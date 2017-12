»Der arbeitsfreie Sonntag ist nicht verhandelbar«

Foto: Alexander Körner/dpa

Am Sonntag ist der erste Advent, das bedeutet für viele Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel nicht besinnliches Beisammensein, sondern ein arbeitsreicher Tag. Haben diese Menschen individuell Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, an einem Ruhetag ackern zu müssen?

Wenn der Gesetzgeber einen Rahmen setzt, in dem die Öffnungszeiten immer weiter ausgedehnt werden, ist es für Beschäftigte, Betriebsräte und die Tarifgewerkschaft Verdi schwierig aufzufangen, was der Gesetzgeber dem Kommerz freigibt. Es muss endlich eine Politik eingeleitet werden, die nicht Konsum, sondern abhängig Beschäftigte in den Vordergrund stellt – im Handel gibt es davon mehr als 5,1 Millionen, etwa 3,1 Millionen im Einzelhandel, die ja auch Privates und Arbeit miteinander vereinbaren müssen.

Hat Ihre Gewerkschaft mehr Möglichkeiten, etwa in Tarifverhandlungen, die Rechte der Beschäftigten zu stärken?

Als Tarifgewerkschaft können wir leider den Unternehmen im Einzelhandel nicht vorschreiben, wann sie ihre Läden öffnen sollen und wann nicht. Wir können lediglich über Zuschläge und anderen Rahmenbedingungen verhandeln, aber nicht hingehen und die Türen schließen. Wir versuchen natürlich, mit den Betriebsräten daran zu arbeiten, solche Sonderöffnungen möglichst einzugrenzen.

In Berlin gibt es Geschäfte, in denen Sie von Montag morgen bis Samstag nacht durchgehend einkaufen können. Wie schätzen Sie die politische Situation derzeit ein: Gelingt es Ihnen, zumindest den Status quo zu erhalten, oder wird auch dieser gemeinsame, gesellschaftliche Ruhetag vollkommen wegfallen?

Als Verdi gehen wir gegen jegliche Ausweitung der Ladenöffnungszeiten vor und das mittlerweile seit Jahrzehnten. Ich halte den Ladenschluss für einen wesentlichen gesellschaftlichen Zeitanker. Die Beschäftigten haben so planbar zusammenhängende Zeit, die sie im Privaten verbringen können. Jede Ausweitung führt dazu, dass dies kaum noch möglich ist. Die Liberalisierung der Öffnungszeiten im Handel wurde immer mit dem Argument vorgenommen, sie würde Arbeitsplätze schaffen und dem stationären Einzelhandel helfen. Die Folge ist aber eine völlig andere: Es wurden kaum zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, sondern vorhandene Vollzeit- in Teilzeitstellen umgewandelt, vorhandene sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeitsplätze in Minijobs. Im Grunde haben wir also eine Prekarisierung erlebt, weil die Unternehmen die Beschäftigten flexibel einsetzen wollen. Das hat nicht zu mehr Beschäftigung geführt oder zu mehr Arbeitszeitvolumen. Außerdem hat es eher den großen Konzernen geholfen und die Kannibalisierung in der Branche vorangetrieben. Die Unternehmenspleiten, die wir in den vergangenen Jahren erlebten, haben unter anderem damit zu tun, dass der Gesetzgeber nicht ordnend eingreift, etwa bei der Frage der Öffnungszeiten, der Expansion der Verkaufsflächen, den Preisschlachten und beim Konzentrationsprozess.

Ist das eine neue Entwicklung?

Im Grunde kämpfen wir seit 1989 gegen eine Liberalisierung des Ladenöffnungsgesetzes, seit Einführung des »Scheiß-langen-Donnerstag, Schlado«, wie die Beschäftigten der Branche es nennen. Wir wehren uns gegen eine Ausdehnung, weil es doch gar nicht um eine halbe Stunde mehr geht, sondern um einen Anker für die Gesellschaft, nicht nur für die Beschäftigten im Einzelhandel, sondern auch für Erholung, Sportvereine, Kultur, Freizeit, Ausübung von Hobbys, aber auch der Religion. Für all das ist der Ladenschluss immens wichtig.

Ein weiteres Versagen des Gesetzgebers ist, dass eine Sonderöffnung am 24. Dezember in den meisten Bundesländern generell erlaubt ist, sollte dieser Tag auf einen Sonntag fallen, so wie in diesem Jahr. Nun haben große Ketten bereits angekündigt, darauf zu verzichten. Ein politischer Erfolg Ihrer Gewerkschaft und der »Allianz für den arbeitsfreien Sonntag«?

Der letzte Zeitanker, der nun übrig ist, ist der arbeitsfreie Sonntag, der seit Jahren unter Beschuss steht. Das ist einer der Gründe, warum wir die Allianz mit den Beschäftigtenorganisationen der Kirchen ins Leben gerufen haben. Seit 2009 haben wir mehr als 110 Klagen gegen illegale Sonntagsöffnungen gewonnen. Dass die großen Ketten nun so agieren, ist unter anderem dieser erfolgreichen Arbeit geschuldet. Eines will ich zum Schluss klarstellen: Wer den arbeitsfreien Sonntag im Handel dem Kommerz opfern will, der holt sich von uns eine politische blutige Nase. Der arbeitsfreie Sonntag ist nicht verhandelbar.