Zehntausende Menschen nahmen an der Vereidigung des neuen Präsidenten Simbabwes Emmerson Mnangagwa am Freitag in Harare teil. In seiner Antrittsrede kündigte Mnangagwa an, Armut und Korruption im Land bekämpfen zu wollen. Als Konsequenz des Machtwechsels forderte er mit Blick auf die USA und die EU eine Aufhebung aller Sanktionen. Seinen Vorgänger Robert Mugabe würdigte er als »Vater der Nation«. Mnangagwa soll das Land bis zu den bereits geplanten Wahlen führen. Spätestens bis August 2018 sollen diese stattfinden.(AFP/dpa/jW)