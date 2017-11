Nasralla siegt in Honduras

Linke jubeln in Tegucigalpa: Am Montag feiern in der honduranischen Hauptstadt die Anhänger von Salvador Nasralla Foto: Rodrigo Abd/AP Photo

Bei den Präsidentschaftswahlen in Honduras zeichnete sich in der Nacht zum Montag ein Wechsel an der Spitze des Staates ab. Nach Hochrechnung des Obersten Wahlgerichts (TSE) lag Salvador Nasralla vom »Oppositionsbündnis gegen die Diktatur« zehn Stunden nach Schließung der Wahllokale fünf Prozent vor dem bisherigen Staatschef Juan Orlando Hernández. Der Kandidat der rechten Nationalpartei (PN) hatte entgegen der Verfassung des Landes eine weitere Amtszeit angestrebt, landete nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen jedoch abgeschlagen bei 40,21 Prozent. Der ehemalige Sportreporter Nasralla, der für ein Mitte-links-Bündnis aus der Partei Libertad y Refundación (Libre) des 2009 durch einen Militärputsch gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya, dem sozialdemokratischen Partido Innovación y Unidad (Pinu) und der von ihm 2012 gegründeten Antikorruptionspartei (PAC) angetreten war, lag zu diesem Zeitpunkt bei 45,17 Prozent. Der Kandidat der Liberalen Partei, Luis Zelaya, erhielt 13,77 Prozent. Das offizielle Endergebnis soll am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Während die Anhänger Nasrallas am Montag bereits ihren Sieg feierten, erkannte Hernández seine Niederlage zunächst nicht an. »Wir werden nicht zulassen, dass sie uns wie im Jahr 2013 erneut den Wahlsieg rauben«, erklärte Nasralla daraufhin. »Das Volk hat in den acht Jahren seit dem Putsch, mit dem sie uns die Erziehung, das Gesundheitswesen und die Sicherheit genommen haben, genug gelitten. Heute gibt es keine Arbeit.« Seit dem Staatsstreich sind Armut, Korruption, Drogenhandel und Kriminalität ständig gestiegen. Honduras ist heute das zweitärmste Land in Zentralamerika und steht laut Weltbank bei der ungleichen Verteilung des Reichtums weltweit an sechster Stelle. Rund 80 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Während der letzten beiden Amtszeiten der PN waren Hernández und zahlreiche andere Regierungsmitglieder in Korruptionsskandale verwickelt. Politik, Privatwirtschaft und das organisierte Verbrechen sind eng vernetzt. Mitglieder der Regierungspartei sollen unter anderem in den Mord an der indigenen Umweltaktivistin Berta Cáceres im März 2016 verstrickt sein.

Expräsident Zelaya beglückwünschte den Kandidaten des Oppositionsbündnisses zu dessen Wahl und forderte den rechten Machthaber auf, das Ergebnis zu akzeptieren. Vor vier Jahren sei Hernández durch einen Wahlbetrug ins Amt gelangt, erklärte Zelaya auf einer Pressekonferenz seiner Partei Libre, »doch in diesem Jahr muss das TSE unseren Sieg anerkennen«. Nach Schließung der Wahllokale, die wegen des großen Andrangs von 16 auf 17 Uhr Ortszeit verschoben werden musste, hatten private Umfrageinstitute und die rechtskonservativen Medien zunächst lange verbreitet, dass der Amtsinhaber vorn liege. Kurz vor 20 Uhr erklärte Hernández sich zum Sieger und verbreitete per Twitter, dass Ecuadors linker Präsident Lenín Moreno ihm bereits telefonisch zur Wiederwahl gratuliert habe. Doch obwohl das Ergebnis knapp drei Stunden nach Ende der Abstimmung vorliegen sollte, verzögerte sich die Auszählung. Zivilgesellschaftliche Gruppen warnten vor einem erneuten Wahlbetrug. Nach Veröffentlichung der ersten Teilergebnisse durch das TSE rief Hernández dann seine Anhänger zur Geduld auf. Bis zur Auszählung aller Stimmen sei noch alles offen, erklärte er.

Die mehr als sechs der rund neun Millionen Bürger in Honduras waren am Sonntag zudem aufgerufen, 298 Bürgermeister und deren Stellvertreter, 128 Abgeordnete des nationalen sowie 20 Vertreter für das zentralamerikanische Parlament zu wählen. Dabei zeichnete sich nach ersten Meldungen ein Vorsprung der rechten Nationalpartei ab. Die Auszählung zieht sich jedoch länger hin als die der Präsidentenwahl. Obwohl laut Berichten in Internet Militär in den Straßen präsent war, hatten sich vor vielen Wahllokalen lange Schlangen gebildet. Doch während die honduranische Tageszeitung La Tribuna bereits einen »Triumph der Demokratie« feierte, sprach der Politologe San­dino Asturias im lateinamerikanischen Nachrichtensender Telesur angesichts der Militärpräsenz in den Städten von einer »fragilen Situation«. Wahlberichterstatter des Senders und andere ausländische Journalisten waren am Flughafen für mehrere Stunden aufgehalten worden. Selbst die u. a. von dem US-Dienst NED finanzierte Organisation »Reporter ohne Grenzen« gesteht ein, dass oppositionelle Journalisten in Honduras »um ihr Leben fürchten« müssen. In den vergangenen 15 Jahren wurden dort mehr als 70 Medienmitarbeiter getötet. 90 Prozent der Morde wurden nicht aufgeklärt.