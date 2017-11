Eine filmreife Geschichte

Ein nicht mehr ganz so junger Mann bearbeitet einen älteren: Sieg nach Punkten für Charr (l.) gegen Ustinow Foto: Guido Kirchner/dpa

Manuel Charr ist der neue Weltmeister im Schwergewicht. Am Samstag abend bezwang der 33jährige den Russen Alexander Ustinow, der trotz seines fortgeschrittenen Alters (40 Jahre) als Favorit galt, einstimmig nach Punkten und erhielt damit den vakanten Gürtel des bedeutenden Weltboxverbandes WBA.

In Oberhausen feierte Charr mit seinem 31. Sieg den bisher größten Triumph seiner Profikarriere. Doch seine Erfolge hatte der Kölner meist nur gegen zweitklassige Gegner errungen, und dabei auch keine nennenswerten Titel geholt. Um die WM hatte er schon einmal gekämpft und verloren, 2012 in Moskau gegen Witali Klitschko.

Auch in Oberhausen hatte der 2,02 Meter Hüne Ustinow das Geschehen in den ersten sechs Runden diktiert, baute dann aber zusehends ab. Mit der Linken schlug ihn Charr in der achten Runde zu Boden, doch Ustinow stand wieder auf und ließ sich vom disziplinierten Charr weiter bearbeiten. Den sahen die Punktrichter nach zwölf Runden mit 115:111, 116:111 und 115:112 vorne.

Der Kampf gegen Ustinow wurde nur möglich, weil Charr von den Sperren der im WBA-Weltranking höher gelisteten Dopingsünder Luis Ortiz (1) und Shannon Briggs (4) profitierte, deren jeweilige WM-Kämpfe platzten.

Max Schmeling war der letzte deutsche Weltmeister im Schwergewicht gewesen – noch vor der Nazizeit, von 1930 bis 1932. So gesehen war es trotz des im Profigeschäfts üblichen Pragmatismus ein historischer Sieg für Charr, der als Mahmoud Omeirat Charr 1984 in Beirut geboren wurde. Er hatte mit seiner Mutter und fünf von sieben Geschwistern aus dem damaligen Bürgerkriegsland Libanon nach Westdeutschland flüchten müssen, nachdem sein Vater dort umgekommen war.

Überhaupt ist die ganze Charr-Story filmreif: Erst war er Kickboxer in Essen, der dann etwas mühsam aufs reine Boxen umschwenkte, allerdings in den Diensten der großen deutschen Boxställe Sauerland und Universum, wo er von den legendären Trainern Ulli Wegner und Fritz Sdunek betreut wurde, bis er sich schließlich 2011 mit eigener Firma selbst zu vermarkten begann.

Wegen wüster Vorwürfe stand er als junger Mann vor Gericht, wurde mehrmals freigesprochen und außerdem 2015 in einer Imbissbude in Essen angeschossen. In diesem Frühjahr schließlich wurden ihm zwei neue Hüftgelenke eingesetzt. Doch schon nach einem halben Jahr kehrte er in den Ring zurück, so erfolgreich wie nie zuvor. »Ich habe viel mehr erlebt, als in ein Leben hineinpasst«, hatte er vor dem Kampf gegen Ustinow gesagt. »Ich bin wie eine Katze, die sieben Leben hat. Fünf habe ich verbraucht, deshalb musste ich etwas ändern.« (jW-Bericht)