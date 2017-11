Blauer Brief mit Folgen

Protestaktion gegen Sozialabbau am 24. Mai 2016 in Brüssel Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Die Europäische Kommission bezeichnet den Haushaltsentwurf der belgischen Regierung für das Jahr 2018 als ungenügend. Der Etat weiche signifikant von der Zielstellung ab, hatte die Kommission am vergangenen Mittwoch kritisiert (jW berichtete). Seit Ausbruch der Euro-Krise nimmt Brüssel jedes Jahr den neuen Haushalt der Mitgliedsstaaten unter die Lupe – die Effekte indes sind überschaubar: Ein Tadel hat keine unmittelbaren Folgen.

Belgien ist nicht das einzige EU-Mitglied, das von der Kommission zu mehr Haushaltsdisziplin aufgefordert wurde. Auch Frankreich, Österreich, Italien, Spanien und Portugal bekommen ein Ungenügend. Estland, Irland, Zypern, Malta und die Slowakei befinden sich demnach im Rahmen der Vorgaben. Deutschland, Luxemburg, Finnland, die Niederlande, Litauen und Lettland erhielten ein Lob. Bei erstgenanntem kein Wunder, denn die BRD bleibt mit einem Plus von 13 Milliarden Euro der mit Abstand größte »Nettoeinzahler« der Union, wie die Kommission am Montag mitteilte.

Für die belgische Regierung kam der »blaue Brief« nicht unerwartet. Bereits Ende Oktober hatte die Kommission Finanzminister Johan Van Overtveldt schriftlich abgemahnt. Belgien strenge sich zuwenig an, die Staatsschulden abzubauen. Die primären Ausgaben würden zu stark steigen. Außerdem fragt die EU gestreng nach, welchen Einfluss der beabsichtigte Umbau der Körperschaftssteuer auf den Haushalt haben werde.

Premierminister Charles Michel hält die Kritik für unberechtigt. »Die Fakten haben der belgischen Regierung in der Vergangenheit entgegen der Warnung der EU auch schon recht gegeben«, zitiert die Zeitung De Morgen den Rechtsliberalen. 2016 habe das Land ebenfalls einen pessimistischen Rapport der EU erhalten, und im Nachhinein seien die Zahlen dann viel besser gewesen. »Was wir planen, sorgt für mehr Wachstum«, versicherte Michel. Er werde deshalb am eingeschlagenen Kurs festhalten.

Der Finanzminister hat für die schlechte Prognose der Kommission eine simple Erklärung: Ihre Berechnung basiere auf alten Zahlen, die aktuellen seien besser. »Europa bittet uns, bei der Haushaltskontrolle im März gründlich vorzugehen, und das werden wir auch tun«, versprach Van Overtveldt am Sonnabend beim Sender VRT NWS. Doch auch der belgische Rechnungshof zweifelt an dem vorgelegten Etat.

Wie man die momentane »Deckungslücke« von rund 6,5 Milliarden Euro schließen soll, darüber herrscht in der Koalition Uneinigkeit. Die Nationalisten der Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) wollen weiterhin die Ausgaben unter Kontrolle bekommen, sprich bei den Sozialleistungen kürzen. Der blaue Brief sei »ein Weckruf für alle in der Regierung, die abgesprochenen Kürzungen auch durchzusetzen«, sagte der Abgeordnete Peter Dedecker in den Medien. Höhere Steuern lehnt die N-VA kategorisch ab.

Die Christdemokraten, ebenfalls Teil der Regierung Michel, sehen das vollkommen anders. Für einige im Kabinett sei der Tadel der Kommission offenbar »ein Signal, noch weiter bei der sozialen Sicherheit zu sparen, aber das steht nicht an«, zitierte De Morgen deren Abgeordneten Stefaan Vercamer am Donnerstag. Er forderte, die Einnahmen zu erhöhen, die sich durch allerlei Vergünstigungen für die Wirtschaft um 400 Millionen Euro verringert hätten. »Und dabei reden wir noch nicht einmal über die zwei Milliarden Euro, die durch die Senkung der Körperschaftssteuer fehlen«, warnte Vercamer. Wenn noch weiter gespart werden müsse, dann am besten im Verteidigungsetat.

Während die Regierung alles tut, um die »Arbeitgeber« bei Laune zu halten, vertröstet sie die abhängig Beschäftigten auf Ende 2019: Dann will der Finanzminister auch die Lohnsteuer senken, berichtete die Wirtschaftszeitung De Tijd am Wochenende. Van Overtveldt habe die belgische Finanzaufsicht bereits angewiesen, zu dem Termin eine große Steuerreform vorzubereiten. Diese soll die Unterschiede in den Einkünften zwischen denen, die arbeiten, und denen, die arbeitslos sind, vergrößern. »Arbeiten muss sich wieder lohnen«, zitiert De Tijd den Minister. Vorher muss die Regierung allerdings noch die Wahlen im selben Jahr gewinnen.

Der marxistischen Partei der Arbeit (PVDA) reichen die Kürzungen schon lange. Besonders den Rentnern stünden schwere Zeiten bevor. »Erst zwingt uns die Regierung, länger zu arbeiten, danach versuchen sie, unsere Renten zu kürzen«, heißt es auf ihrer Homepage. Manche würden mehr als hundert Euro im Monat verlieren. Dabei gehörten die Renten in Belgien bereits zu den niedrigsten in Europa.

»Jetzt wollen sie aus unseren Renten eine Tombola machen«, kritisiert die PVDA. Bislang wissen die Belgier, die einen Teil ihres Lohns in die Rentenkasse einzahlen, genau, was sie nach 45 Jahren Arbeit im Alter zur Verfügung haben – ungefähr 60 Prozent ihrer alten Bezüge. »Das ist zuwenig, aber es ist zumindest klar«, so die PVDA.

Die Regierung plant nun ein neues System, in dem die Beschäftigten Punkte erhalten. Wie viele Euro so ein Punkt wert ist, erfahren sie aber erst am Ende ihrer beruflichen Laufbahn. »Das hängt von den Staatsschulden ab oder von der Lebenserwartung«, erklärt die PVDA. Das bedeutet: Wenn die Schulden steigen oder die Menschen im Schnitt länger leben, geht die Rente nach unten. Für den 19. Dezember ruft die Partei deshalb zu einer Protestkundgebung unter dem Motto »Hände weg von unseren Renten« auf.