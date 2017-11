Fast wie vor 2007

Fed-Chefs unter sich: Alan Greenspan (amtierte 1987-2006; l.) und dessen Nachfolger Ben Bernanke (2006-2014) 2007 in Washington Foto: Jason Reed /REUTERS

In den Jahren vor Ausbruch der Finanzkrise, also zwischen 2003 und 2007, konnten sich die Herren des Kapitalmarktes nicht genug darüber wundern, wie glänzend es ihnen gelungen war, die Weltwirtschaft so glatt und erfolgreich zu lenken. Die Finanzhaie, also die Investmentbanker sprachen von der »Goldilocks economy«. Gemeint ist eine Wirtschaft, die weder zu heiß (zu inflationär) noch zu kalt (niedriges Wachstum und Unterbeschäftigung) läuft. Der kurz vor Krisenausbruch installierte Chef der US-Notenbank Ben Bernanke sprach von der »Great Moderation«, der großen Mäßigung, einem Zustand, in dem alle relevanten Wirtschaftsindikatoren sanft steigen. Bernanke war dumm und eitel genug, den schönen Zustand auf seine und seines Vorgängers (Alan Greenspan ) kluge Notenbankpolitik zurückzuführen. Er sah albern aus, als die Finanzkrise ihm als Crash um die Ohren flog.

Der Kolumnist der Financial Times John Plender weist auf Ähnlichkeiten des jetzigen Zustands des Finanzmarktes mit dem Vorkrisenzustand vor 2007 hin. Plender weiß, wovon er spricht. Er hat selbst im Zuge der Finanzkrise als Spekulant einiges Geld verloren. Er schreibt, die Aktien- und Kreditmärkte hätten nun acht sehr ertragreiche Jahre hinter sich. Er weist auf den im ganzen Jahr 2017 schon sehr niedrigen Volatilitätsindex hin, der die Schwankungen der Preise misst. Mäßige Preisschwankungen machen es den Spekulanten (Banker und Fondsmanager etc.) schwer, Gewinne zu erzielen. Sie neigen deshalb dazu, stärker ins Risiko zu gehen. Das Ergebnis sei, so Plender, dass die Spekulanten die Rendite durch höhere Verschuldung anheben. Das Spitzenzehntel der US-Hedgefonds, die zusammen ein Volumen von 800 Milliarden Dollar verwalteten, hätte das 15fache der eigenen Mittel an Kredit aufgenommen. Die Schaumkrone des spekulativen Überschwangs stellt in der aktuellen Phase die Explosion der Preise der Pseudowährung Bitcoin dar. Hier ist noch Volatilität zu finden.

Erstaunlich ist es schon, dass die Kreditexpansion zum Zweck der Spekulation binnen eines knappen Jahrzehnts wieder das gleiche Ausmaß wie vor 2007 erreicht hat. Für den Anstieg der Aktienpreise lassen sich durchaus reelle Gründe finden. Schließlich sorgen die dauerhaft niedrigen Löhne dafür, dass die Gewinne sprudeln. Die niedrigen Zinsen, eine Folge des Geldüberhangs, haben eine zusätzliche Wirkung. Sie machen die Alternative Anleihen unattraktiv, senken die Kosten der Industrie und des Handels, verhindern Pleiten, treiben die Immobilienpreise hoch und beleben die Bauwirtschaft. Auch in anderen Sektoren beginnt die so massiv geförderte Spekulation die Ökonomie außerhalb des Finanzsektors anzutreiben. Wahrscheinlich dauert es noch ein Weilchen, bis ein kleiner Finanzcrash das muntere Treiben unterbricht.

In früheren Zeiten hätte die angekündigte Umschuldung Venezuelas den Anstoß für eine Finanzkrise geliefert. Aber darauf hatten sich die Gläubiger schon lange eingerichtet. Wenn sich der Herrscherclan in Saudi-Arabien zerlegt, könnte das eher zum Krisenauslöser werden – vor allem, weil dann der Ölpreis nach oben schnellt.