Lieber mit Merkel

Kurz frisch machen und dann weiter fürs Vaterland: Cem Özdemir auf dem Grünen-Parteitag (Berlin, 25. November) Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Grünen haben sich am Sonnabend auf ihrem Bundesparteitag in Berlin alle Möglichkeiten offen gehalten. In dem von den Delegierten verabschiedeten Leitantrag heißt es: »Wir Grüne sind weiterhin bereit, Verantwortung zu übernehmen und bleiben gesprächsbereit.« Dies gelte auch für die Beteiligung an Minderheitsregierungen. Für die Grünen gelte der Grundsatz: »Erst kommt das Land, dann kommt die Partei«, sagte deren Vorsitzende Cem Özdemir. Zu einer möglichen Minderheitsregierung äußerte sich Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt skeptisch. Diese Lösung »ginge nur dann, wenn man für ganz entscheidende Fragen eine Mehrheit hätte«, sagte sie dem Sender Phoenix am Samstag: »etwa beim Klimaschutz, und da sehe ich derzeit nicht, welche parlamentarische Mehrheit es da gibt«. Der Parteitag beschloss außerdem, die eigentlich für Januar geplante Neuwahl des Bundesvorstandes zu verschieben, sollte es zu im kommenden Jahr Neuwahlen kommen.

In der SPD mehrten sich am Wochenende Forderungen, doch noch in eine Bundesregierung mit CDU und CSU einzutreten. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, widersprach auf dem Bundeskongress der Jusos am Sonnabend in Saarbrücken dem Verlangen des Parteinachwuchses, die SPD solle »aus der Opposition heraus echte Alternativen für eine progressive, solidarische und linke Politik« entwickeln. Mit dem Scheitern der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, Grünen und FDP sei Nahles zufolge eine neue Lage entstanden.»Das heißt nicht, dass wir zum Notnagel der gescheiterten Bundeskanzlerin werden. Aber dass die Jusos sich da rausnehmen, wenn wir alle vor schwierigsten Entscheidungen stehen, das geht auch nicht.« Der Parteivorsitzende Martin Schulz hatte am Freitag abend zu den Jungsozialisten gesprochen: »Wenn der Bundespräsident mich zu einem Gespräch auffordert, dann werdet ihr ja verstehen, dass ich einen Gesprächswunsch nicht abschlagen kann und will.« Die SPD müsse in vielen Politikbereichen Defizite beschreiben und überlegen, wie sie zu beseitigen seien. Dann stelle sich die Frage: »Machen wir es auch, wenn wir die Machtmittel dazu bekommen, oder machen wir es nicht? Darüber müssen wir diskutieren«, so Schulz. (dpa/AFP/jW)