neueren Geschichte der Bundesrepublik aufgebürdet – und zugleich ihre Bezüge gekürzt.

Sozialabbau, ausländerfeindliche Wahlkämpfe, schwarze Kassen, illegale Spenden und im Zusammenhang damit die Lüge von »jüdischen Vermächtnissen«, die Verscherbelung öffentlichen Eigentums, der ungezügelte Ausbau des Flughafens Frankfurt am Main: Die Liste der Skandale, in die Koch verwickelt war, sei lang, befand auch Janine Wissler, Vorsitzende der Linksfraktion im hessischen Landtag. Die Fraktion war mit einer ganzen Serie an Plakaten zur Kundgebung gekommen, auf denen der Slogan »Danke für nichts« prangte, außerdem Aussagen wie »Keine Ehre für illegal finanzierte Wahlkämpfe und Straftaten« oder »Keine Ehre für Sozialabbau: Frauenhäuser und Sozialberatungen geschlossen, Krankenhäuser und Schulen privatisiert«.

Unter den Protestierenden waren auch einige Grünen-Politiker, die sich vom Vorgehen der CDU-Grünen-Landesregierung nicht hatten vereinnahmen lassen, wie ein Redner vermerkte. Wenige SPD-Fahnen wurden zögerlich gezeigt; allerdings erst, nachdem Koch im Kurhaus verschwunden war.

Ein Demonstrant betonte, es sei zynisch, den CDU-Politiker in eine Reihe mit bisher mit der Medaille geehrten Widerstandskämpfern von Irmgard Heydorn über Martin Niemöller bis zu Eugen Kogon zu stellen. Eine Verhöhnung all dieser Preisträger sei die Ehrung Kochs. Eine Gewerkschafterin erinnerte an die in Kochs Regierungszeit zwangspensionierten Steuerfahnder. DGB-Regionalgeschäftsführer Jacks erläuterte: »Die Beamten sind für verrückt erklärt worden, weil sie die Banken hatten kontrollieren wollen und nicht die kleinen Leute.« Als sie auch in der CDU-Spendenaffäre ermittelten, habe Koch sie mit unlauteren und rechtswidrigen Methoden verfolgt. Jacks betonte, generell sei es undemokratisch, dass der Ministerpräsident die Medaille verleihe. Künftig müsse ein unabhängiges Gremium passende Kandidaten für die höchste Auszeichnung des Landes benennen, forderte er.