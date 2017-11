Warpgeschwindigkeit, Mr. Scott! Marco Giampaolo weist Sampdoria Genua die Richtung Foto: GIORGIO BENVENUTI /EPA/dpa

Marco Giampaolo kennt sich aus in der Psychologie des Fußballs. Der Trainer von Sampdoria Genua mahnte seine Mannschaft vor dem Spiel gegen den FC Bologna noch eindringlich, den überraschenden 3:2-Erfolg über Serienmeister Juventus Turin vom vorherigen Wochenende schleunigst aus den Köpfen zu bekommen. Sie wollten nicht hören – Sampdoria verlor sang- und klanglos mit 0:3. Von dem sonst so gut strukturierten, vertikalen Offensivspiel war nichts zu sehen.

Nichtsdestotrotz bleibt »Samp« eine der großen Überraschungen der aktuellen Serie-A-Saison. Derzeit belegt man Rang sechs der Tabelle. Zuletzt gab es neben dem Sieg gegen Juve auch ein 2:0 beim verhassten Stadtrivalen CFC 1893 – für die Fans wohl noch wichtiger. Trainer Giampaolo relativiert den ungewohnten Erfolg gerne: Die Vorstellung, man könne sich für die Champions League qualifizieren, bezeichnete er unlängst als »Science Fiction«. Passenderweise ist der Filmproduzent Massimo Ferrero der Eigentümer des Klubs, ein schillernder Patron italienischer Prägung.

Vor der Saison hatte Sampdoria niemand so richtig auf der Rechnung. Die letzte Spielzeit – die erste unter Giampaolo – schloss die Mannschaft zwar auf einem soliden zehnten Platz ab, nachhaltig beeindrucken konnte sie jedoch nicht. Zusätzlich verließen mit Patrik Schick und Milan Skriniar die besten Spieler den Verein zugunsten der zahlungskräftigeren Konkurrenz. »Was solls?« dachte sich Giampaolo, und zauberte einfach die nächsten Talente aus dem Hut. Da wäre etwa das Herz des Mittelfelds, 6er Lucas Torreira. Der 21jährige Uruguayer überzeugt bislang mit drei Toren, einer Passquote von 87 Prozent sowie 2,9 Tacklings pro Spiel. Seine ebenso jungen Mittelfeldkollegen Karol Linetty (22) and Dennis Praet (23) sind kaum minder begabt. Noch beeindruckender aber ist, wie gut sie auf dem Platz harmonieren.

Als Talent geht Stürmer Fabio Quagliarella dagegen wohl nicht mehr durch. Sampdorias aktuell bester Torjäger – er erzielte schon sieben Treffer – ist mittlerweile 34 Jahre alt und befindet sich damit auf der Zielgerade seiner Karriere. Der 25fache Nationalspieler Italiens hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Jahrelang wurde er von einem Stalker bedroht. Das Martyrium begann 2009 mit seinem Wechsel von Udinese zum SSC Neapel. Auf der Geschäftsstelle gingen anonyme Briefe ein, die ihn u. a. beschuldigten, an Drogenpartys der Mafia teilzunehmen. Als Täter stellte sich später der Polizist Raffaele Piccolo heraus. Dieser schickte zudem Morddrohungen an Quagliarellas Familie, während er ihr gleichzeitig seine Hilfe anbot. Anfang des Jahres wurde Piccolo zu einer Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt.

Sein spätes sportliches Glück hat Quagliarella nun in Genua gefunden. Die Geschichte Sampdorias ist wie bei so vielen italienischen Traditionsvereinen von einem stetigen Auf und Ab geprägt. Mit Spielern wie Gianluca Vialli und Roberto Mancini holte Sampdoria 1991 die bisher einzige Meisterschaft; im folgenden Jahr erreichte man das Finale der Champions League, verlor dort aber gegen den FC Barcelona. Besser wurde es nicht. Es folgten einige Spielzeiten in der Serie B, ehe sich Sampdoria seit dem Wiederaufstieg 2012 erneut in Italiens Beletage etablieren konnte.

In dieser Saison scheint erstmals wieder mehr drin zu sein. Doch um sich tatsächlich für Europa zu qualifizieren, muss die Defensive es schaffen, die Torschüsse der Gegner einzudämmen: Im Schnitt lässt das Team 15,3 Versuche zu, das ist der fünftschlechteste Wert der Liga. Gelingt es jedoch, defensiv stabiler zu stehen, kann für Sampdoria aus Science Fiction bald Realität werden.