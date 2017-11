Brennende Erinnerung

Foto: Alkis Konstantinidis /Reuters

In Athen ist es am vergangenen Freitag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Zu den Ausschreitungen in dem als Hochburg der ­anarchistischen Bewegung geltenden Stadtviertel Exarchia kam es nach einer friedlichen Demonstration, bei der mehrere tausend Menschen an den Aufstand von Studenten gegen die griechische Militärjunta (1967–1974) am 17. November 1973 erinnerten. (dpa/jW)