Braucht die ungarische Medienlandschaft »Hilfe« von der US-Regierung? Zeitungskiosk in Budapest 2016 Foto: Bernadett Szabo /Reuters

Das US-Außenministerium will in Ungarn »unabhängige Berichterstattung« fördern. Das gab die auch State Department genannte Behörde Anfang des Monats auf ihrer Webseite bekannt. Mit einer Ausschreibung über 700.000 US-Dollar (595.000 Euro) sollen in dem EU-Mitgliedsland Projekte unterstützt werden, »die den Zugang der Bürger zu objektiven Informationen über inländische und globale Angelegenheiten« verbessern. Ziel sei, vor allem auch Medien außerhalb der Hauptstadt zu unterstützen. Eine Art Entwicklungshilfe?

Die ungarische Regierung reagierte zunächst überrascht. »Wir prüfen noch Absicht und Ziel (der Ausschreibung, jW), vorläufig wollen wir nicht kommentieren«, hieß es vom Außenministerium auf Anfrage des Nachrichtenportals 444.hu.

Am 14. November, also eine Woche nach Veröffentlichung, wurde der Geschäftsträger a. i. des US-Botschafters in Budapest, David Kostelancik, vom ungarischen Außenministerium einbestellt, wie der ungarische Sender RTL Klub berichtete. Zur Begründung hieß es, dass die Ausschreibung von ungarischer Seite als Einmischung in innere Angelegenheiten im Vorfeld der im Frühjahr stattfindenden Wahlen gewertet werde.

Bereits im Oktober war es zu diplomatischen Auseinandersetzungen zwischen beiden Staaten gekommen. Kostelancik hatte in einer Rede vor dem ungarischen Journalistenverband Bedenken über den Stand der Pressefreiheit in Ungarn geäußert. »Die Verbündeten der Regierung haben sukzessive Kontrolle und Einfluss im Medienmarkt ausgebaut, ohne dass das Gremium, das die Entstehung solcher Monopole verhindern soll, Vorbehalte angemeldet hätte.« Kostelancik ging gesondert auf den Vorwurf ein, die Regierung würde nur in ihr nahestehenden Medien Anzeigen schalten. Zudem würde Druck auf private Unternehmen ausgeübt, in kritischen Medien keine Werbung zu veröffentlichen. Daraufhin hatte das ungarische Außenministerium den US-amerikanischen Vertreter einbestellt.

Das State Department sah sich genötigt zu versichern, dass die Gelder erst im Mai, also nach den Wahlen ausgezahlt würden. Außerdem fördere man derartige Maßnahmen zur Stärkung der Pressefreiheit in mehr als 100 Ländern. Aber in welchen eigentlich?

In einem Staate der Europäischen Union ist das bisher beispiellos. Nicht dass es in punkto »unabhängige« Medien in Ungarn nichts zu tun gäbe. Der Großteil der Regionalzeitungen ist im Besitz des ehemaligen Gasinstallateurs und jetzigen Großunternehmers Lörinc Mészáros. Der ist gleichzeitig auch Bürgermeister von Felcsút, der Heimatstadt des Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Die andere wichtige Figur im regierungsnahen Medienimperium ist Andrew »Andy« Vajna, geboren als András György Vajna. Der hatte sich in den 1980ern in den USA als Produzent von Hollywoodfilmen wie »Rambo« und »Red Heat« einen Namen gemacht und kehrte 1989 nach Ungarn zurück. Dort ist er seit 2011 auch »Filmbeauftragter« der Regierung. Neben den staatlichen Medien sind zahlreiche private Anbieter Teil des »zentralen Kraftfeldes«, das Orbán im »System der nationalen Zusammenarbeit« (NER) geschaffen hat.

Sichtbarer Widerstand in den klassischen Medien kommt derzeit von dem Oligarchen Lajos Simicska, der seit seinem Zerwürfnis mit Orbán mit eigenem Fernsehsender und Tageszeitung eine Privatfehde führt. Zur Schärfung des politischen Profils hat er sich die neofaschistische Partei Jobbik ins Boot geholt, die gegenwärtig versucht, sich das Image einer gemäßigten Volkspartei zuzulegen.

Jenseits dieser Allianz sich bekriegender Medien der Oligarchen wird fast ausschließlich im Netz berichtet. Wenn die Nachrichtenportale, die sich hauptsächlich über Spenden finanzieren, es schaffen, glaubhafte Verbindungen in die ungarische Provinz nachzuweisen, könnte die Ausschreibung für sie wichtig werden. Auch die sozialdemokratische Tageszeitung Népszava begrüßte die Ankündigung des US-Außenministeriums. Washington schütze die ungarische Pressefreiheit.

Aber vor wem? Darauf hat der Medienrechtler Gábor Polyák eine Antwort. Népszava zitiert ihn mit der Aussage, ein so stark zentralisiertes Mediensystem wie in Ungarn sei russischem Einfluss ausgesetzt. »Putins Botschaften« könnten darin leichter zu den Menschen gelangen.

Die Ausschreibung des US-Außenministeriums hingegen richtet sich an Projekte, die einen »Impact haben, der zu demokratischen Reformen führt«. Zweifel, ob die USA der richtige Partner sind, wenn es um »demokratische Reformen« gehen soll, wären jedoch mehr als angebracht.

Mit solchen »Reformen« im Namen von Fortschritt und Eigenverantwortung hat man in Ungarn ja schon in den Neunzigern bittere Erfahrung gemacht, als 20 Prozent der Bevölkerung arbeitslos sowie das Sozial- und Gesundheitssystem zerschlagen wurden. Diese »Erneuerungen« haben letztlich zur gegenwärtigen neohorthystischen Restauration unter Orbán geführt. Wohin die jetzt angestrebten demokratischen Reformen der US-Amerikaner führen sollen, bleibt in der Ausschreibung unerwähnt.