»Wir wollen dazu was sagen!«

Der Witz, der Charme, der Kommunismus: Der Songkünstler Gerd Semmer (Collage von Toni Tripp) Foto: Toni Tripp / Sammlung Udo Achten

Kerstin und Sandra, Sie sind auf Gerd Semmer schon in der Schule gestoßen – durch ein Gedicht von ihm in einem Deutschbuch?

Kerstin Grether: Es ist mir nur zweimal passiert, dass ich im Deutschbuch einen Text sensationell gut fand. Der eine war »Wir schreiben an den Kaiser«, eine Geschichte von Irmgard Keun, der andere das Gedicht »Ladenmädchen gesucht« von Gerd Semmer. Später erfuhr ich, dass die Semmers mit Keun befreundet waren.

Mit 14 habe ich »Ladenmädchen gesucht« immer wieder gelesen. Ich konnte es nicht fassen, dass da ein Mann schildert, wie ein Ladenmädchen von seinem Chef auf sehr unangenehme Weise sexualisiert und belästigt wird – und dabei selbst kein bisschen sexistisch ist. Man sollte in Zeiten von »Slutwalk«, »Aufschrei« und »Me Too« den Liedermacher Gerd Semmer wirklich neu entdecken!

Er hat linke Feuilletons geschrieben und Lieder für seine Freunde wie Dieter Süverkrüp getextet. Hat er auch selbst gesungen?

Bettina Semmer: Natürlich hat er mitgesungen, davon gibt es Aufnahmen. Darüber hinaus aber sah er seine Rolle als die des Schriftstellers und Förderers. Seine weitgehend unentgeltliche Arbeit als Netzwerker, Anreger und Freund, die sich in seinen unzähligen Briefen äußert, wird noch zu entdecken sein. Semmer war ein unglaublich belesener und gründlicher Mann, der sich im Dialog, in der Auseinandersetzung mit Kunstgeschichte, Philosophie, mit Brecht, Heine und Piscator, für den er mehrere Jahre arbeitete, schulte und seine Kenntnisse gerne weitergab. Er hat unter anderem Fasia Jansen und Süverkrüp – den er bei einem Purimspiel von Jean Soubeyran entdeckte – dazu gebracht, Chansons und Protestlieder zu singen. Zuallererst aber war er Lyriker, ab 1948 wurden seine Gedichte veröffentlicht. Später hat er diese Lyrik umfunktioniert, erst als scharfes Chanson, dann im Ostermarschsong als »Literatur in der Aktion« – übrigens der Titel von Ulla Hahns Dissertation.

Und jetzt interessiert sich auch eine Band wie Doctorella für sein Werk. Dabei war die Musik der Liedermacher doch in den Tagen Ihrer Pop- und New-Wave-Sozialisiation der späten 80er ein verbotenes Genre?

Kerstin Grether: Unser erster Impuls war tatsächlich, aus »Ladenmädchen gesucht« einen New-Wave-Popsong zu machen. Mit einer düster-melancholischen Melodieführung, die aber am Ende der Strophe hysterisch-opernhaft durchknallt. Semmer hat den Mief der deutschen Nachkriegsjahre ja als einer der ersten benannt und bekämpft: das Schweinefleisch in Dosen, den Geruch von Terpentin, das Tragen langer Unterhosen, die Weihnachtsengel in den Kaufhäusern. Das, was er hasste, hat er mit soviel Liebe und Akribie beschrieben, dass er es damit – wunderbarerweise, muss man sagen – auch ein bisschen umarmt hat. Er hat so in den frühen 1950ern bereits eine Methode angewandt, die dann erst in den 60er Jahren zum Markenzeichen von Pop wurde. Zum Beispiel bei den Kinks, wenn sie auf hedonistische Art den Alltag der sogenannten kleinen Leute feierten und gleichzeitig auch kritisierten.

Sandra Grether: Als Jugendlichen war uns diese Art von Konsumkritik natürlich nicht ganz geheuer, wir kannten das auch gar nicht richtig. Man wollte ja die coole Oberfläche der Waren feiern, selber auch ein bisschen zur Ware werden und den kommenden Weltuntergang auch ein bisschen genießen … Aber Semmer war ja ein radikaler Linker, er hatte sehr viele Protestansätze, die auch heutzutage sehr gut nachvollziehen kann. Ich finde es inspirierend, mir anzuschauen, wie humorvoll er die Lieder der Französischen Revolution ins Deutsche übertrug. Als Musikerin, die auch Chansons schreibt, interessiert es mich zunehmend, auch in der Geschichte der deutschsprachigen starken Chansons immer weiter zurückzugehen, meinetwegen auch in die 1920er oder sogar ins vorletzte Jahrhundert, und beispielsweise die ebenfalls ziemlich in Vergessenheit geratenen Chansons der Brüder Wolf neu zu entdecken.

Im Brechthaus werden nun verschiedene Künstler seine Songs singen. Nach welchen Kriterien haben Sie diesen Abend organisiert?

Sandra Grether: Wir haben unterschiedliche Musikerinnen und Musiker, die alle auch aus New-Wave- und Punktraditionen stammen, gebeten, sich je zwei Songs oder Gedichte von Gerd Semmer auszusuchen, eigene Versionen zu machen. Wir schneiden den Abend mit und wollen daraus ein Album machen, das nächstes Jahr auf unserem Label »Bohemian Strawberry« erscheinen soll.

Das Motto heißt »Wir wollen was dazu sagen!« Wer tritt da alles auf?

Sandra Grether: Die lauten, rockigen Shirley Holmes, die Berliner Lo-Fi-Dis­co-Ikone Kitty Solaris, die poetische Folkrocksängerin Toni Kater und mit Kristof Schreuf der einzige Sänger Deutschlands, der genau wie Gerd Semmer weitgehend auf das songtypische »Ich und Du« verzichtet. Außerdem die Indie-Rock-Rebellinnen Zuckerklub sowie der Shy-Sänger und Doctorella-Gitarrist Sascha Rohrberg. Kerstin und ich spielen im Duo-Set mit Doctorella. Kerstin führt als Moderatorin durch den Abend, und Bettina zeigt ihren Film »Und muss nicht so sein – Gerd Semmers Widerworte«, der sehr berührend ist. Last, but not least sind wir sehr happy, dass die poetische Indus­trial-Electro-Sängerin Mona Mur, die sich auch auf Brecht-Lieder versteht, mit dabei ist. Und dann singt der Chor in Mitte unter der Leitung von Bernd Medek kongenial vertonte Lyrik. Da singt auch Bettina Semmer mit.

So viele Musikerinnen auf einmal sind selten.

Sandra Grether: Ja, wir wollen mit unserer Musikauswahl auch zeigen, dass es im derzeitigen Jahrzehnt der rebellischen Frauen absolut an der Zeit ist, männliche Protesttraditionen zu übernehmen. Das deutsche Musikgeschäft liegt in dieser Hinsicht ja noch im 100jährigen Dornröschenschlaf. Wir sehen uns also durchaus auch in der Tradition von Gerd Semmer: »Wir wollen dazu was sagen.«

1958 bekam er den Tucholsky-Preis der Zeitschrift Konkret. Ich wusste gar nicht, dass die so etwas hatten. Und 1960 den Heinrich-Heine-Preis der DDR. War er Kommunist?

Bettina Semmer: Beim Tucholsky-Preis von Konkret machte er den zweiten Platz. Semmer verstand sich als Marxist, als jemand, der den Kapitalismus überwinden und eine gerechtere Gesellschaft im Sinne des Kommunismus schaffen wollte. Er war jedoch nie Parteimitglied der KPD und hatte einen kritischen, wenn auch wohlwollenden Blick auf die DDR. In seinen späten Werk »Abendlied zu Ostern« scheint eine sehr moderne Vision der großen Weltfamilie auf. Das Preisgeld für die Heine-Medaille wurde übrigens bei einem Ostseeurlaub mit der ganzen Familie verjubelt.

Er interessierte sich sowohl für die Französische Revolution als auch für die Ostermärsche. Heute ist das ziemlich aus der Mode gekommen.

Bettina Semmer: Ist es aus der Mode gekommen? Ostermärsche gibt es noch, auch wenn sie eher der Zeit des Kalten Krieges anzugehören scheinen. Doch wenn man sich die konfrontative Politik eines Kindskopfs wie Trump ansieht, dann ist der wieder ausgebrochen. Und zur Frage der französischen Revolutionslieder: Die interessierten Semmer erstens als Romanisten, zweitens als Theatermann. Als wissenschaftlicher Berater Piscators bei der Inszenierung von »Dantons Tod« hatte Semmer die Idee, einige Songs einzubauen. Bei diesen Liedern lernte er, im Sinne Brechts »Erkenntnisse durch Genüsse« zu erzeugen. Und den Witz, der von einfachen Menschen gleich verstanden wird, den Charme und das Kämpferische.

Er starb 1967 mit 47 Jahren. Er arbeitete im bleiernen CDU-Staat des Kalten Kriegs. Den hat Volker Ludwig, der spätere Gründer des Grips-Theaters, damals in einem Kabarettprogramm so beschrieben: »Kennt Ihr das Schlagt-sie-tot-Land, das Von-unseren-Steuern-Land, das Ab-über-die-Mauer-Land, das Lieber-tot-als-rot-Land?«

Bettina Semmer: Er starb an den Folgen einer Nierenentzündung, die er im Alter von 14, 15 verschleppt hatte. Er wusste schon in jungen Jahren, dass er nicht viel älter als 40 werden würde. Vielleicht hat er sich deshalb aufs Wesentliche konzentriert, nicht lange gefackelt und seine verbleibende Energie auf seine Arbeit als Schriftsteller und für eine bessere Gesellschaft verwandt. Und das Leben genossen. Dass er unter den Bedingungen der Adenauer-Republik gleichzeitig einen klaren Gegner hatte und auch durch ihn gebremst wurde , dürfte klar sein. Wir wurden vom Verfassungsschutz beschattet. Das limitierte seine Erfolgschancen und belastete uns, zumal meine Mutter als Beamtin die Familie ernährte.

Arbeitet die AfD an der Wiederherstellung dieser Gesellschaft? Und braucht man dagegen neue Protestsongs?

Sandra Grether: Gegen die Herrenmenschenpartei AfD …

Kerstin Grether: … sind auch Protestsongs von Frauen ganz sicher ganz dringend ganz nötig.