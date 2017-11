Jagdszenen in Manus

Protestaktion der Flüchtlinge am 31. Oktober in Manus Foto: Reuters

In Papua-Neuguinea hat die Polizei ein australisches Flüchtlingslager auf der Insel Manus gestürmt, das formell schon vor Tagen geschlossen worden war. Dutzende der rund 400 verbliebenen Bewohner seien in Bussen weggebracht worden, berichteten australische Medien am Donnerstag. Bewohner des Lagers berichteten von gewaltsamen Szenen bei der Stürmung. »Sie zerstören alles«, schrieb der iranische Flüchtling und Journalist Behrus Buschani auf Twitter. »Sie sind sehr aggressiv und stecken all unsere Habseligkeiten in Mülleimer.«

Die Schutzsuchenden hatten in dem Lager ohne Essen, Wasser und Strom ausgeharrt, nachdem Australien die Einrichtung zum 31. Oktober geschlossen hatte. Canberra lehnt es ab, Flüchtlinge aufzunehmen, die versuchen, per Boot nach Australien zu gelangen. Das Nachbarland Papua-Neuguinea hatte sich gegen Bezahlung dazu bereit erklärt , auf der Insel Manus ein Auffanglager einzurichten. Das oberste Gericht des Pazifikstaates erklärte das Lager allerdings für illegal, woraufhin die Schließung angeordnet wurde.

Hunderte Bewohner weigerten sich allerdings, das Camp zu verlassen, nachdem es an den angebotenen Ausweichorten zu Übergriffen durch die örtliche Bevölkerung gekommen war. Australien stellte daraufhin die Strom- und Wasserversorgung ab, auch Lebensmittel gelangten nur in geringem Maße in das Camp.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnte die Polizei in Papua-Neuguinea vor dem Risiko »ernsthafter Verletzungen, wenn die Behörden Gewalt anwenden« und rief dazu auf, die Menschen nach Australien zu bringen. Der dortige Regierungschef Malcolm Turnbull bekräftigte am Donnerstag aber, dass die Betroffenen keinen Fuß in sein Land setzen würden. »Sie denken, dass das eine Möglichkeit ist, die australische Regierung unter Druck zu setzen, sie nach Australien kommen zu lassen«, sagte Turnbull in Canberra. »Wir werden uns aber nicht unter Druck setzen lassen.« (dpa/AFP/jW)