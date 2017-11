Mit Energie in die Zukunft

Auf dem Dach des Gerber-Baus der TU Dresden wurde schon Strom für den Kirchentag 2011 produziert. Das Prinzip soll in Serie gehen Foto: Oliver Killig dpa/lsn

Wie beziehen wir unsere Energie morgen, wie übermorgen? In Berlin hat am gestrigen Montag ein Kongress der Deutschen Energieagentur (Dena) begonnen. Zwei Tage lang wollen Vertreter aus Wirtschaft und Politik über den Umbau der Energieversorgung in den nächsten Jahrzehnten diskutieren. Mit dabei unter anderem Tuomo Hatakka, Vorstandsvorsitzender von Vattenfall, jenem schwedischen Staatskonzern, der kürzlich seine ostdeutschen Braunkohlegruben an ein windiges Kon­strukt von in Steuerparadiesen angesiedelten Eignern verkauft hat, statt sie stillzulegen. Hatakka, der zwar gerne von der Energiewende spricht, aber in Hamburg weiter eines der größten deutschen Steinkohlekraftwerke betreibt, diskutierte am Montag vormittag unter anderem mit dem Vorstandsvorsitzenden der deutschen Ford-Werke GmbH, Gunnar Herrmann. Der nutzte die Gelegenheit zu verkünden, dass ab 2020 der Bau von Elektroautos eine wichtige Rolle in seinem Unternehmen spielen werde.

Es gehe nicht mehr darum, die erneuerbaren Energieträger aus der Nische zu holen, so Dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann zum Auftakt der Veranstaltung. Vielmehr habe »die Energiewende (…) eine neue Dimension erreicht«: Es gehe inzwischen um die Schaffung eines neuen Energiesystems, das im Jahre 2050 kaum noch Treibhausgase produziert. Mit letzterem spielte Kuhlmann auf das offizielle Ziel der Bundesrepublik an, den Treibhausgasausstoß bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzieren. Tatsächlich müsste Deutschland aber vollständig mit dem Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen aufhören, und das deutlich früher, wenn die internationalen Verpflichtungen zur Begrenzung des Klimawandels ernst genommen würden.

Die Agentur wurde im Jahre 2000 gegründet und ist als GmbH organisiert. Die Mehrheit der Anteile liegt im Bundesbesitz, und zwar bei verschiedenen Ministerien sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Die privaten Gesellschafter, darunter die Deutsche Bank, sind im Januar 2017 ausgestiegen. Zu den offiziellen Geschäftszielen der Dena gehört die Förderung der Energiewende. In diesem Zusammenhang werden zahlreiche Projekte unter anderem auch im Bereich des effizienteren Einsatzes von Energie unterstützt. Die Dena vertritt einen ausgesprochen marktwirtschaftlichen Ansatz. Statt der bisherigen meist auf verschiedene Technologien bezogenen Diskussion und Förderung schwebt ihr ein System vor, in dem der Markt regelt, welche Technik sich durchsetzt. Ein wesentliches Mittel sollte nach ihrer Ansicht die Bepreisung der CO2-Emissionen sein.

Derweil hat ebenfalls am Montag die Europäische Kommission grünes Licht für die Förderung des sogenannten Mieterstroms gegeben, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Darunter werden Modelle verstanden, mit denen Mieter eines Mehrfamilienhauses direkt den Strom von zum Beispiel auf ihrem Hausdach installierten Solaranlagen beziehen können, ohne Anlagenbesitzer zu sein. Da für den Bezug nicht das öffentliche Netz genutzt wird, entfallen für den Abnehmer Kosten wie Stromsteuer, Lizenzabgabe und Netzentgelt. Allerdings ist der finanzielle Aufwand für Abrechnungen und ähnliches für den Betreiber erheblich, weshalb das Modell bisher nicht besonders attraktiv war.

Daher wurde im Sommer der jetzt von der EU-Kommission genehmigte Mieterstromzuschlag eingeführt, der sich unter anderem an der Anlagengröße und dem bundesweiten Zubau orientiert. Für große Anlagen gibt es weniger, außerdem wird der Zuschlag kleiner, wenn die ebenfalls gesetzlich fixierte jährliche Ausbaugrenze für Solarenergie überschritten wird. Diese war bereits von der letzten CDU/CSU-FDP-Koalition eingeführt worden. Seitdem hat sie den Ausbau der Solarenergie erheblich gedämpft und einige zehntausend Arbeitsplätze im Handwerk gekostet.

Der Mieterstromzuschlag wird nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums zwischen 2,2 und 3,8 Cent pro Kilowattstunde liegen. Der Bundestag hatte im Sommer ein die Förderung regelndes Gesetz verabschiedet, das aber von den Wettbewerbshütern der Kommission abgenickt werden musste. Die neuen Regeln treten nunmehr ab sofort in Kraft. Das Modell bietet unter anderem einen interessanten Nebenerwerb für Wohnungsbaugenossenschaften, die dafür aber voraussichtlich eigenständige Gesellschaften gründen müssen. In einigen Städten wie zum Beispiel im hessischen Moosbach, in Burg (Sachsen-Anhalt) oder in Berlin gibt es bereits erste Projekte. Außerdem können über den Mieterstrom viele Dachflächen verbrauchernah genutzt werden, was die Netze entlastet und den Flächenverbrauch einschränkt.

Allerdings drängen inzwischen auch die ersten großen Wohnungsbaukapitalfonds auf diesen Markt, wie Rolf Buch von Vonovia auf dem Berliner Kongress deutlich machte. »Wir sind zum Stromversorger aufgestiegen«, verkündete der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, der inzwischen über etwas mehr als 350.000 Wohnungen verfügt. Unter seinem kürzlich abgelegten Namen Deutsche Annington hat sich das 2001 gegründete Unternehmen bei Mietern binnen kürzester Zeit einen denkbar schlechten Ruf erarbeitet.