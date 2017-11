Fliegende Wechsel

Höhenrausch als Spitzenkandidat: Wolfgang Schnur (r.) neben Helmut Kohl beim Wahlkampf vor seiner Enttarnung 1990 Foto: Frank Kleefeldt/dpa

Das einstige Offizierskasino der Berliner MfS-Zentrale war die passende Kulisse: Anfang November fand dort an der Ruschestraße die Premiere der Dokumentation »Der Fall Wolfgang Schnur – ein unmögliches Leben« statt. Der Saal war gut gefüllt.

Nicht klar war, warum es sich bei dem Leben des »Bürgerrechtler«- Anwalts Wolfgang Schnur um ein »unmögliches« gehandelt haben soll. Vielleicht, weil der Mann im Zuge der »Wende« beinahe DDR-Ministerpräsident geworden wäre, dann aber als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS, »Stasi«) enttarnt wurde? Unmöglich kann das nicht gewesen sein, weil dieses Leben ja geführt wurde. Egal.

Bemerkenswert ist auch: Sowohl Schnur als auch der ihn interviewende Journalist Alexander Kobylinski leben nicht mehr. Der Gastgeber des Abends, der »Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik« (BStU), Roland Jahn, gedachte eingangs des Journalisten, nicht des2016 in Wien verstorbenen Anwalts. Das ist wohl doch ein wenig ungerecht, denn bietet nicht Schnur einen dieser »Fälle«, durch den die heutigen »Aufarbeiter« ihre berufliche Daseinsberechtigung finden?

Schnur hatte nach einem kurzen Zwischenspiel im Westen als junger »Republikflüchtling« in der DDR um politisches Asyl gebeten und wurde als verlorener Sohn freundlich aufgenommen. Er erarbeitete sich die Position eines auf Wehrdienstverweigerer und Oppositionelle spezialisierten Anwalts, fuhr Mercedes und besaß das Vertrauen des Kirchenapparats. Mit seiner Zuträgerei machte er sich beim MfS unverzichtbar. Orden und Auszeichnungen folgten. Der bekennende Christ war dem Sicherheitsapparat nicht immer geheuer. Im Bericht an höhere Stellen heißt es dennoch sachlich: »Wir brauchen ihn.« Sein Schaden war das nicht. Bezogen auf seinen Lebenswandel bekannte er gegenüber seinem Führungsoffizier: »Ich bin kein Kind von Traurigkeit.«

Wegen Mandantenverrats verlor Schnur nach 1991 die Anwaltszulassung, starb 25 Jahre später verarmt. Einen Grabstein gibt es nicht. Selbstverständlich hat ihm nicht geholfen, dass seine Doppelrolle nicht ausschließlich schlecht für seine Mandanten war. Ein mächtiger Geheimdienst, der auf diese Weise die Übersicht behielt, ließ mit sich reden. Auch zum Schaden der DDR-Sicherheitsinteressen oder dem, was man damals darunter verstand, war sein Job nicht. Der Loyalitätskonflikt zwischen Mandanten- und Staatsinteressen blieb. Das alles zeigt der Film und belegte auch die anschließende Diskussion.

Noch während der Leipziger Demonstrationen (»Wir sind das Volk«) hatte Schnur dieser (Film-)Darstellung zufolge die Interessen des MfS vertreten und mit einer Lüge Bürger vom Sturm auf die MfS-Bezirksverwaltung abgehalten. Innerhalb von Stunden hatte er dann die Rolle gewechselt. Der Film dokumentiert diesen fliegenden Wechsel, sowohl Schnurs Bekenntnis gegenüber dem MfS als auch seine Wendereden als Vorsitzender des »Demokratischen Aufbruchs« (DA): »Wir wollen nie wieder Sozialismus.«

Es sollen seine einstigen »Genossen« gewesen sein, die er verraten hatte und die ihn ihrerseits auslieferten, indem sie seine jahrzehntelange Kooperation in einem Moment publik machten, als er politisch nach den Sternen griff. Schnurs DA war im Bunde mit CDU und deren Ableger Deutsche Soziale Union (DSU) Bestandteil der AfD von damals, der »Allianz für Deutschland«, die im März 1990 haushoch die Volkskammerwahlen gewann. Das aber war dann nicht mehr der Sieg Schnurs. Zuvor hatte den damaligen »runden Tisch«, an dem Bürgerrechtler und Vertreter der DDR-Staatsmacht gesessen hatten, die Nachricht erreicht, Schnur könne »IM Torsten« gewesen sein, erinnerte sich Ulrike Poppe bei der Filmdiskussion.

Klar wurde Schnur von Kobylinski gefragt, wie es denn sein könne, dass er in diesem Wissen eine solche politische Rolle wählte. Er hätte doch mindestens ahnen müssen, was über kurz oder lang auf ihn wartete. Die Ratlosigkeit war dem Sterbenskranken ins Gesicht geschrieben. »Verblendung«, »Machtrausch«. Ein Mensch, der von seiner Mutter abgelehnt worden war, der Bestätigung in kleinen, in der Regel geheimen Gruppen gefunden hatte (MfS und DDR-Opposition), genoss wohl das überwältigende Erlebnis, von Tausenden bewundert zu werden. Realitätsverlust.

Das Eigenartige dieser Dokumentation ist das, was sie mit so vielen »Aufarbeitungen« teilt: der Gestus der moralischen Überlegenheit. Haben denn seit dem Ende der DDR Verrat, Bosheit, Heimtücke, Unterschleif aufgehört? Und Schnur hatte viele »Brüder«, auch im Kirchenapparat. Wie man heute weiß, war ein Teil der Nachwendegründer der ostdeutschen Sozialdemokratie an der »unsichtbaren Front« beschäftigt, man könnte die SDP, die dann wieder SPD wurde, eine MfS-Kreation nennen.

Auch die inzwischen dünkelhaften Protagonisten von damals merken nichts. Vor dem Kasinogebäude hatten die Aufarbeiter von heute ihre Version der »Wende« in Bild und Dokument festgepappt. Zum Beispiel den Gründungsaufruf des »Demokratischen Aufbruchs«. Darin heißt es: »Wir wollen neu lernen, was Sozialismus für uns heißen kann.« Es gelte »die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik auf neue Grundlagen zu stellen« sowie »die soziale Sicherheit zu bewahren«. Ein weiteres Ziel des DA: »Privilegien und Ungerechtigkeiten abbauen“ (und nicht etwa austauschen). Welche Abkehr von damaligen Positionen hat hier stattgefunden?