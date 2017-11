Kein SOS aus Surinam

Fast jeder zweite Privatkunde hat ein Konto bei der DSB (Firmensitz in Paramaribo) Foto: Mark Ahsmann/CC BY-SA 3.0

Der Aufruf in den sozialen Medien Surinams am vergangenen Wochenende war deutlich: Die Kunden der Bank DSB (De Surinaamsche Bank) sollten schnell ihr Geld abheben, hieß es. Grund waren offenbar Berichte in der Presse des früheren »Mutterlandes« über Probleme bei dem Kreditinstitut. Niederländisch ist in der ehemaligen Kolonie bis heute Amtssprache, Nachrichten aus dem Oranje-Königreich finden deshalb über das Internet schnell ihren Weg nach Südamerika.

Angeblich könne der Staat die Kredite nicht mehr bedienen, die er bei der DSB habe, wurde als Grund kolportiert, allen voran von der Tageszeitung Trouw. Das führte in den einschlägigen Internetforen in Surinam zu erheblicher Unruhe. Fast jeder zweite Privatkunde hat dort ein Konto bei der DSB, damit ist sie die größte im Land. Die Spareinlagen hat die Bank überwiegend an den Staat weiterverliehen, der mit ungerechnet 58 Millionen Euro bei ihr in der Kreide steht.

Armes Land

Die Regierung des autokratisch herrschenden Präsidenten Desi Bouterse steckte das Geld vor allem in den sozialen Wohnungsbau. Unglücklicherweise sanken aber in den vergangenen drei Jahren die Einnahmen aus der Förderung von Erdöl und dem Goldbergbau. Eine Wirtschaftskrise plagt die »Republik Suriname«, ein kleines Land mit rund 550.000 Einwohnern. Die Landeswährung Surinam-Dollar ist in den zurückliegenden Monaten stark im Außenwert gefallen, was zudem Einfuhren erheblich verteuerte. Deshalb habe der Staat im Moment Probleme, den Kredit zurückzuzahlen, behaupten Ökonomen. Und die Bank steht vor der Frage, was tun, wenn Kunden dem Aufruf Folge leisten? »Das Geld hat sie nämlich nicht«, sagte das frühere Vorstandsmitglied der DSB, Hans Moison, am Dienstag gegenüber dem Suriname Herald. Das heißt: Springt die Panik in den sozialen Medien auf die Straße über, bekäme die DSB große Probleme, wenn nur ausreichend viel Kunden auf einmal ihr Geld abheben wollten.

Die Zentralbank in der Hauptstadt Paramaribo warnte deshalb eindringlich vor einem Run auf die Bank. Es handele sich um »eine bewusst herbeigeführte Paniksituation«, zitiert der Suriname Herald am Dienstag aus einem Statement. »Die Aufrufe, die nun über die sozialen Medien verbreitet werden, haben nur das Ziel, die Bank und damit das gesamte finanzielle System zugrunde zu richten«, heißt es weiter. Die negativen Berichte entbehrten jeder Grundlage, versichert die Zentralbank. Trotzdem ruft sie die anderen Geldhäuser des Landes auf, in einen Notfonds einzuzahlen, der im Falle eines Falles die Ansprüche der Kunden bedienen soll.

Verschwörung?

Finanzminister Gillmore Hoefraad sprang flugs auf den Verschwörungszug auf und sprach laut dem Pressebericht von »Böswilligen, die Chaos stiften wollen«. Ob er damit die niederländischen Medien meint oder Kräfte im eigenen Land, ließ Hoefraad offen. Die Geschäftsführung der DSB beeilte sich jedenfalls, Entwarnung zu geben. »Die Guthaben sind sicher«, zitierte die niederländische Volkskrant am Dienstag die kommissarische Bankdirektorin Hanna Lieuw Hie-Gonesh. Die Bank habe 2017 erstmals wieder Gewinn gemacht, wenn auch nur einen bescheidenen. Die Gerüchte über eine bevorstehende Pleite seien aus der Luft gegriffen.

»Mit losen Versprechungen versucht man, das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Aber die Zahlen sprechen für sich«, zitiert der Suriname Herald Ex-Vorstandsmitglied Moison. Die gegenteiligen Beteuerungen müsse man nicht ernst nehmen. »Die Reaktionen sind verständlich, aber vorhersehbar und nichtssagend.«

Keine Panik

Auch wenn einige (vermeintliche oder tatsächliche) Bankkunden im Internet ankündigen, ihr Geld sicherheitshalber abheben zu wollen, scheinen die meisten die Ruhe zu bewahren. Erstaunlich genug in einem armen Land wie Surinam, wo der Verlust der Spareinlagen eines großen Teils der Privatkunden einer finanziellen Katastrophe gleichkäme.

Für ihr Verhalten bekommen die Kunden ein dickes Lob von der Bankiersvereinigung des Landes: »Die Gesellschaft verdient ein Kompliment für ihr beherrschtes und verantwortliches Verhalten gegenüber der DSB-Bank, wodurch keine anormalen Bewegungen beobachtet wurden«, heißt es in einer Erklärung, aus der die lokale Tageszeitung De Ware Tijd am Freitag zitierte.

Das muss nicht so bleiben, glaubt Winston Ramataursing von der Vereinigung der Ökonomen des Landes. »Die Öffentlichkeit weiß inzwischen, dass die wirtschaftliche Lage in Surinam in der Vergangenheit zu rosig gezeichnet wurde«, sagte er gegenüber dem Suriname Herald. »Warum sollten die Surinamer dem Minister und der Zentralbank denn jetzt glauben?« Er ist allerdings der Meinung, dass noch keine akute Gefahr für die Sparer droht. »Die Menschen können ihr Geld auf den Konten lassen.« Der Staat muss den Kredit allerdings nun so schnell wie möglich zurückzahlen, fordert Ramataursing, und sich dafür notfalls das Geld woanders leihen.

Die niederländischen Medien fühlen sich unterdessen unschuldig an den Pranger gestellt. Der öffentlich-rechtliche Senderverbund NOS beschuldigte die DSB am Mittwoch unwahre Behauptungen zu verbreiten. Man habe nirgendwo zu einem Bank-Run aufgerufen. Die journalistische Aufgabe gebiete es aber die »alternativen Fakten«, die in diesen Tagen vom Bankwesen vorgelegt würden, zu widerlegen.

Das verbale Gerangel zwischen DSB und NOS zeigt, wie schnell die Emotionen hochgehen, wenn sich die Wege der ehemaligen Kolonie und der alten Kolonialmacht kreuzen. »Die postkolonialen Beziehungen mit den Niederlanden sind auch nach all der Zeit rauh«, schrieb die Trouw vor zwei Jahren anlässlich des 40. Jahrestags der Unabhängigkeit. Daran konnten bislang auch familiäre Bande nichts ändern – immerhin leben in den Niederlanden 350.000 Menschen, die Wurzeln in Surinam haben.