»Wirtschaftlicher Mord«

Ein Obdachloser hat sich in einem Hauseingang in London eingerichtet Foto: REUTERS/Luke MacGregor

Am Mittwoch will der britische Finanzminister Philip Hammond seine Haushaltspläne für das kommende Jahr verkünden. Der konservative Politiker kämpft dabei um sein politisches Überleben, denn die Gegner der seit 2010 verfolgten Austeritätspolitik wollen ihm ans Leder. Außerdem wird er jeden Tag ein bisschen mehr in die Flügelkämpfe seiner eigenen Partei hineingezogen.

Hammond ist einer der prominentesten »Brexit«-Gegner in der von Befürwortern dominierten Konservativen Partei. Als solcher hat er in den vergangenen Monaten immer wieder vor »schweren wirtschaftlichen Auswirkungen« des EU-Austritts Großbritanniens gewarnt. Seine Gegner nehmen ihm das übel. Es gibt Gerüchte, dass Hammond zusammen mit anderen konservativen Ministern schon Ende der Woche seinen Job los sein könnte.

Da hilft es dem Finanzminister wenig, dass die Produktivität seit 2010 stagniert. Seiner eigenen Austeritätslogik folgend, kann er Forderungen nach einem Investitionspaket für die britische Infrastruktur nicht nachkommen. Genau das aber wird von Konservativen verlangt, die händeringend nach einer Antwort auf die erstarkende Labour-Partei unter Jeremy Corbyn suchen.

Die Tage vor der Haushaltsverkündung werden von Berichten über die katastrophalen Folgen der Kürzungspolitik für die arbeitende Bevölkerung Großbritanniens dominiert. So werden derzeit alle britischen Sozialleistungen in eine einzige, »Universal Credit« genannte Auszahlung zusammengeführt. Dieses Projekt ist unglaublich zeitaufwendig und mit Kürzungen für die Betroffenen verbunden. Laut Schätzungen des »Institute for Fiscal Studies« werden 2,1 Millionen Familien als direkte Folge der Umstellung Sozialleistungen im Wert von 1.600 Pfund pro Jahr verlieren.

Die durch Personalabbau ausgehöhlte britische Bürokratie kommt mit den Erfordernissen der Umstellung nicht zurecht. Bis zur ersten Auszahlung der »Universal Credits« müssen Betroffene zwölf Wochen warten. In diesem Zeitraum fallen aber Mieten und andere Ausgaben an, die viele mit ihrer Sozialhilfe bezahlen. In vielen Städten haben Hausbesitzer bereits Zwangsräumungen von allen angekündigt, die aufgrund dieser Situation in Mietrückstände geraten.

Am 16. November veröffentlichte das British Medical Journal eine Studie über die Entwicklung der Sterblichkeitsrate in England von 2010 bis 2014. Die Fragestellung: »Haben Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich die Sterblichkeitsrate beeinflusst?« Die Antwort ist ein eindeutiges »Ja«. Dem Bericht zufolge sind im Untersuchungszeitraum 45.000 mehr Menschen gestorben, als zu erwarten gewesen wäre, wenn es keine Einschnitte im Gesundheits- und Sozialbereich gegeben hätte. Für den Zeitraum von 2015 bis 2020 prognostiziert die Studie 152.141 zusätzliche, durch die »Sparmaßnahmen« verursachte Todesfälle.

Der Cambridger Universitätsprofessor Lawrence King, Mitverfasser der Studie, kommentierte das Ergebnis: »Austerität fördert weder das Wachstum noch reduziert diese Politik das Defizit. Es ist schlechte Wirtschaftspolitik. Es ist außerdem ein Gesundheitsdesaster. Es ist keine Übertreibung, hier von wirtschaftlichem Mord zu sprechen.«

»Wirtschaftlicher Mord« – diesen Begriff hatte der wirtschaftspolitische Sprecher der Labour-Partei, John McDonnell, in den Tagen nach dem Brand im Londoner Grenfell Tower im Juni geprägt. Am 16. November präsentierte er die Eckpunkte seines »alternativen Haushalts«. An die Adresse von Premierministerin Theresa May und Finanzminister Hammond gerichtet sagte er, ein Notfalletat sei tatsächlich nötig. »Aber wir brauchen einen, um unsere öffentlichen Dienste zu retten.« Neben einer Aussetzung von »Universal Credit« fordert Corbyns Schattenminister ein Ende der Gehaltsdeckelung im öffentlichen Dienst, Geld für Infrastruktur, Gesundheit und Kommunen sowie ein Wohnungsbauprogramm für 100.000 neue Unterkünfte pro Jahr. Labour würde dafür 17 Milliarden Pfund zusätzlich bereitstellen, kündigte McDonnell an.