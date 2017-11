Proteste nach Wahlen

Bei einer Demonstration kenianischer Oppositionsanhänger sind am Freitag in Nairobi nach Angaben eines Reuters-Fotografen zwei Menschen erschossen worden. Die Polizei versuchte, eine Menschenmenge aufzulösen, die die Wagenkolonne von Oppositionsführer Raila Odinga begleitete. Der hatte zu einer »Nationalen Widerstandsbewegung« aufgerufen, um gegen das Ergebnis der wiederholten Präsidentenwahl zu protestieren. In ihr hatte Präsident Uhuru Kenyatta mit 98 Prozent eine zweite Amtszeit errungen. Odingas Lager hatte die Abstimmung boykottiert.(Reuters/jW)