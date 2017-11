Bonn verliert in erster Runde

Die Bundesstadt Bonn wird nicht Sitz der »Europäischen« Arzneimittelagentur EMA. Die deutsche Bewerberin um den Standort schied am Montag bereits in der ersten Runde einer geheimen Abstimmung in Brüssel aus. In die zweite Wahlrunde schafften es (bis jW-Redaktionsschluss) Mailand, Amsterdam und Kopenhagen.

Nach der Zukunft der Arzneimittelagentur EMA sollte am Montag abend in Brüssel auch die der Bankenaufsichtsbehörde EBA geklärt werden. Beide Behörden sollen wegen des geplanten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union so schnell wie möglich in eines der 27 verbleibenden EU-Länder umgesiedelt werden. Für den Standort der EBA hat die Bundesrepublik das bereits mit dem Sitz der »Europäischen« Zentralbank bedachte Frankfurt am Main ins Rennen geschickt.

Kurz vor der Entscheidung hatten mehrere Länder ihre Kandidaturen zurückgezogen. Wie ein EU-Sprecher am Montag sagte, bewarben sich Malta, Kroatien und Irland nicht mehr um den Sitz der für die Bewertung und Überwachung von Arzneimitteln zuständigen EMA. Bei den Bewerbungen für den künftigen Sitz der EBA gab es bis zuletzt keine Änderungen. Frankfurt konkurrierte damit bis zur Festlegung mit sieben anderen Städten.

Gründe für den Rückzug der EMA-Kandidaturen wurden nicht genannt. Nach Angaben aus EU-Kreisen versuchten zahlreiche Länder allerdings bis zuletzt mit Absprachen, die Erfolgsaussichten ihrer Kandidaten zu verbessern. So könnte Irland beispielsweise seine wenig aussichtsreiche Bewerbung für die EMA zurückgezogen haben, um dafür Unterstützung bei der Vergabe des EBA-Sitzes zu bekommen.

Die Sitze von EU-Behörden sind begehrt. Es geht um Geld, politisches Prestige und nicht zuletzt um regionale Kaufkraft. Die EMA und die EBA richten jährlich Hunderte Konferenzen und Veranstaltungen mit Experten aus aller Welt aus. In London sorgten beide Agenturen pro Jahr für rund 39.000 zusätzliche Hotelübernachtungen. Und nicht zuletzt die üppige Bezahlung der Eurokraten bewirkt, dass die Bediensteten zu den bessergestellten Konsumenten zu zählen sind. (dpa/jW)