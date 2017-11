Schon hat’s gekracht

Wie Blinkerfische: In der Abwesenheit des Paares kümmert sich Mischa (Mona Petri) um dessen Wiener Wohnung Foto: © 2017 Film Kino Text/ Wojciech Sulezycki

Einer von uns träumt. Einer von uns existiert nur im Traum. Der Film »Animals – Stadt Land Tier« des polnischen Regisseurs Greg Zglinski erzählt von einer vertrackten Paarbeziehung. Er hat eine Affäre, sie hat Ahnungen. Ein gemeinsamer Urlaub in der Schweiz soll’s wieder richten. Doch nach und nach geschehen immer merkwürdigere Dinge. Nahtlose Übergänge von Traum- und Wachsequenzen irritieren den Zuschauer, das Zeitgefühl der Protagonisten gerät durcheinander, ein Autounfall mit einem Schaf scheint der Auslöser für all die Konfusionen gewesen zu sein.

Zglinski tut, was am Theater öfter getan wird als im Film: Er zertrümmert die lineare Erzählstruktur und wirbelt die Figuren durcheinander wie diese bunten Steinchen im Kaleidoskop, aus denen sich nach jeder Drehung ein neues Bild ergibt.

Verknüpft sind die mysteriösen, beängstigenden Sequenzen durch sich wiederholende Motive. So verbrennt sie sich den Finger am Herd, später taucht ein Arzt auf, dem ein Finger seiner rechten Hand fehlt, schließlich schneidet ein eifersüchtiger Exfreund dem neuen Geliebten seiner Verflossenen den Finger mit der Gartenschere ab und zu guter Letzt ritzt sie sich selbst den Finger, um herauszufinden, ob sie überhaupt existiert.

Verschiedene Sinneswahrnehmungen des Paares widersprechen sich. Während sie glaubt, es sei noch mitten in der Nacht, ist es für ihn draußen taghell. »Ich werde dich verlassen«, teilt sie ihm mit, er hört: »Was siehst du da draußen?« Seine Antwort: »Eine Katze.« Dieses Kätzchen wird später sprechen. Wenn es soweit ist, findet der reichlich verunsicherte Zuschauer das nicht einmal mehr besonders verwunderlich.

Klar, viele werden mit einem solchen Film nichts anfangen können. Wer sich aber darauf einlässt, wer den Wirklichkeitszerfall als symptomatisch für das Zerbrechen einer Beziehung, die einzelnen Phänomene als Metaphern für grundverschiedene Wahrnehmungen, für ein Aneinander-vorbei-Reden und Aneinander-vorbei-Leben betrachtet, kann vielleicht finden, dass in »Animals« tiefer gegraben wird. Es geht um das Wesen von Missverständnissen und Isolation, vielleicht auch ums Verrücktwerden.

Dabei entsteht eine bedrohliche Atmosphäre. Elemente aus Gruselfilmen und Psychothrillern tauchen auf, ebenso Surreales. Assoziativ wie das Kinderspiel »Stadt – Land – Tier« entwickelt sich eine ungefähre Handlung. Eine Vielzahl an Szenen wird mehrfach aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. So auch der Unfall mit dem Schaf. Auf dem Weg ins Ferienhaus raten die beiden Tiernamen mit dem Anfangsbuchstaben F. Auf sein »Fink« folgt ihr »Ferkel« oder so ähnlich. Auf ihren Aufschrei: »Schaf!« reagiert er mit einem verstörten Blick und dem Urteil: »Das gilt nicht.« Schon hat’s gekracht. Das Schaf auf der Fahrbahn ist hin. Sie liegt auf der Bahre eines Sanitätswagens.

Vermeintliche Erklärungsansätze für die vielen Absurditäten des Films, ihr mehrstündiges Koma, ihren Kopfverband, kommen ins Spiel, werden dann aber wieder eingeholt wie Blinkerfische, mit denen Angler Raubfische ködern.

Birgit Minichmayr, gewohnt stark in abgründigen Rollen, hat einen ihrer schönsten Momente, wenn sie sich nachts im Bett nach einem Plausch mit dem französisch sprechenden Kätzchen zu ihrem Mann umdreht und fragt: »Bist du wach?« Die Frage hätte sie genauso gut sich selbst stellen können.

»Animals – Stadt Land Tier«, Regie: Greg Zglinski, Schweiz, Österreich, Polen 2017, 95 min, bereits angelaufen