Weitere Proteste von Siemens-Arbeitern

Beschäftigte des Siemens-Werks in Leipzig protestieren vor ihrem Standort (16. November) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Proteste gegen die angekündigten Stellenvernichtungen und Werkschließungen bei Siemens gehen weiter. An diesem Montag wollen die Beschäftigten des Siemens-Gasturbinenwerkes in Berlin eine Menschenkette um ihren Betrieb bilden und diesen damit symbolisch »umarmen«. Das hatte die IG Metall bereits am vergangenen Donnerstag angekündigt, am Sonntag aber genauer ausgeführt. Auch der Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller (SPD), werde an der Aktion teilnehmen.

»Seit über 100 Jahren werden in der Huttenstraße Gasturbinen gebaut. Genauso wie das von der Schließung bedrohte Dynamowerk, das elektrische Antriebe herstellt, steht das Gasturbinenwerk für von Kunden weltweit geschätzte Qualität«, erklärte der erste Bevollmächtigte der Berliner IG Metall, Klaus Abel, in der Mitteilung vom Sonntag. Man werde dafür kämpfen, dass auch in Zukunft Qualitätsprodukte »Made in Berlin« hergestellt würden. Auch am Donnerstag dieser Woche soll es Protestaktionen geben, an denen unter anderem Siemens-Arbeiter aus Thüringen, Sachsen, Bayern und NRW teilnehmen werden.

Der Konzern hatte am vergangenen Donnerstag angekündigt, weltweit 6.900 Stellen zu vernichten, davon 3.300 in Deutschland. Die Werke in Leipzig und Görlitz sollen ganz geschlossen werden. In Berlin, Görlitz, Leipzig und an anderen Standorten hatten Beschäftigte und Politiker in den vergangenen Tagen gegen die Pläne protestiert.

Siemens hingegen will daran festhalten. Allerdings solle die Arbeitsplatzvernichtung »so sozialverträglich wie möglich« verlaufen, so Konzern-Personalchefin Janina Kugel. Sie erklärte zudem, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden sollen. Dem Tagesspiegel vom Samstag sagte sie, dass es einen Interessenausgleich mit der IG Metall brauche. Dabei sollten die »üblichen Instrumente« zum Einsatz kommen: Abfindungen, Beschäftigungsgesellschaften, Weiterqualifizierungen, Frühpensionierungen und Altersteilzeit. Seien genug Mitarbeiter bereit, diesen freiwilligen Maßnahmen zuzustimmen, »dann gibt es keinen Grund, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen«. Gewerkschaft und Beschäftigte erklärten jedoch, die Werkschließungen mit allen Mitteln verhindern zu wollen. (AFP/jW)