Am Montag mittag haben Siemens-Arbeiter eine Menschenkette um ihr Gasturbinenwerk in Berlin gebildet. So protestierten die Beschäftigten gegen den vom Konzern geplanten Stellenabbau. Am vergangenen Donnerstag war bekanntgeworden, dass Siemens weltweit 6.900 Arbeitsplätze vernichten will, davon 3.300 in Deutschland und etwa 1.000 in Berlin. Beschäftigte und Gewerkschafter hatten bereits bei einer Protestaktion am vergangenen Freitag angekündigt, die Werkschließung mit allen Mitteln verhindern zu wollen, in der Folge wurde auch von Arbeitskampfmaßnahmen gesprochen. (jW)