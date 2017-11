Neuer Imperialismus

Zu jW vom 15. November: »EU auf Kriegskurs«

Wenn es wirklich nur um Sicherheit und Frieden in der Welt ginge und nicht um Machterweiterung und geopolitische und wirtschaftliche Interessen und Ambitionen, dann bräuchten wir keine »echte europäische Verteidigungsunion« und die damit verbundene Aufrüstung in Europa. Vor allem nicht seitens einer Organisation, in der sich die meisten und mächtigsten Kolonialherren von einst versammelt haben, die heute nicht zu geringem Teil immer noch in den ehemaligen Kolonien ihre Finger im Spiel haben oder – wie Deutschland – dort und anderswo wieder Macht und Einfluss gewinnen wollen. Dann würde das Geld viel nützlicher angewendet werden, wenn man eine unabhängige, neutrale und effektive UN-Polizei-Streitmacht aufstellen würde, die überall dort für Frieden und Sicherheit sorgen kann, wo Staaten und Regierungen ihre Konflikte nicht friedlich lösen können oder wollen. Außerdem würde man die NATO als selbsternannten »Weltpolizisten« unter Führung und zur Interessensicherung der USA in aller Welt loswerden, denen wir heute zum Beispiel das furchtbare Chaos im Nahen und Mittleren Osten verdanken, wo wir angeblich unsere Freiheit verteidigen. Leider sind wir trotz einer nach Nazibarbarei und Krieg veränderten Welt, in der angeblich Demokratie und Menschenrechte im Vordergrund der Politik stehen, dafür noch immer nicht reif. Im Gegenteil, es hat sich ein neuer Imperialismus eingeschlichen, der die ganze Welt den geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen des »freien Westens« unterwerfen und den wohlhabenden Ländern in der »Festung Europa« die Opfer ihrer egoistischen und verhängnisvollen Machenschaften vom Halse halten soll.

Ludwig Schönenbach, per E-Mail

Makabere Erinnerung

Zu jW vom 22. November: »Jubel der Woche: Schreyer, Heynowski, Reisch, Uljanow«

Es ist schon makaber, den Tod des in der DDR sehr bekannten und beliebten Schriftstellers Wolfgang Schreyer unter der Rubrik »Jubel der Woche« in wenigen Sätzen zu verkünden. Und das mehr als eine Woche nach seinem Tod, nachdem fast alle ostdeutschen Medien und auch einige im Westen den Schriftsteller und sein Werk mehr oder weniger gewürdigt haben. Boris Becker wird dagegen zum 50. ein gesonderter Artikel gewidmet. (…)

Gisela Pekrul, Godern/Pinnow

Schmieriger Boulevard

Zu jW vom 22. November: »Der Mann im Mond«

Was soll diese Platzverschwendung? Gute Hintergrundrecherche zum höchstprofitablen Geschäftsfeld Sport immer gerne, lieber über Arbeitersporttradition oder Täve Schur, der sich immer fair für einen aus heutiger Sicht »schmalen Taler« und mehr als dieser Becker geschunden hat und bis heute ein Vorbild für viele ist. (…) Der liebe Bobbele, der schlappe zwanzig Jahre brauchte, um halbwegs drei zusammenhängende sinnentleerte Sätze hinauszustammeln, hat seine Millionengagen und sonstigen Einnahmen verbraten bis zur Privatinsolvenz usw. Nun bekommt er eine neue Chance – wie schön, fast wie im Märchen. Was soll ein von Entlassung bedrohter Siemens-Arbeiter, der vielleicht über 50 ist, denken, wenn er diesen Artikel liest über diesen Becker aus ein anderen Welt? Dieser Siemens-Arbeiter verliert wahrscheinlich alles, der bekommt keine neue Chance (…). Also bitte – lasst solchen Quatsch, und schon gar nicht als »jW-Bericht«. (…) So was gehört in den schmierigen Boulevard und nicht in eine konsequent antikapitalistische Tageszeitung – die einzige, die wir haben!

Jürgen Claußner, Berlin

Nicht geträumt

Zu jW vom 22. November: »›Die AfD ist kein ostdeutsches Problem‹«

Man höre doch damit auf, immer wieder dieses unsägliche »Der alltägliche, selbstverständliche Umgang mit Fremden konnte in der DDR nicht erlernt werden« widerspruchslos zu tolerieren. Ich habe doch die Syrer und Libyer an den Universitäten, die Angolaner in den Kriebsteiner Papierfabriken, die vietnamesischen Kollegen im VEB Vogtlandstoffe und anderen Betrieben nicht geträumt. Die DDR war voll mit Leuten aus befreundeten und unterstützten Ländern, und diese waren keineswegs eingesperrt und separiert – wo kamen denn die ganzen Kinder her, deren Eltern sichtbar unterschiedlicher Hautfarbe waren? Vom Zuwinken im Transport? (…)

Michael Schoop, per E-Mail

Antifaschismus verleugnet

Zu jW vom 22. November: »›Die AfD ist kein ostdeutsches Problem‹«

(…) Es gibt Schmerzgrenzen. Und selbige haben Sie heute bei mir deutlich überschritten, und zwar mit dem Interview mit Herrn Thierse. Sicherlich hatten auch die DDR-Bürger unterschiedliche politische Ansichten, mochte manches Offizielle von diesem und jenem geheuchelt gewesen sein. Doch von einem latenten Neofaschismus, wie es ihn in der BRD gab und gibt, darf und kann man nicht sprechen. Wir wissen heute doch ganz gut über das wirkliche Entstehen der Neonaziszenen im Osten Deutschlands nach der politischen und wirtschaftlichen »Wende« Bescheid. Was Herr Thierse hier macht, ist erneut die klassisch kleinbürgerliche Verleugnung des vielfältig gelebten Antifaschismus in der DDR. Schuld sind doch bei jenen grundsätzlich die »Kommunisten«. Damit zeigt auch der langjährige »verdienstvolle« Präsident des Bundestages seine klar antikommunistische Haltung. Es war die BRD, die den Aufschwung rechtsnationaler Parolen und Auftritte ermöglicht hat. Ich erlaube mir, darauf hinzuweisen, dass die DDR im Frühjahr 1990 zwar noch offiziell existiert hat, aber doch kaum noch handlungsfähig war. So erinnere ich u. a. an die Verwandlung der Parole »Wir sind das Volk« in »Wir sind ein Volk« bei jenen, die im Gleichschritt vorausmarschierten. Es ist eine böse, für diese Art von Politikern wie Thierse aber durchaus normale kleingeistige Verklärung der damaligen Situation. Selbst wenn es in der DDR bei dem einen oder andern neonazistisches Gedankengut gegeben haben sollte, wären Lichtenhagen und Hoyerswerda undenkbar gewesen. Das hat erst die BRD ermöglicht. (…)

Hans-Peter Rößiger, Senftenberg