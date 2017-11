Kein Vergessen!

Am Morgen nach der Mordnacht: Feuerwehrleute sichern das ausgebrannte Haus in der Möllner Mühlenstraße Foto: dpa/Rolf Rick

Offener Rassismus prägte Anfang der 1990er Jahre die BRD. Neofaschistischen Kadern und Parteien wie »Die Republikaner« gelang es zunehmend, Anhänger zu rekrutieren. Sogenannte Leitmedien wie etwa der Spiegel boten die Begleitmusik zu rechter Hetze. Eine Serie von Brandanschlägen und Angriffen auf Migranten, Minderheiten und politische Linke in verschiedenen Städten waren die Folge. Beim Anschlag von Mölln, der am heutigen Donnerstag genau 25 Jahre zurückliegt, kamen erstmals nach dem Ende der DDR wieder Menschen durch neonazistische Gewalt ums Leben. In der Nacht vom 22. auf den 23. November griffen zwei Neonazis zwei Wohnhäuser in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt mit Brandsätzen an. Die zehnjährige Yeliz Arslan, die 14jährige Ayse Yilmaz und die 51 Jahre alte Bahide Arslan kamen bei dem Feuer ums Leben. Neun weitere Bewohner wurden teils schwer verletzt.

»Neofaschistische Anschläge wie in Mölln und Solingen sowie die Pogrome von Hoyerswerda und Rostock pflasterten den Weg zum sogenannten Asylkompromiss, also der weitgehenden Aushöhlung des Grundrechts auf Asyl durch die damalige Bundesregierung und die SPD-Opposition«, erinnerte sich Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion, am Mittwoch im Gespräch mit jW. Der Anschlag von Mölln sei ein Weckruf für die Gründung von Antifagruppen, aber auch für demokratische Kräfte aus der Mitte der Gesellschaft gewesen. Die Pogrome der 1990er Jahre dürften vor allem aufgrund des derzeitigen Erstarkens rechter Gruppen und Parteien niemals in Vergessenheit geraten. Auf einen Mentalitätswechsel im Umgang der Polizei- und Sicherheitsbehörden mit rassistisch motivierter Gewalt müsse man jedoch heute noch warten, wie unter anderem der NSU-Komplex belege. »Hier gibt es noch viel Entwicklungs- und Aufarbeitungsbedarf«, so die Bundestagsabgeordnete weiter.

Ähnlich äußerte sich am Mittwoch Cebel Kücükkaraca, der Landesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Schleswig-Holstein. »Wir beobachten mit großer Sorge die Zunahme von rassistischen, fremden- und islamfeindlichen Debatten in der Öffentlichkeit.« Der Brandanschlag in Mölln stehe dabei für »einen gefährlichen Zusammenhang zwischen politischen Diskursen und mörderischen Taten«. Gleichwohl blicke man auch »mit Zuversicht und Optimismus auf einige Entwicklungen«. Tausende ehrenamtlich Engagierte hätten in den letzten Jahren durch ihre Arbeit für und mit Geflüchteten »ein neues Bild von deutscher Willkommenskultur entstehen lassen«.

Auch in Mölln hat sich seit dem mörderischen Anschlag viel verändert. Trotzdem gibt es auch heutzutage noch Kritik am städtischen Gedenken. So legten die Angehörigen der damaligen Opfer stets Wert darauf, den gesellschaftlichen Rassismus deutlich zu kritisieren, was ihnen seitens der Stadt zunehmend erschwert wurde. Zudem durfte die Familie die Rednerinnen und Redner des Gedenkens nicht mehr selbst aussuchen. Auch 25 Jahre nach dem damaligen Brandanschlag gibt es in Sachen Gedenkpolitik und Erinnerungskultur in Mölln – und anderswo – offensichtlich noch viel dazuzulernen.