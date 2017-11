Zum Weinen lächerlich

Zu jW vom 9. November: »NATO will Autobahnen bauen lassen«

Hat Jens Stoltenberg in zwei Legislaturen als Regierungschef Norwegens noch nie etwas von Ökologie, von Klimawandel, von der Energie- und der Flächenfrage gehört? Das sind die »Anforderungen«, denen »Straßen, Schienennetze und Flughäfen« entsprechen müssen – und nicht den militärischen aus seiner Denkwelt des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Natürlich dachte kein Kabinett Stoltenberg daran, vielleicht mal die Bahnlinie Oslo–Bodø bis Narvik zu verlängern oder die von der Bergenbahn abzweigende Stichstrecke Voss–Granvin zu reaktivieren. Dass er nun aber als treudoofer NATO-Apparatschik nur noch allerdümmstes Zeug von sich gibt, ist gemeingefährlich. Zuerst sein permanentes Gegreine »Zwei Prozent, zwei Prozent!« (des BIP fürs Militär), wobei er als Norweger vielleicht nicht wissen konnte, dass die meisten OECD-Staaten nicht einmal ihre 0,7 Prozent für Entwicklungshilfe schaffen – zugleich aber nicht wissen will, dass diese Relation selbstredend mindestens umgedreht werden muss. (…) Und nun also auch noch Verkehrsinfrastruktur für Aufmärsche – lächerlich, aber zum Weinen.

Bernhard May, Solingen

Versorgung kaputtgespart

Zu jW vom 10. November: »›Bleiben Sie zu Hause!‹«

Vielen Dank für den umfassenden Artikel zur Krankenhausreform (besser: -konzentration) in Dänemark. (…) Die Rettungswagen brauchen 30 Minuten und mehr, vor allem in den ländlichen Gebieten. Worauf das Ekstra Bladet am 7. Januar 2017 eine »Todeskarte« abdruckte, auf der zu sehen ist, wo man besser nicht wohnen und einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen sollte. Die Nachbehandlung wird auf den häuslichen Bereich verlagert, es gibt kaum noch Rehakliniken. Psychisch Erkrankte werden nach 2,5 Tagen entlassen, Obdachlose direkt auf die Straße. (…) Bei Krebsdiagnose besteht ein Anspruch auf Behandlung binnen sechs Wochen nach Feststellung (in Deutschland sofort). Weil das oft nicht klappt, gehen die Patienten, die das zahlen können, zum Privatarzt. Zu Krebsbehandlungsterminen gibt es kein Taxi, sondern Bussammelfahrten; man bleibt so lange im Krankenhaus, bis alle behandelt sind. Ärztliche Behandlungsfehler gibt es ständig, sie werden aber unter den Teppich gekehrt. Die Patienten bzw. ihre Angehörigen haben keine Rechte. In Deutschland sind die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet, ihre Versicherten bei Behandlungsfehlern zu unterstützen. Nebenbei wird seit Jahren jedes Krankenhausbudget vom Staat um ein Prozent gekürzt, und das Jahr für Jahr, wobei die Verwaltung so weit am Limit arbeitet, dass die Regierung den Sparkurs voraussichtlich ändern wird. Das sind nur einige Beispiele, die dänischen Zeitungen sind seit Wochen voll mit kritischen Berichten.

Reinhard Kops, Krankenkassenfachwirt, Kiel

Nur mit Schmiermitteln

Zu jW vom 13. November: »Europas Luftfahrt am Boden«

(…) Der Plan, neue Militärtransporter zu beschaffen, führt in die Kohl-Ära zurück. Alles sprach damals für die neuentwickelte »An-70« aus dem Hause Antonow, die einige Weltrekorde in ihrer Kategorie erflog. Ein noch zu bildendes Konsortium, bestehend aus den russischen und ukrainischen Herstellern und BMW, sollte das Flugzeug herstellen und vermarkten. Politisch wurde das Projekt insbesondere von der CSU unterstützt. Die »An-70« stand nur in Konkurrenz zu dem vollmundigen Versprechen von Daimler Aerospace/Airbus, ein entsprechendes Flugzeug als Eigenentwicklung auf die Rollbahn stellen zu können. Die Fachpresse bezweifelte schon damals, dass Airbus die nötige technische Expertise dafür aufbringe. Letztlich gelang es bis heute nicht, ein halbwegs mängelfreies Triebwerk, das an die Leistungsparameter seines russischen Pendants heranreicht, herzustellen. Kohl saß bekanntlich die Entscheidung für den neuen Militärtransporter aus – es war der neue Bundeskanzler Gerhard Schröder, der den »A-400« durchsetzte. Damit erhielt eine der SPD nahestehende Kapitalfraktion den Zuschlag. Nebenbei, der bekannt mängelbehaftete, zudem gegenüber modernen US-amerikanischen und russischen Modellen technologisch rückständige »Eurofighter« lässt sich an Drittländer nur mit entsprechenden »Schmiermitteln« verkaufen.

Hans Gielessen, Frankfurt am Main

Keine Kursänderung

Zu jW vom 16. November: »Armee entmachtet Mugabe«

Die Frage ist: Wie bzw. mit wem wird der Westen Nutzen aus der Situation in Simbabwe ziehen wollen? (…) Zunächst zeichnet sich jedoch keine größere Abweichung vom bisherigen Kurs Simbabwes ab. Der kommende Mann, Emmerson Mnangagwa, verfügt als Veteran des Befreiungskampfes über starke Unterstützung in Geheimdienst und Militär. Er sei, so heißt es, für Wirtschaftsreformen, um die Fehlentwicklungen zu korrigieren, die die schamlose Selbstbereicherung und Korruption unter Mugabes Herrschaft dem Land beschert haben. Morgan Tsvangirai von der »Bewegung für demokratischen Wandel« (MDC) ist eher ein Politiker, auf den der Westen setzt. Er war zwischen 2009 und 2013 Premierminister Simbabwes, auf Druck der Staaten der »Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika« (SADC), die eine Regierung der nationalen Einheit wollten. Aber Mugabe schasste ihn wieder, indem er 2013 den Posten des Premiers abschaffte. Tsvangirai ist inzwischen aus dem Exil nach Harare zurückgekehrt. Ob er nun wieder diese Rolle annimmt, wird sich zeigen.

Detlev Reichel, Tshwane/Südafrika

Schwer erziehbar

Zu jW vom 7. November: »Betreutes Ein-Euro-Jobben«

Eine einzige Entrechtung von Menschen. Pool­auffüllung für die Hartz-IV-Industrie. Reine Statistikbereinigung, nichts anderes. (…) Wem nützt dieses Arbeitsmarktprogramm? Den Erwerbslosen mit Sicherheit nicht. Dieses Programm erinnert mich an eine Disziplinierung Schwererziehbarer. Vielleicht werden Erwerbslose in Sachsen-Anhalt so gesehen und entsprechend bewertet. (…) Was muss sich der Erwerbslose an Entrechtung und Herabwürdigung seiner Person in Deutschland noch alles gefallen lassen? (…)

Sandra Borchardt, per E-Mail