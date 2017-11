Unilever auf Renditejagd

Produktionsstätte vor dem Aus? Mitarbeiterin im Unilever-Werk Pratau in Sachsen-Anhalt präsentiert Margarinepackung Foto: Peter Endig/ZB

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) fürchtet einen Verkauf der Margarinesparte des niederländisch-britischen Lebensmittelkonzerns Unilever. In Deutschland wären davon 300 Arbeitsplätze betroffen, wie die NGG am Montag erklärte. Margarine der Marken Lätta, Becel und Sanella wird demnach hierzulande in Kleve in Nordrhein- Westfalen, in Hamburg und in Wittenberg-Pratau in Sachsen-Anhalt hergestellt.

Der Multi habe nach dem erfolgreich abgewendeten Übernahmeversuch zum Jahresanfang durch den US-Rivalen Kraft Heinz angekündigt, die Rendite bis 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen (siehe jW vom 5. August), erklärte die Gewerkschaft. Diese Pläne hätten NGG und die Europäische Gewerkschaftsföderation EFFAT bereits im Mai kritisiert.

Die NGG-Vorsitzende Michaela Rosenberger sprach von einer »Kurzfrist-Ökonomie«: Der Konzern habe im wesentlichen Aktionäre, potentielle Investoren und Analysten im Blick. »Die Beschäftigten sind die Leidtragenden.« Unilever-Europa-Betriebsrat Hermann Soggeberg forderte einen Zukunftsplan für die Mitarbeiter. Kaufinteressenten müssten sich zum Erhalt der Arbeitsplätze und der Arbeitsbedingungen verpflichten.

Unilever ist einer der größten Konsumgüterhersteller der Welt mit einem Umsatz von 53 Milliarden Euro. In Deutschland beschäftigt der Konzern rund 5.000 Mitarbeiter an elf Standorten, die Produkte etwa der Marken Pfanni und Knorr herstellen.

Kraft Heinz hatte im Februar sein Angebot für Unilever zurückgezogen, in dem das niederländische Unternehmen mit 143 Milliarden Dollar bewertet worden war. Unilever hatte das Angebot als zu niedrig zurückgewiesen. Dennoch war es auch später angeblich noch von kaufwilligen »Heuschrecken« attackiert worden. Die US-Investmentgesellschaft Blackstone und CVC Capital Partners aus Luxemburg seien angeblich bereit, 6,6 Milliarden Euro für die Margarinesparte des Konzerns auf den Tisch zu legen, hatte der britische Sender Sky News Anfang August gemeldet. Kurz zuvor hatte der Sender von einem Angebot der Investmentgesellschaften Clayton, Dubilier & Rice und Bain Capital berichtet. (AFP/jW)