Das Unmögliche versuchen

Zu jW vom 15. November: »Ein eigenes Urteil bilden«

Wie immer war es ein großer Gewinn, den Artikel von Peter Michel zu lesen. Bilder, die ich als Kind liebte, werden also auch durch andere Brillen als durch die der DDR-Hasser gesehen. Sehr wohltuend, dass – immerhin dreißig Jahre nach dem sogenannten Mauerfall – ein Museum endlich auf die Idee kommt, die Kunst der DDR als das anzusehen, was sie war: Kunst nämlich und nicht (…) Schmiererei von bösen Stasi-Leuten. Souveränität und Objektivität (…) sollten doch heute endlich Eingang auch in die klischeevernagelten Hirne zumeist selbsternannter Kunstsachverständiger finden. Ich will mir da nicht allzuviel Hoffnung machen, eher denken wie Che: »Seien wir realistisch: Versuchen wir das Unmögliche!« Gehen wir also ins Museum Barberini (…).

Beate Flesch, per E-Mail

Für die Psychohygiene

Zu jW vom 16. November: »Netzkommentare Bullshit?«

Ich stimme der Medienwissenschaftlerin Elizabeth Prommer zu, die »Meinungsäußerungen« im Internet für wertlos hält. Jedes Forum, sämtliche Kommentarseiten sind voll mit Hass und gegenseitigen Beschimpfungen der übelsten Art. Genau diese Form der »Meinungsäußerung« hat meiner Ansicht nach zu der gegenwärtigen Verrohung in Diskursen geführt; nicht zuletzt der Spruch »Das wird man doch wohl noch sagen dürfen« entspringt dieser »Diskussionskultur«. Aus Gründen der Psychohygiene wäre es manchmal wirklich gesünder, wenn man nicht so genau wüsste, wie behämmert die lieben Mitmenschen so sind. Von daher ist der Vorschlag Frau Prommers, die Kommentarseiten abzuschalten, nicht der schlechteste und würde, wie von ihr behauptet, tatsächlich journalistische Arbeitszeit freischaufeln, die besser genutzt werden könnte. (…)

Chrisz Meier, per E-Mail

Schwere Zeiten für DKP

Zu jW vom 21. November: »Verkleinerte DKP startet neu«

Was ist Claudia Wangerin lieber, der »Austritt« oder der »Eintritt«, wenn es um die DKP geht? Die ausgetretenen Genossinnen und Genossen, zu denen auch die ehemalige Vorsitzende der DKP, Bettina Jürgensen, gehört, sind erfahren und wissen sehr genau, dass ein solcher Schritt in der gegenwärtigen Situation nur dem antikommunistischen Stigma (…) nützt. Was die Wahlen angeht, da sind mir Genossinnen und Genossen der Partei Die Linke bekannt, die es sehr begrüßt haben, dass sich die DKP entschlossen hatte, selbständig anzutreten. Leicht war das nicht. Die Partei Die Linke hat es auch nicht gefährdet, im Gegenteil, sie hätte es begrüßen müssen. Und es war durchaus so, dass von einer ganzen Reihe von Genossinnen und Genossen der Partei Die Linke bedauert wurde, dass es nicht gelungen war, in allen Bundesländern die erforderliche Anzahl von Zustimmungserklärungen zu bekommen. Das Ergebnis für Die Linke hat diese selbst zu verantworten. Das Ergebnis für die DKP konnte kaum überraschen. Aber ist das ein Grund, darauf zu verzichten, gesamtnational in Erscheinung zu treten? Bekanntlich forderten Marx und Engels dies von den Kommunisten – und dazu gehören auch Wahlen und Wahlkampf. Die DKP (…) macht eine schwere, eine sehr schwere Zeit durch. (…) Sie wird ernsthaft zu beraten haben, wie sie sich konsolidiert. Die ausgetretenen Genossinnen und Genossen haben sich anders entschieden. Niemand sollte Beifall klatschen, wenn die DKP um ihre Existenz kämpft. Es sollte auch niemand so tun, als wäre das geltende Parteiprogramm als Kompromissprogramm völlig auf der Höhe des Marxismus. Die DKP muss neu starten – und sie darf dabei nicht verlieren!

Herbert Münchow, per E-Mail

Die Linke gefragt

Zu jW vom 21. November: »Time to say ­goodbye«

Die »Jamaika-Koalition« ist nun ins Wasser gefallen, und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergehen soll im Karussell des Bundestages. Eine Minderheitsregierung unter der Federführung der Unionsparteien kann nicht das Ziel sein, aber ob eine Neuauflage der großen Koalition oder Neuwahlen ein Allheilmittel sind, ist doch mehr als zu bezweifeln. Fakt ist, wir brauchen eine starke linke Kraft im Bundestag, um den rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Parteien den Wind aus den Segeln zu nehmen. (…) Denn die rechte AfD wittert Morgenluft bei einer möglichen Neuwahl des Bundestages. Auch die FDP mit ihrer für Unternehmen gedachten Politik der sozialen Kälte sieht sich im Aufwind, sonst hätte sie die »Jamaika-Sondierungen« nicht gegen die Wand gefahren. Um so wichtiger ist es, dass die Partei Die Linke sich auf ihre Stärken besinnt und ein klares Zeichen setzt, dass es ohne sie keinen Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit gibt. Das beinhaltet auch, dass Die Linke sich treu bleibt, wenn es um Auslandseinsätze der Bundeswehr, Aufrüstung oder Waffenexporte geht. Nur so kann Die Linke das sein, was sie sein möchte, eine starke linke Kraft in den Parlamenten!

René Osselmann, Magdeburg

Angst vor Demokratie

Zu jW vom 21. November: »›Die Wirtschaft ­reagiert klug und zynisch zugleich‹«

Der medial verbreitete Ruf nach einer starken und stabilen Regierung drückt vor allem die Angst vor Demokratie aus. Bislang haben wir ohnehin nur eine Pseudovariante von Demokratie, der ein imperatives Mandat fehlt und bei der Mandatsträger in erster Linie von ihren Wählern unabhängig bleiben. Zusätzlich verwässert durch Koalitionsverträge, die Abstimmungen im Bundestag zu Abnickveranstaltungen der jeweiligen Regierung machen. Diese Art Stabilität nützt nur einem Lobbyismus, der Demokratie umgeht. Dagegen könnte eine Minderheitsregierung zu einem echten Plus für die parlamentarische Repräsentanz des Souveräns werden. Letztlich steht jede Partei für einen Teil der Gesellschaft. Selbst wenn wir es im Fall der AfD mit einer autoritären, rassistischen und religiös-fundamentalistischen Schwester der FDP als Eigentümerpartei zu tun haben. Eine Minderheitenregierung kann Demokratie nur spannender machen. (…)

Volker Ritter, Hannover