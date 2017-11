Im schwarzen Bus

Manson bezeichnete sich abwechselnd als Musiker, Künstler, Gott, Satan, Jesus und Antichrist Foto: REUTERS

Mitte der Sechziger muss Kalifornien ein aufregender Ort gewesen sein. Die Dynamik der Bürgerrechtsbewegung, der Protest gegen die Bomben auf Nordvietnam, das Aufkommen neuer Drogen und neuer Rockbands ließen Küstenstädte wie Monterey, Santa Cruz und allen voran die Metropole San Francisco zu regelrechten Biotopen für Rebellen und Sonderlinge werden. Besonders im Stadtteil Haight-Ashbury, wo sich die Studenten der University of California Berkeley sammelten, wuselte es revolutionär. Hunter S. Thompson titelte 1967 im New York Times Magazine: »The ›Hashbury‹ is the Capital of the Hippies«.

Wirrkopf on the road

In diese Welt verschlägt es im »Summer of Love« 1967 den chronisch kleinkriminellen Wirrkopf Charles Manson. Er ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Dort hatte er sich mit so heiteren Themen wie Gedankenkontrolle, L. Ron Hubbard und Hypnotismus beschäftigt. In San Francisco findet er prompt Zuhörer, denen er darüber vortragen kann, von denen dann ein paar zu seinen Anhängern werden. Er gründet eine Kommune, die er »The Family« nennt. Mit ihr tourt er in einem schwarzen Schulbus durch die Bay Area. Immer auf der Suche nach dem nächsten leichtgläubigen Dummkopf, der sich entweder anschließt oder die Bande zumindest durchfüttert.

Guru-Persönlichkeiten und Formen neuer Religiösität waren fester Bestandteil der jungen Gegenkultur. Hare Krishna, Ordo Templi Orientis, Church of Satan sind nur die prominentesten unter unzähligen Glaubensgemeinschaften diversester Ausrichtungen. Nimmt man Ed Sanders – Beat-Poet, Herausgeber des Woodstock Journal und ehemaliger Sänger der legendären Protestband The Fugs – beim Wort, so gab es in Kalifornien regelrecht dämonische Zustände. In seiner 1971 erschienenen Gonzo-Recherche über die Manson-Family, berichtet er von satanischen Rockerbanden auf Harleys, blutigen Schlachtorgien auf Wüstenfelsen und grausamen Menschenopfern an Mörderstränden.

Dabei hatte die US-amerikanische Gesellschaft esoterische Ideen bis dahin als harmlose Spinnereien abgetan. Schließlich flirteten alle großen Stars, die Mitglieder der Beatles, Rolling Stones, Grateful Dead und Doors mit dem Satan höchstpersönlich. Das Musical »Hair« war eine gottlose Messe auf dem Broadway, während John Lennon in Indien mit Gurus kuschelte. Derlei Ignoranz wurde durch Manson und seine adoleszente Gefolgschaft im schwarzen Bus radikal beendet.

Helter Skelter

Manson bezeichnete sich abwechselnd als Musiker, Künstler, Gott, Satan, Jesus und Antichrist. Manson wollte nach Hollywood, irgendwie berühmt werden, hauste auf einer Filmranch in der Wüste, schnorrte bei Stars, verführte postpubertäre Mädchen, ja er richtete sie regelrecht ab. Der Inhalt seiner kruden Glaubenslehre, lässt sich schwerlich beschreiben, bekannt ist jedoch das Schlagwort »Helter Skelter«. Der Anführer wollte einen apokalyptischen »Rassenkrieg« befeuern, den er aus Liedern der Beatles channelte.

In der Nacht zum 9. August 1969 schickte er schließlich vier seiner Schäfchen los, um einen verhassten Plattenproduzenten zu ermorden. Doch dieser hatte das Haus gewechselt. Statt dessen fand man die hochschwangere Sharon Tate, Frau von Regisseur Roman Polanski, und ein paar ihrer Gäste vor. Sie wurden bestialisch getötet. Die Eindringlinge tranken das Blut ihrer Opfer und beschmierte die Wände mit dem englischen Wort für Schwein. Am nächsten Tag ging es weiter. Einem Ehepaar, das eine Tankstelle führte, ritzte man das englische Wort für Krieg in den Bauch.

Fraglos waren das Greueltaten, doch die Medienhysterie die darauf folgte, stand in keinem Verhältnis dazu. Einige Stimmen gehen heute davon aus, dass die Manson-Morde das zweitpopulärste Thema der 1960er Jahre waren. Nur übertroffen von der Ermordung John F. Kennedys. Es war, als hätte man endlich einen Beweis gefunden für die Existenz des Beelzebubs. Plötzlich wurden sämtliche Okkultisten mit Kindermördern, Vergewaltigern und Pädophilen gleichgesetzt, darüber hinaus auch harmlose romantische Freidenker unter Verdacht gestellt und als »Verrückte« stigmatisiert. Konservative Politiker, Elternverbände und christliche Fundamentalisten gründeten ein »Anti-Cult Movement«. Der Begriff »Sekte« wurde zum grusligen Fluch.

Der Prozess gegen Manson und die »Family« 1970 war ein großes Medienereignis, zu dem auch der Hauptangeklagte beitragen wollte, indem er sich in dessen Verlauf ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowierte. Sein Todesurteil überlebte er, da 1972 die Todesstrafe in Kalifornien abgeschafft wurde. Dass sie 1978 wieder eingeführt wurde, hatte für den nun zu lebenslanger Haft Verurteilten keine Bedeutung. In dieser aber lernte die US-amerikanische Öffentlichkeit, dass christliche Splittergruppen ein ähnliches Gefahrenpotential besitzen wie die »bösen« Okkultisten. Evangelikale Fernsehprediger beispielsweise trieben Zehntausende in den finanziellen Ruin. Höhepunkt der christlichen Verbrechen war der Massenselbstmord im Dschungel von Guyana, wo der frühere Methodistenpfarrer Jim Jones eine Siedlung der von ihm ausgerufenen Kirche »Peoples Temple« errichtet hatte, deren Mitglieder er im November 1978 in den gemeinsamen Tod trieb, mehr als 900 Menschen starben.

Wie die Fliegen

Der Faszination für Manson tat dies keinen Abbruch. Er galt als so etwas wie ein wahnsinnig gewordener Robin Hood, der die Reichen von Hollywood mit epischer Rache heimgesucht hatte. Besonders Popmusiker scharten sich wie Fliegen um die Symbolfigur des Sinistren. Er bekam regelmäßig prominenten Besuch im Hochsicherheitstrakt, während sich nicht ganz so bekannte Undergroundkünstler, besonders im Industrial, an ihm delektierten und Brieffreundschaften mit ihm pflegten. Als die kommerziellste Ausformung dieses Interesses kann die Band Marylin Manson gelten.

Manson selbst hatte auch Musik gemacht, vor allem Folksongs, die er mit akustischer Gitarre instrumentierte. Sein Album »Lie: The Love and Terror Cult« erschien 1970 – da saß er bereits im Knast. Stilistisch sind die Kompositionen ein Produkt des damaligen Zeitgeists, irgendwo zwischen Donovans »Hurdy Gurdy Man« und dem Neo-Blues der Canned Heat angesiedelt. Das Ganze natürlich angereichert mit pseudo-transzendentalen Botschaften von freier Liebe und innerer Entfremdung. Guns N’ Roses coverten 1993 die potentielle Hitsingle der Platte: »Look At Your Game, Girl«, nachdem Psychic TV schon 1983 eine fast sakrale Version von »Always is Always« aufgenommen hatten.

Was bleibt von Charles Milles Manson, der am Sonntag vor einer Woche 83jährig in einem Gefängniskrankenhaus starb? Es bleibt vor allem eine mediale Figur, über die vieles gesagt, aber wenig verstanden wurde. Ein wirrer Soziopath, der über naive Menschen in seinem Umfeld Macht ausüben wollte. Eigenhändig hat er wahrscheinlich nie einen Menschen getötet, aber doch die spirituellen Träume von Millionen befleckt. Ihn als Okkultisten oder Satanisten zu bezeichnen, selbst als religiöse Figur, geht fehl. Nur Ende der 60er, als Gegenkultur und Kulturindustrie, Blumenkinder und Filmwirtschaft ineinander übergingen, war der Manson-Effekt möglich. Auch Jim Jones, Anton Szandor LaVey (Church Of Satan), David Berg (Children of God), und L. Ron Hubbard (Scientology) wirkten am erfolgreichsten im Kalifornien der Sixties.

Die Geschichte von Manson ist vor allem ein Lehrstück über die Ängste und Manipulationskünste einer Gesellschaft, die in nichts so furchtsam und reaktionär ist, wie in ihren Glaubensfragen.