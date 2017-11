Krieg in den Fasern

»Mitläuferverein« FC St. Pauli: Theo Quest bei einer Parade 1934, im selben Jahr erklärt sich Hitler zum »Führer und Reichskanzler« Foto: Archiv 1910 e.V.

Anfang 1933 erscheinen die Brüder Paul und Otto Lang im damaligen Vereinslokal des FC St. Pauli und schlagen vor, eine Rugby-Abteilung zu gründen. Gesagt, getan! Am 7. März veröffentlicht die Vereinszeitung einen Aufruf, im Juli meldet der FC St. Pauli seine erste Rugby-Mannschaft zum Spielbetrieb an. Und am 3. September trägt sie ihr erstes Match gegen den Eimsbütteler TV aus, unter den Spielern sind auch die beiden Langs. Doch auf dem ersten Mannschaftsfoto im Folgejahr sind sie nicht mehr zu sehen. Der Grund: Paul und Otto Lang sind Juden.

Das Schicksal der Brüder wird in einer Ausstellung thematisiert, die vor einer Woche im FC St. Pauli-Museum in der Gegengerade des Millerntorstadions eröffnet wurde und noch bis zum 10. Dezember zu sehen ist. Unter der Überschrift »Fußball in Trümmern. Der FC St. Pauli im ›Dritten Reich‹« soll mit mehr als 200 Fotos, Filmen und anderen Exponaten gezeigt werden, was die NS-Zeit für den Verein und seine Mitglieder bedeutete – und welche Schlussfolgerungen für die Gegenwart zu ziehen sind. Die Ausstellung rüttele auf, erklärte Vereinspräsident Oke Göttlich bei der Eröffnung, sie zeige, »dass die klare Kante gegen Rechts von heute nichts Selbstverständliches ist«, sondern Ergebnis des Engagements vieler Fans und Mitglieder des Vereins.

Der 1910 gegründete FC St. Pauli und vor allem seine Fans gelten in der Fußballszene als links und engagiert im Kampf gegen rechte Tendenzen. Dass dem Verein das keinesfalls in die Wiege gelegt war, wie man meinen könnte, machte der Kurator der Ausstellung, der Historiker Christoph Nagel, im Gespräch mit junge Welt deutlich: »Der FC St. Pauli ist keineswegs als Arbeiterverein gegründet worden, er kommt aus der Turnbewegung.«

Auch sei der Verein in der NS-Zeit weder ein Widerstandsnest noch eine sichere Insel für Verfolgte gewesen, wie etwa das Schicksal der Brüder Lang zeige. Auf Anordnung des Reichssportführers musste Paul Lang Ende 1934 seine Ausbildung zum Sportlehrer abbrechen und durfte seiner Trainertätigkeit nicht mehr nachgehen. 1945 wurde er in das KZ Theresienstadt deportiert, überlebte und kehrte nach Hamburg zurück. Seinem Bruder Otto gelang 1935 die Flucht nach Südamerika, später baute er sich eine neue Existenz in New York auf.

Auch Funktionäre des FC St. Pauli bereicherten sich bei den »Arisierungen«: Vortrag von Sporthistoriker Lorenz Peiffer bei der Vernissage zur Ausstellung Foto: Sabrina Adeline Nagel

Neben der Biographie der Langs werden in der Ausstellung die Lebenswege von sechs weiteren St. Paulianern in der Zeit von 1933 bis 1945 beleuchtet, vom »kleinen« Ehrenamtlichen bis zum Rekordnationalspieler. Da gäbe es »Graustufen und Abwägungen, Pragmatismus und Selbsterhaltung«, wie Nagel ausführt, »aber auch NS-Karrierestreben und Bereicherung an ›arisiertem‹ Eigentum«. Der FC St. Pauli sei wie viele andere Klubs ein »Mitläuferverein« gewesen, habe sogar »durchaus gute Drähte nach oben« gehabt. Das zeigt etwa die Biographie von Wilhelm Koch.

Der 1933 vom Vorsitzenden zum »Vereinsführer« beförderte Koch profitierte von der »Arisierung« der Firma Arensberg & Sekkel, ein Import- und Exportunternehmen für Häute und Felle aus Südosteuropa. Die jüdischen Inhaber Emil Arensberg und Jaques Sekkel mussten fliehen, Koch übernahm die Firma mit einem Kollegen. 1937 trat er in die NSDAP ein. In den Gaunachrichten des Parteikreises St. Pauli hieß es 1938, er habe sich »mit wünschenswerter Klarheit für die Belange der Hitlerjugend und des Sportes in der Hitlerjugend« eingesetzt. Von 1970 bis 1998 war das Millerntorstadion nach Wilhelm Koch benannt – es wurde nach hitziger Debatte umgetauft.

Auch interessante Exponate hat die Ausstellung zu bieten, etwa das älteste erhaltene Trikot des FC St. Pauli aus dem Jahr 1939, »ein Trikot mit Krieg in den Fasern«, wie es in einem Text der Ausstellungsmacher heißt. »Während Fußballspiele in diesem Trikot ausgetragen wurden, marschiert die deutsche Wehrmacht in Tschechien ein, überfällt Polen, Frankreich, Russland und etliche andere Länder.« Zur Ausstellung werden auch Workshops für Jugendliche angeboten, das sich an Schüler ab der 9. Klasse richtet.

Christoph Nagel gehört zum Vorstand des etwa 700 Mitglieder zählenden Vereins »1910 – Museum für den FC St. Pauli«, der 2012 gegründet wurde, um ein Museum zur Geschichte des Kiezklubs aufzubauen. Im Gegensatz zu anderen Vereinen habe man zwar keine deutsche Meisterschaften, DFB-Pokal-Siege oder Auftritte auf internationalem Parkett zu bieten, aber dafür viele »kleine Triumphe« und spannende Geschichten aus der wechselvollen Vereinsgeschichte. »Ohne Tradition ist auch ein Champions-League-Pokal nicht mehr als eine große Vase«, sagt Nagel. Der FC St. Pauli gehöre auch so zu den bekanntesten Klubs Europas. Noch befinde sich das Museum im Aufbau, mit Crowdfunding habe man aber bereits eine hohe sechsstellige Summe eingesammelt. Nicht nur Fans, auch Touristen will man anlocken und so das Millertorstadion auch abseits der Spieltage beleben. Die sehenswerte Ausstellung über die Vereinsgeschichte während des Faschismus ist schon mal ein gelungener Auftakt.