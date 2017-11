Fake und Fakt

Ein heißer Anwärter auf den Titel »Unwort des Jahres 2017« und jetzt schon im Duden nachzuschlagen: Fake News haben das Verhältnis von Wahrheit und Lüge zum Tanzen gebracht Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

»Fake News« ist das »Unwort des Jahres 2017«, auch wenn es noch nicht offiziell dazu erklärt worden ist. Die Chancen dafür, dass es so kommt, sind aber sehr gut: Ob rechte Querulanten es als Kampfbegriff den Medien entgegenschleudern, um alles ausblenden zu können, was ihnen nicht passt, Politiker damit missliebige Fakten ins Reich der Fabel zu verbannen suchen oder ein US-amerikanischer Präsident selbst am laufenden Meter »alternative Fakten« in Umlauf bringt, um die Öffentlichkeit mit der zeitraubenden Suche nach einer faktenbasierten Widerlegung zu beschäftigen – Fake News haben das Verhältnis von Wahrheit und Lüge in Bewegung gebracht.

Was ist denn Wahrheit heute? Die Frage ist zu einer Art philosophischem Atavismus mutiert. Das liegt nicht nur an der Allgegenwart von Verschwörungstheorien und Falschmeldungen, sondern ist nicht zuletzt aus der Diskursentwicklung der letzten Jahrzehnte zu begründen. Michel Foucault war es – neben anderen –, der Wahrheit als »gesellschaftlich gemacht« bezeichnet hat: »Jede Gesellschaft hat ihre Wahrheitsordnung, ihre allgemeine Politik der Wahrheit: das heißt Diskursarten, die sie annimmt und als wahr fungieren lässt; die Mechanismen und die Instanzen, die es gestatten, zwischen wahren und falschen Aussagen zu unterscheiden.«

Lauter »Narrative«

Die kritische Komponente, die darin enthalten ist, nämlich bestimmte Machtstrukturen für die Manipulation von Wahrheitsmodellen verantwortlich zu machen, verlor sich in der Folge unter dem deutungshoheitlichen Regime der sogenannten Postmoderne. »Wahrheit« ist deren Apologetinnen und Apologeten der 1990er Jahre generell unter Verdacht geraten, man zielte nicht mehr primär auf das politisch, historisch oder wissenschaftlich Faktische ab, sondern auf das, was sich gut, was sich wie Wahrheit »anhört«. Die überzeugende Geschichte, sei sie auch Fiktion, wurde fast wichtiger als die Realität. Daher auch die Karriere des epidemisch grassierenden Begriffs »Narrativ«, der auf Jean-François Lyotards schulbildendes Werk »Das postmoderne Wissen« (1979) zurückgeht.

Gewählte Volksvertreterinnen und -vertreter wählen diesen Terminus, um irgendwelche Zumutungen für das verwaltete Volk in übergreifende Erzählungen neoliberaler Glücksversprechen zu kleiden – zuletzt sind sie, wie zu sehen war, nicht sonderlich erfolgreich damit gewesen. Das Wahlvolk glaubt ihren »Narrativen« nicht, sondern lieber anderen, »alternativen Fakten«.

Wahrheit also, könnte man dem entnehmen, ist sprachgemacht, eine willkürliche Auslegung von Worten, die selbst nur willkürliche Benennungen sind. Schon für Friedrich Nietzsche war sie nichts als Illusion, ein »bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen«.

Für viele ist dieser schwankende Zugang zur Wahrheit heute einigermaßen bedrohlich geworden. Welcher Quelle kann man noch trauen? Den Naturwissenschaftlern, die doch an sich, anders als ihre Kollegen von den »Humanities«, überprüfbare Daten liefern? Aber wer hat ihre kostenintensive Forschung finanziert? Sind die Ergebnisse wirklich wertfrei? Für jede These kursieren im Internet eine oder mehrere Gegenthesen. Wir sind chronisch über- und zugleich desinformiert. Wie sich da zurechtfinden?

Trug und Lüge nisten überall, im neoliberalen Geschäftsmodell sind sie zur Dauermelodie geworden, Mogelpackungen sind nicht verwerflich, sondern weisen ihren Hersteller als gewieften Businessmenschen aus, der selbst Schrott noch erfolgreich zu verkaufen weiß.

In einer Gesellschaft, in der die Redensart vom Zweck, der die Mittel heiligt, zum zentralen Dogma geworden ist, haben sich die Verhältnisse schlicht umgekehrt: Die tägliche Verarschung von Konsumenten trifft nicht etwa deren Verursacher als Vorwurf, sondern jene, die darauf reingefallen sind. Selber schuld. Hättest du mal genauer hingeschaut, dich besser informiert, die Testberichte vorher gelesen, die viel billigeren Preise da oder dort gefunden. Welche Befriedigung, wenn es uns gelungen ist, das Lügenwerk der Produktkonkurrenz zu durchschauen und uns als kritischer Musterverbraucher glücklich den Weg durch den Dschungel der Angebote zu bahnen. Ein echtes Schnäppchen zu ergattern. Welche Bestätigung! Als hätten wir die Wahrheit gefunden und nicht nur eine Ware.

Dass in diesem Klima Erfundenes und Gefälschtes eine Hochkonjunktur erleben, kann niemanden verwundern. Fast jeder heute rechnet mit der Möglichkeit, einem »Hoax« aufzusitzen, einem Scherz oder Schwindel, die digitale Welt macht es möglich, es gibt schließlich fast nichts mehr, was mit genügendem technischem Verständnis und der entsprechenden Ausrüstung nicht gefälscht werden könnte, die Hitler-Tagebücher oder Wolfgang Beltracchi sind ganz alte Hüte, heute fälscht man Nachrichten, und diese Fälschungen »gehen viral«. Wen kümmert die Notwendigkeit eines Dementis, wenn die Fake News erst einmal in der Welt sind und damit oft bereits ihre willfährigen Abnehmer gefunden haben?

Wenn wir also umgeben sind von einem Wirrwarr an Visionen, Versionen, bewusst oder unbewusst eingespeisten Falschmeldungen, wenn das alles nur mehr mögliche Stories sind, was bedeutet das für die Literatur, deren ureigenes Terrain ja die Erfindung von Geschichten ist, von unglaublichen und glaubhaften, nicht unbedingt wahren, aber wahrheitsähnlichen Erzählungen? Der Autor Norbert Niemann – auch er Teil des Netzwerks »Richtige Literatur im Falschen« – wähnt bereits seine Arbeitsmaterialien, die Sprache, das Erzählen, in Gefahr. In einem Artikel für Zeit online von Anfang dieses Jahres schreibt er, ihm sei »der Sprung ins Fiktionale fürs erste verwehrt«, die Fiktion gerate ihm selbst unter Verdacht. Er fürchte die Zerstörung jener »Zwischen- und Pufferzone der Sprache«, in der gesellschaftliche Kommunikation, die offene argumentative Auseinandersetzung stattfinde. Diese Sorge ist nicht unbegründet angesichts des Hysterieniveaus, das sich in den aktuellen Diskursen entäußert, die geifernden Stimmen der rechten Faktenleugner auf der einen Seite, die schrillen Idiosynkrasien übertriebener Identitätspolitiker auf der anderen. Dazwischen glaubwürdig und seriös zu lavieren wird immer schwieriger.

Der Tod des Autors

Doch die Literatur hat auch mit hausgemachten Problemen zu kämpfen. Durch die postmoderne Dekonstruktion ist vieles an ihr fraglich geworden, angefangen mit der Rolle des Autors, der vordem für einen gewissen Wahrheitswert stand, mehr noch: dessen Erzählung oder Argumentation aufgrund verschiedenster Kanonisierungs- und Evaluationsprozesse gar als faktisch angenommen werden konnte, als Wissens­instanz, man denke etwa an antike Autoren wie Aristoteles oder Tacitus.

Doch Ende der 1960er Jahre war damit Schluss, Roland Barthes verkündete den »Tod des Autors«, Texte seien »Gewebe von Zitaten«, zusammengesetzt aus »vielfältigen Schriften, die verschiedenen Kulturen entstammen und miteinander in Dialog treten«, nicht beim Autor, sondern nur beim Leser träfen diese heterogenen Stimmen aufeinander.

Michel Foucault kritisierte an diesem Ansatz, dass hier, vermittelt über Begriffe wie »Werk« und »Schreiben«, implizit noch immer eine Autorenpersönlichkeit herumspuke, er lenkte statt dessen den Blick auf den Diskursraum, den bestimmte Autoren mit ihrem Werk eröffneten. Ihre Texte würden zu reinem Stoff für historische oder aktuelle Diskussionen.

Bei beiden, Barthes und Foucault, kommt es also auf den Autor, seine Haltung, seine Überzeugung, seine Motivationen und Ziele eigentlich nicht mehr an, vielmehr darauf, was die Interpreten aus seinem Text machen, welche diskursiven Ableitungen sich daraus entwickeln. Anders als die Klassiker bürgt der zeitgenössische Autor dann nicht mehr mit seinem Namen für die Wahrhaftigkeit des Textes. Vielleicht ist das auch nicht wichtig, aber viele Leser möchten schon daran festhalten. Ihnen gilt gerade die ungeschminkte Subjektivität eines Autors als Ausweis der Authentizität. Der Backlash ist daher nicht verwunderlich, gerade jetzt wieder gibt es einen Trend hin zu autobiographischen Romanen oder Selbstauskünften, Karl Ove Knausgårds »Min Kamp« oder Benjamin Stuckrad-Barres »Panikherz« verhandeln das eigene Leben besonders in Krisensituationen, und ihre Bücher scheinen manchen damit glaubwürdiger als komplex erdachte Romankonstellationen. Doch so einfach ist es natürlich nicht.

Ein erfolgreicher Fälscher in der Literaturgeschichte. Der Schotte James Macpherson (1736–1796) behauptete die Existenz gälischsprachiger Fragmente eines schottischen Nationalepos. Als er diese nicht fand, schrieb er das Epos mit dem Helden Ossian als Hauptfigur einfach selbst und gab diesen Text als seine Übersetzung aus. Das Buch wurde ein Welterfolg und Macpherson ein reicher Mann Foto: picture alliance/Quagga Illustrations

Derartiger »Biographismus« ist selbstverständlich keinen Deut mehr beglaubigt als literarische Fiktion, genauer: Er ist nichts anderes als – Erfindung, nämlich die mehr oder weniger kreative Ausgestaltung eines Charakters, den der Autor sich zuschreibt, wie er selbst sich sieht und interpretiert. Man denke in diesem Zusammenhang einmal an die brillant geschriebenen autobiographischen Schriften Albert Speers, die ihn bei aller eingeräumten Verstrickung in das Naziregime doch zum beklagenswerten Opfer Hitlers und seiner eigenen Unzulänglichkeiten stilisieren. Während der Entnazifizierung zeigte das Beispiel ehemaliger Nazifunktionäre immer wieder, wie überaus findig menschliche Phantasie und Unterbewusstsein dabei sind, eigene Taten zu schönen, zu camouflieren, ja sich selbst zu belügen, um das Undenkbare in ein freundlicheres Licht zu setzen.

Jegliche unserer Erinnerungen ist bereits verfälscht, wer ehrlich ist, weiß das. Der Historiker Johannes Fried hat das auf die ebenso griffige wie ernüchternde Formel gebracht: »Erinnerung ist stets Gegenwart, nie Vergangenheit. Sie ist Schöpfung, Konstrukt.« Daher habe alles, was sich allein der Erinnerung verdanke, grundsätzlich als falsch zu gelten. Das also sollte man bei autobiographisch geprägten Romanprojektionen im Kopf behalten.

Tatsächlich war die Literatur und ihre Selbstreflexion da schon einmal erheblich weiter, Fake und Fälschung begleiten sie seit ihrer Entstehung. Man spricht hier von Pseudepigraphen, das sind Schriften mit einer wissentlich falschen Verfasserzuschreibung. Auf die Entlarvung solcher Fälschungen hat man schon damals einigen Ehrgeiz verwandt. Der Altphilologe Wolfgang Speyer unterscheidet hier allerdings die reine Fälschung, wenn der wirkliche Verfasser »die Maske als Mittel gewählt« hat, »um Absichten durchzusetzen, die außerhalb der Literatur, d. h. der Kunst, lagen«, von einer freien Erfindung, hinter der sich »nur literarisch-künstlerische Motive« verbergen.

Ossians Gesänge

Im letzteren Falle handelt es sich um so etwas wie einen literarischen Fake. Die Täuschung ist mithin Teil der ästhetischen Konzeption. Mehr noch: Beim Fake, so argumentiert Martin Doll, der ein umfangreiches Buch zu dieser Thematik verfasst hat, sei auch »die Aufdeckung von vornherein mitentworfen«, da er »besondere diskurskritische Effekte zum Ziel« habe, seine Autoren legten daher extra Fährten, welche die Entlarvung vereinfachten. Fälschungen dagegen versuchten, ihre Täuschungsabsicht zu tarnen. Allerdings könnten mitunter auch blanke Fälschungen, wenn sie auffliegen, aufklärerische Wirkung entfalten.

Ein gutes Beispiel dafür sind die berühmten Ossian-Gesänge des Schotten James Macpherson. Dieser erfolglose Dichter wurde von literarischen Kreisen in Edinburgh geradezu in die Rolle des Fälschers gedrängt. 1760 schickte man ihn auf eine Expedition in die Highlands, um nach gälischsprachigen Fragmenten eines schottischen Nationalepos zu fahnden, deren Existenz Macpherson glaubhaft versichert hatte. Da sich nichts auffand, schrieb er das Fingal-Epos mit dem Helden Ossian als Hauptfigur einfach selbst und gab diesen Text als seine Übersetzung aus. Das Buch wurde ein Welterfolg und Macpherson ein reicher Mann. Obwohl er die gälischen Originaltexte nie vorlegte, glaubte man ihm die Geschichte. Niemand witterte Betrug, weil alle wollten, dass seine Version wahr sei. Selbst als unvoreingenommene Historiker die Fälschung zweifelsfrei entlarvten, hielt sich Ossians Ruhm beharrlich – besonders in Deutschland, wo man anscheinend ein besonders großes Interesse an der Authentizität dieses schwülstigen Heldenepos hegte. Die Offenlegung dieses identitären Scheins inklusive möglicher Rückschlüsse auf die mentale Verfasstheit von Macphersons Epoche blieb also späteren Zeiten vorbehalten.

Von Beginn an umstritten war dagegen die Volksliedsammlung »Des Knaben Wunderhorn« von Clemens Brentano und Achim von Arnim: »Ein zusammengeschaufelter Wust voll muthwilliger Verfälschungen, sogar mit untergeschobenem Machwerk«, schimpfte der alte Johann Heinrich Voß. Dabei trifft die beiden Romantiker weit weniger Schuld als Macpherson, inzwischen weiß man, dass ihre Eingriffe nur minimal waren.

Literatur und Fake jedenfalls stehen in einem durchaus innigen Verhältnis, neben dem ideologiekritischen Aspekt kann dem Fake auch ästhetische Qualität eignen.

Walter Serner etwa begründete mit seinen »Presse-Blagues« ein eigenes literarisches Genre, versorgte er doch in seiner Dada-Zeit deutsche Zeitungen beständig mit frei erfundenen Artikeln und Falschmeldungen, die diese bereitwillig abdruckten. Die gesamte Dada-Filiale in Genf, die er als Einmannunternehmen betrieb, bestand aus nichts als Fiktion. So berichtete er in großen Berliner Blättern von einem angeblichen Dadaisten-Weltkongress, bei dem so bahnbrechende Aktionen zu erleben gewesen seien wie die Aufforderung Christian Schads, die Bezeichnung »Bilder« fürderhin durch »Fingerschnipsen«, den Titel »Maler« durch »Oho!« zu ersetzen. Und Hans Arp habe die Welt mit der gewichtigen Ankündigung verblüfft, »dass er vom 3. Dezember 1919 an ab nachmittags drei Uhr unwiderruflich die Sprache verlernt haben werde.« Wenig später war zu lesen, dass der dadaistische Weltkongress polizeilich aufgelöst worden sei, da es einen Streit gegeben habe, bei dem Serner mit einem Revolver auf Tristan Tzara geschossen habe. So sehr diese offenkundig ausgedachten Nachrichten zur Verbreitung Dadas beitrugen, legten sie zugleich die Medienmarktmechanismen offen.

Der blinde Betrieb

In ähnlicher Weise stellten Franz Josef Czernin und Ferdinand Schmatz 1987 den Literaturbetrieb bloß, indem sie einen Band mit bewusst mediokren Gedichten zur Veröffentlichung brachten (»Die Reise. In achtzig Gedichten um die ganze Welt«), dem sie noch im gleichen Jahr das Enthüllungsbuch (»Die Reise. In achtzig flachen Hunden in die ganz tiefe Grube«) folgen ließen, dass den Fake belegte. Die Bewertungskriterien von Verlagslandschaft und Presse wurden so der Lächerlichkeit preisgegeben. Dem Wissenschaftsbetrieb, speziell dem poststrukturalistischen Theoriediskurs, hat der Physiker Alan Sokal 1996 eine ebenso demaskierendes Testat ausgestellt: Aus lauter Textversatzstücken einschlägiger Publikationen produzierte er einen Beitrag, mittels dessen er die Quantengravitation als linguistisches und soziales Konstrukt ausgab. Dieser Aufsatz war in seiner Argumentation barer Unsinn und enthielt dazu, physikalisch gesehen, eine Reihe grober Schnitzer, die Sokal bewusst eingebaut hatte. Trotzdem wurde der Text in einer Zeitschrift dieses Ideenspektrums akzeptiert. Die Standards des postmodernen Wissenschaftsbetriebs wurden so einer herben Kritik ausgesetzt.

Als Thema für hintergründige literarische Gestaltung ist die Fälschungs- und Täuschungsproblematik des öfteren in die Literaturgeschichte eingegangen, zum Beispiel in Jorge Luis Borges’ doppelbödiger Geschichte »Pierre Menard, Autor des Quijote« (1939), die erzählt, wie Pierre Menard im 20. Jahrhundert Cervantes’ »Don Quijote« noch einmal schreibt, also nicht abschreibt, sondern ihn als Werk gänzlich neu konzipiert und es dabei buchstabengetreu noch einmal verfasst. Dadurch, dass er dies im 20. Jahrhundert unternähme, so der Erzähler Borges, käme indes etwas völlig anderes, ja Größeres dabei heraus.

Auch mag man denken an Fernando Pessoa (1888–1935), der sich mehrere literarische Heteronyme schuf, für die er jeweils ganz eigene, stark unterschiedliche literarische Physiognomien entwickelte. Pessoa schrieb hier nicht etwa unter Pseudonym, sondern er war der Bukoliker Ricardo Reis oder der Futurist Álvaro de Campos in persona. Diese Namen geisterten zu Lebzeiten Pessoas als eigenständige Dichterlabel durch die literarische Welt. Erst nach seinem Tod gelang es, die einzelnen Identitäten zusammenzuführen und Pessoa zuzuschreiben, was natürlich ein Musterbeispiel für Barthes’ und Foucaults These von der Fragwürdigkeit des Autorsubjekts sein dürfte.

Hinwendung zur Wirklichkeit

Trotz aller Spiegelfechtereien, trotz der unleugbaren Unübersichtlichkeit unserer Fakten- und Nachrichtenlage heute zeigen gerade diese literarischen Fake-Interventionen, dass die Literatur eine Wahrheitsfunktion besitzt. »Kunst ist das ›Ins-Werk-Setzen‹ der Wahrheit«, sagt Martin Heidegger und hebt damit nicht zuletzt auf ihre Fähigkeit ab, als zeitloser Ideenspeicher im historischen Wandel zu fungieren. Doch diese ästhetische Wahrheit ist nicht politisch beliebig. Peter Hacks hat das pointiert formuliert: »Die Wahrheit wohnt in der Mitte der Wahrheit«, nicht zwischen Unwahrem und Wahrem, nicht in postmodernen Narrativen, nicht in Fakes und nicht in Fake News.

Literatur muss vielmehr auf den Kern der Sache abzielen, die historisch-essentielle Wahrheit. Und die hat sich in den letzten Jahrhunderten gar nicht so sehr verändert. Die Herrschaftsverhältnisse sind strukturell weitgehend gleichgeblieben, die besitzende Klasse hat ihre Macht, begünstigt nicht zuletzt durch die Behinderung kritischer Kommunikation durch die Überflutung mit Daten- und Nachrichtenmüll, sogar noch zementiert.

Wie also kann Literatur wieder zu einer ernstzunehmenden Komponente im Wahrheitsdiskurs werden? Nun, sie muss wieder auf die Wirklichkeit schauen, muss in den Widersprüchen und Unzumutbarkeiten und Katastrophen der heutigen Zeit ihren Gegenstand finden. Es geht durchaus um Realismus, aber nicht um einen der bloßen Abbildung, denn, so abschließend noch mal Hacks: »Der Zweck der Kunst ist nicht Nachricht über die Wirklichkeit. Der Zweck der Kunst ist Nachricht über eine Haltung, die man der Wirklichkeit gegenüber einnehmen kann.«