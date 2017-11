Gescholtener Protektionismus

Unternehmenszentrale der Euler-Hermes SA in Courbevoie bei Paris Foto: Jacky Naegelen/REUTERS

Der globale Handel wächst nach Einschätzung des Kreditversicherers Euler Hermes derzeit erheblich langsamer als in den Jahren vor Ausbruch der Finanzkrise 2008. Verantwortlich dafür machte der Versicherer in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie vor allem wachsende Abschottungstendenzen. Was allerdings die deutschen Exporteure betrifft, sind die Fachleute zuversichtlich. Sie rechnen mit einem Anstieg des Handelsvolumens um zusammen 250 Milliarden US-Dollar in diesem und dem nächsten Jahr. Das wäre Rang zwei hinter China und noch vor den USA. Der kritisierte deutsche Leistungsbilanzüberschuss werde dieses Jahr leicht auf 7,6 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) nach 8,3 Prozent im Vorjahr sinken – aber sehr hoch bleiben.

Beim weltweiten Handelsvolumen rechnen die Experten mit einem Plus von 4,3 Prozent in diesem Jahr und 3,9 Prozent 2018. In Handelswerten gerechnet, solle die Steigerung 7,5 Prozent 2017 und 6,3 Prozent im nächsten Jahr erreichen. Im Zeitraum 2003 bis 2007 lagen die durchschnittlichen Zuwächse pro Jahr noch weit höher: gemessen am Volumen bei acht, wertmäßig sogar bei 16 Prozent.

Hinter dem tendenziell langsameren Wachstum im sehen die Analysten vor allem drei Faktoren. So sei die Zahl protektionistischer Maßnahmen hoch und steige weiter. Allein im laufenden Jahr würden 400 neue derartige Schritte erwartet. In den USA gebe es mit 87 neuen Handelshürden bis Ende November schon mehr als im Gesamtjahr 2016 (84). Hauptbetroffene seien China und das Nachbarland Kanada. Zudem bremse ein erschwerter Zugang zu Finanzmitteln den Welthandel. Hinzu kämen geopolitische Sorgen wie belastete Beziehungen zu Russland, die zähen »Brexit«-Verhandlungen sowie die Spannungen im Nahen Osten. »Ein zunehmender Finanz- und Handelsprotektionismus in Verbindung mit steigenden Zinsen in einem beunruhigenden geopolitischen Umfeld lassen steigende Handelskosten erwarten«, erklärte der Versicherer.

Den deutschen Handel sieht Euler Hermes weiter im Aufschwung. Den Leistungsbilanzüberschuss für 2017 schätzen die Experten auf 246 Milliarden Euro, was 7,6 Prozent des BIP entspricht, nach 8,3 Prozent im Vorjahr. Viele Handelspartner kritisieren den Überschuss im Warenaustausch seit langem als zu hoch. Allerdings markiert dieser Wert im Kapitalismus keine planbare Größe, sondern wird von der Konkurrenzsituation und den internationalen Austauschbeziehungen geprägt.(AFP/jW)