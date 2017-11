Whistleblower gesucht

Die Witwe Elif Kubasik (l.) gedenkt mit Angehörigen des vom NSU ermordeten Mehmet Kubasik (Dortmund, 4.4.2016) Foto: Bernd Thissen/dpa

Gamze Kubasik hat nach viereinhalb Jahren NSU-Prozess den Anklägern vorgeworfen, das Aufklärungsversprechen der Kanzlerin nicht eingelöst zu haben, als sie sich Beweisanträgen der Nebenklage entgegenstellten. Die Tochter des 2006 in Dortmund erschossenen Kioskbesitzers Mehmet Kubasik und ihr Anwalt Sebastian Scharmer erinnerten am Mittwoch in einem gemeinsamen Schlussvortrag an Merkels Gedenkrede für die Opfer der Mordserie im Februar 2012: »Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen«, hatte die Kanzlerin damals den Angehörigen versprochen. Die Bundesanwaltschaft habe dagegen die Frage nach Hintermännern als »Fliegengesumme« abgetan, betonte Scharmer. Seine Mandantin hoffe nun auf »Behördenmitarbeiter mit Gewissen«, die bereit seien, zu reden. Außerdem würde sie sich persönlich für eine frühere Haftentlassung von Beate Zschäpe einsetzen, falls die Hauptangeklagte doch noch alle Beteiligten der Mordserie nennt. Scharmer versicherte, dass Gamze Kubasik dieses Versprechen halten werde, wenn in einigen Jahren über die Mindestverbüßungsdauer einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verhandelt wird. Zschäpe muss mit einer Verurteilung als Mittäterin bei zehn Morden, zwei Sprengstoffanschlägen und mehreren Raubüberfällen rechnen.

Wenn Zschäpe sich heute wirklich für die Morde schäme und Reue zeigen wolle, »warum hilft sie uns dann nicht?« fragte Kubasik, als sie selbst das Wort ergriff.

Ehrliche Antworten von Zschäpe oder die Aussage eines Whistleblowers könnten für den Staatsapparat unangenehm werden: Mit einem an die Wand gebeamten Schaubild zeigte Scharmer am Mittwoch noch einmal auf, dass sich mindestens zehn zum Teil hochkarätige V-Leute von Sicherheitsbehörden im Umfeld des untergetauchten Neonazitrios bewegt hatten. In Kaderfunktion könnten sie zum Teil an dessen Radikalisierung mitgewirkt und den NSU erst ermöglicht haben, so Scharmer. Laut Anklageschrift war dieses Trio der gesamte NSU; im Plädoyer hatte Bundesanwalt Jochen Weingarten dies nur insoweit relativiert, dass der als Helfer angeklagte André Eminger vielleicht doch das vierte Mitglied gewesen sein könnte.

Vier von insgesamt fünf Angeklagten wurden anfangs von der Bundesanwaltschaft nicht zum engeren Kreis gezählt – die beiden Männer, mit denen Zschäpe 1998 in Jena untergetaucht war, sind bereits tot. Die fünf Angeklagten Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, André Eminger, Holger Gerlach und Carsten S. seien jeweils »auf ihre Weise mitverantwortlich« für die Mordserie, sagte Scharmer. Zur Strafzumessung wollte er sich nicht äußern.

Der »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) habe spätestens nach dem zweiten Mord einkalkulieren können, dass mit rassistischen Ressentiments im Umfeld der Opfer ermittelt werden würde, so Scharmer. Entsprechende Zeitungsartikel seien von Zschäpe und den mit ihr untergetauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt archiviert worden. Der NSU habe »den strukturellen Rassismus der Behörden für seine Zwecke genutzt«. Gamze Kubasik sei in Vernehmungen gefragt worden, ob ihr Vater etwas mit Drogen zu tun oder eine Geliebte gehabt habe – auch nachdem festgestanden habe, dass er mit derselben Waffe erschossen wurde, wie vor ihm sieben andere Männer mit Migrationshintergrund. Sie alle hätten sich in Deutschland eine Existenz aufgebaut und seien gut integriert gewesen, trotz dieser Gemeinsamkeiten hatten sie aber keine Verbindung zueinander.