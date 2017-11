Lautstark und entschlossen

Vor 25 Jahren war Silvio Meier in einem U-Bahnhof in Berlin-Friedrichshain von Neonazis ermordet worden. Zur mittlerweile schon traditionellen Demonstration im Gedenken an den Antifaschisten und Hausbesetzer zogen am Sonnabend bei strömendem Regen zwischen 1.500 und 2.000 Menschen durch den Stadtteil. Silvesterraketen und Böller wurden gezündet, größere Zusammenstöße mit der Polizei blieben aus. Die Berliner AfD hatte im Vorfeld versucht, das Gedenken zu diffamieren und die Verleihung des Silvio-Meier-Preises gegen Rassismus zu verhindern. (jW)