»Die Wirtschaft reagiert klug und zynisch zugleich«

Für das Siegel »Made in Germany« ändern die Koalitionsentscheidungen nichts Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Welche wirtschaftspolitischen Implikationen hat es, dass der FDP-Chef Christian Lindner die Sondierungsgespräche mit CDU/CSU und den Grünen Sonntag nacht zum Platzen gebracht hat? Mainstreammedien warnen vor Instabilität, der Euro sei im Fall …

Die Sorge der Wirtschaftsverbände, schwere ökonomische Belastungen wären die Folge, trifft nicht zu. Tatsächlich ist der Euro nicht abgestürzt, sondern nur leicht zurückgegangen, erholt sich bereits wieder. Der Dax, Leitindex des Aktienmarktes für die 30 größten an der Frankfurter Börse notierten deutschen Unternehmen, hat auch schnell wieder eingeholt, was er Montag früh verloren hatte. Die Wirtschaft reagiert also klug und zynisch zugleich. Sie weiß, dass die Koalitionsentscheidung am Ende an der wirtschaftlichen Entwicklung nichts ändert. Die Gewinnerwartungen sind weiterhin positiv.

Also ist es ihr nahezu egal, wer regiert?

Der interessanteste Wert auf der Topgewinnerliste war am Montag morgen der des Energiekonzerns RWE. An den Märkten wird davon ausgegangen, dass das Ausstiegsszenario für die Kohle noch weiter in die Ferne gerückt ist. Siemens gehört zu den Verlierern. Das hat aber mit dem »Jamaika«-Aus nichts zu tun, sondern damit, dass der Konzern Arbeitsplatzabbau betreibt.

Erschreckend sei nicht gewesen, worüber sich die Parteien streiten, sondern worüber sie sich einig waren, etwa zu Niedriglöhnen, Altersarmut, etc., sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht. Wie sieht es aus sozialpolitischer Sicht aus?

Sie hat recht. Auch ich werde dem Ende der Sondierungsgespräche keine Träne nachweinen. Die wichtigen großen Themen standen gar nicht auf der Agenda: Beispielsweise wie die soziale Spaltung zu überwinden, Kinderarmut zu bekämpfen und in welcher Höhe der Mindestlohn anzuheben ist – ob und wie die Europäische Union sozial neu auszurichten ist. Die großen Streitpunkte der sogenannten Jamaika-Parteien beschränkten sich auf zwei Themen: Flüchtlinge und Familiennachzug und Ökologie, da vor allem auf den Kohleausstieg. Eine solche Regierung hätte sich auf die großen sozialen Herausforderungen gar nicht eingestellt.

Muss aus Ihrer Sicht jetzt die SPD »aus staatspolitischer Verantwortung« koalieren?

Der Appell, eine große Koalition zu bilden, ist meist nur ein Vorwand, um inhaltliche Festlegung zu meiden. Ich rate auch der SPD, sich weiterhin nicht darauf einzulassen. Sie würde so nur weiter auf ihr Ende zusteuern. Sie ist gut beraten, in zwei Punkten einen Schritt nach vorn zu gehen: Die Prekarisierung der Arbeitsmärkte zu stoppen und ein klares Bekenntnis abzugeben, dass Hartz IV ein Fehler war. Sie muss sich für die Idee der Gerechtigkeit einsetzen, die ihr jüngst im Wahlkampf niemand mehr abgenommen hat. Eine neue Bundestagswahl könnte dazu führen, neue Positionierung zu ermöglichen. Bislang hat sich einzig Die Linke nicht auf regierungspolitisches Taktieren versteift.

Ist der Abbruch der Verhandlungen durch die FDP also nicht verantwortungslos, weil die AfD daraus Profit schlagen könne, wie die Grünen meinen?

Lindner hat sich eine der am besten vorbereiteten »Spontanaktionen« geleistet. Aber es gilt, klare Verhältnisse zu schaffen. Alles andere bringt den Rechtspopulisten Auftrieb. Die Grünen haben zu Beginn versucht, um ihre Ziele zu ringen, sich aber letztlich durch den Druck der Kompromissbildung ihre guten Positionen weichkochen lassen. Dabei bedarf es dringend einer neuen Nachhaltigkeitspolitik. Es besteht für die SPD und die Grünen bei einer Neuwahl eine realistische Chance, dafür zu sorgen, dass sozialpolitische Notwendigkeiten nicht auf der Strecke bleiben. Ich halte es für möglich, der AfD mit einem gut geführten neuen Wahlkampf wieder Stimmen wegzunehmen.

Die geschätzten Kosten einer neuen Bundestagswahl betragen 92 Millionen Euro, monieren Skeptiker. Danach gäbe es erneut das Problem, sich zusammenraufen zu müssen. Wie sehen Sie das?

Der Preis ist bitter. Neuwahlen sind unvermeidbar. Eine große Koalition oder eine Minderheitenregierung würde den Frust über das parlamentarische System vorantreiben. Profile der Parteien würden weiter verwässert. Davon würden Rechtspopulisten profitieren.