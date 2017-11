Revisionistisches Gedenken

Zu jW vom 11./12. November: »Näher zu Nazis«

Leider muss man nicht die bürgerlichen Medien (…) bemühen, wenn es um ein revisionistisches Bild von der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution geht. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung gab anlässlich des 100. Jahrestages die Broschüre »Roter Oktober 1917« (…) heraus. Dort (…) ist zu lesen: »Das, was 1917 aus Sicht vieler Arbeiter und Intellektuellen so hoffnungsvoll begonnen hatte, entwickelte sich zu einer der verheerendsten Diktaturen der Menschheitsgeschichte.« (…) Weiter heißt es: »Schätzungsweise 30 Millionen Menschen sind dem Stalinismus zum Opfer gefallen.« Gab es keine Kriegsfolgen, keine Konterrevolution, keine Interventionskriege, keine Wirtschaftssanktionen durch die Staatengemeinschaft? Vorher wird jedoch festgestellt: »Insgesamt starb während der ›großen Säuberung‹ mindestens eine halbe Million sowjetischer Kommunisten.« Unkommentiert wird an anderer Stelle die Meinung von Anarchisten wiedergegeben: dass der Bolschewismus eigentlich nur eine »Variante des faschistischen Systems« sei. Sieht so die kritische Auseinandersetzung der Stiftung mit der Oktoberrevolution und ihren Folgen aus?

Jürgen Powollik, Rudolstadt

Erntedankfest der Rüstungsindustrie

Zu jW vom 15. November: »Rotlicht: ­V­olkstrauertag«

Es ist den Herrschenden seit fast einem Jahrhundert gelungen, diesen Tag (…) durch nationalistisches Brimborium (…) im Verein mit dem Klerus zur Glorifizierung alt-neuer Helden- und Kriegsmythen auszunutzen. Daran ändert auch nichts, wenn die »Versöhnung« ehemaliger Kriegsgegner beschworen wird. Das läuft dann in solchen Schauveranstaltungen ab wie in der Vergangenheit beim Besuch eines Bundeskanzlers und eines US-Präsidenten bei den Gräbern der SS (Kohl und Reagan 1985 in Bitburg; jW). Aber auch heute geht man höchst staatsergriffen (…) zu den Orten ehemaliger »Schlachten« (…), um danach zu bedauern, dass manche Straßen in Osteuropa für die Passage schwerer Panzer ungeeignet sind. (…) In einer Fernsehsendung hat der Satiriker Pelzig diesen »Trauertag« als »Erntedankfest der Rüstungsindustrie« bezeichnet. Und das kennzeichnet dessen Charakter. Ich denke stets an diese Deutung, wenn es wieder, wie jetzt, soweit ist. Also: »Kopf ab zum Gebet!« ließ Tucholsky schon hören. Ist es eine endlose Geschichte, dass sich das Schlachtvieh immer wieder zurichten lässt?

Wolfgang Kroschel, Cottbus

Falsche Bildlegende

Zu jW vom 15. November: Beilage »Blende 2017«

Bei dem Foto, das den 4. Preis im Themenbereich »Flucht« bekommen hat, (…) stimmt erstens seine Beschriftung nicht. Der fotografierte Grabstein befindet sich nicht auf einem »jüdischen Friedhof, Berlin« (welcher wäre denn gemeint?), sondern auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. (Zweitens) handelt sich nicht um ein beliebiges Grab, sondern um das Grab Herbert Marcuses. Die Inschrift des Grabsteines, »Weitermachen!«, wird dadurch eindeutig: Sie ist als Vermächtnis eines Genossen zu lesen, gerichtet an seine Mitkämpfer und die Nachgeborenen. Die Dekontextualisierung und Anonymisierung, die der Schnitt des Fotos und seine irreführende Beschriftung erzeugen, eliminieren den politischen Sinn der Botschaft.

Hans Otto Rößer, per E-Mail

Vereinigen statt spalten

Zu jW vom 14. November: »Linke kommt nicht zur Ruhe«

Im Dezember wird dann also dieses Projekt der guten Absichten beraten und beschlossen werden (gemeint ist die Flüchtlingspolitik der Partei Die Linke; jW). Und dann wird dieses Gesetz sicher in den Bundestag eingebracht werden, wo es mit großer Mehrheit beschlossen werden wird. Und dann wird sich ganz Deutschland danach richten, und alles ist total knuffig. (…) Erwachsene Linke würden allerdings etwas anderes tun: Sie würden beraten, was sie machen müssen, um Ausländer und Einheimische zusammenzuschließen und das Gegeneinanderausspielen zu verhindern. Und sie würden sich darum kümmern, dass die Kosten von Asyl und Migration nicht auf die unteren Klassen und die Ausländer abgewälzt werden, sondern denen auf die Füße fallen, die das ganze Spektakel verursacht haben, also den Waffen- und Kapitalexporteuren und ihren politischen Protagonisten. Und dazu würden sie die Leute nicht agitieren und Gesetze beraten, die eh keine Chance haben, sondern die Bürger organisieren. Immer eingedenk dessen, dass Marx’ letzter Satz im »Manifest« (…) »Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!« lautet. (…)

Peter Andreas Schöbel, per E-Mail

Alarmglocken schrillen

Zu jW vom 14. November: »Linke kommt nicht zur Ruhe«

Harald Wolf hat als ergebener Vasall des Sarrazin-Wowereit-Senats eifrig mitgeholfen, den öffentlichen Dienst und die Berliner Infrastruktur kaputtzusparen sowie öffentliches Eigentum (erwähntes Beispiel 100.000 Wohnungen) zu verhökern, und sich damit als äußerst effektiver Büttel neoliberaler Wirtschaftspolitik profiliert. Die katastrophalen Konsequenzen für Berlin sind heute unübersehbar. Anstoß für den massiven Abbau des Sozialstaates war die »Rettung« der Berliner Landesbank – mit dem Segen der Berliner Linken mussten besonders die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes für die Bankster und Zocker schwer bluten. Das im Artikel erwähnte »Einfrieren« der öffentlichen Gehälter ist ein Euphemismus; noch heute wird im Berliner öffentlichen Dienst erheblich unter Durchschnitt verdient – zudem führte massivster Personalabbau zu intensivierter, verdichteter Arbeit. Die Berufung dieses Neoliberalen zum vorläufigen Geschäftsführer durch den Kipping- Riexinger-Parteivorstand müsste bei der jW als profilierter linker Zeitung alle Alarmglocken schrillen lassen: Stärkung des »rot-rot-grünen« Flügels, also Koalition auf Biegen und Brechen mit Parteien, die z. B. den Völkermord im Jemen durch die saudische Feudaldiktatur sowie NATO-Militäreinsätze stützen. Statt Äquidistanz erwarte ich von der jW profilierte linke Parteinahme bei den Flügelkämpfen in der Linkspartei sowie erheblich mehr Informationen und Analysen dieser größten Gruppierung im linken Lager!

Thomas Pelte, per E-Mail