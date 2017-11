Elbe tieferlegen

Wellen schlagen die Pläne Hamburgs, Ozeanriesen in den Hafen zu lotsen Foto: Axel Heimken/dpa

Ab dem heutigen Donnerstag wird in Leipzig erneut über die geplante Elbvertiefung verhandelt: Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) erörtert im November und Dezember an vier Sitzungstagen zehn weitere Klagen gegen die von Hamburg geforderte neunte »Anpassung« der Elbe an die immer größeren Containerschiffe.

Im Februar dieses Jahres hatte der 7. BVerwG-Senat auf Drängen mehrerer Naturschutzverbände den Planfeststellungsbeschluss bereits für »teilweise rechtswidrig« und »vorläufig nicht vollziehbar« erklärt, die Mängel aber unter gewissen Auflagen als »heilbar« bezeichnet. Seither bemüht sich Hamburg – bislang erfolglos – um die Umsetzung dieser Auflagen. Nun hat sich das Gericht mit weiterem, zusätzlichen Widerstand vor allem von der Flussmündung auseinanderzusetzen.

Geklagt haben unter anderem die niedersächsischen Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf. Sie kritisieren die Methodik der Planfeststellung, insbesondere unzureichende Berechnungsmodelle der Gutachter von der Bundesanstalt für Wasserbau. Es geht einmal mehr um die Auswirkungen weiterer Vertiefung: Die Veränderungen des Flusses und seiner Strömungsverhältnisse würden unterschätzt. Für die Strandbäder der Elbmündungsstadt Cuxhaven wäre etwa weitere Verschlickung der Flusswatten ebenso verheerend wie für Sportboothäfen und andere touristische Nutzungen. Otterndorf befürchtet erhebliche Beeinträchtigungen seiner flussnahen Freizeit- und Erholungsanlage – übrigens mit erheblichen Steuermitteln kofinanziert – sowie ebenfalls seines Seglerhafens.

Darüber hinaus sorgen sich beide Gemeinden um die Sicherheit ihrer Menschen, sehen die Stabilität der Deiche durch die großen Schiffe gefährdet. Hier offenbart sich die Skurrilität des Vorhabens: Der Planfeststellungsbeschluss basiert auf einem sogenannten Bemessungsschiff, einem theoretischen Denkmodell, mit dessen Hilfe Werte wie Sog oder Schwell, Wellen und Strömung prognostiziert wurden. Nur: Dieses Bemessungsschiff ist 350 Meter lang, 46 Meter breit und hat eine Kapazität zwischen 8.500 und 10.000 Standardcontainern (TEU). Heute sind die größten Schiffe 400 Meter lang, 60 Meter breit und transportieren bis zu 22.000 TEU. Klar, dass solche Riesenpötte ganz andere Strömungen und Wellen erzeugen als vor 15 Jahren von den Planern errechnet – und das in einem Tidegewässer, dessen Rinnen und Sände sich ohnehin ständig verändern.

Tägliche Erfahrungen mit solchen Veränderungen erleben die mehr als 50 Elbfischer, die teilweise schon über viele Generationen tätig sind und nun gemeinsam gegen die Vertiefung klagen. Sie sehen ihre Existenz bedroht, weil die Kanalisierung der Elbe zugunsten der Schifffahrt ihre Fangplätze beeinträchtigt: Die zum Unterhalt der Fahrrinne erforderliche ständige Ausbaggerung, die damit einhergehende Vernichtung von Fischen ohne Rücksicht auf Größe oder gar Schutzstatus, die kontinuierlich zunehmende Strömungsgeschwindigkeit, die wachsende Häufigkeit von »Sauerstofflöchern« im Wasser – all dies und mehr zählen die Fischer auf als nachweisbare Folgen schon der bisherigen acht Flussvertiefungen: Die neunte, so fürchten sie, werde ihnen den Garaus machen.

Weitere Klagen liegen vor von Jagdverbänden vom schleswig-holsteinischen Ufer und deren Bundesverband, die sich gegen Beschränkungen, wie Jagdverbot, wehren, wenn in Folge der Vertiefung naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen greifen. Wasser- und Bodenverbände sehen die Be- und Entwässerung der Flussmarschen und insbesondere der Weiden gefährdet, fürchten unter Strömungsdruck und Schlickmassen um ihre Siele und halten die Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses zum Hochwasserschutz für unzureichend. Einige private Eigentümer haben sich der Front der Kläger angeschlossen und beanstanden die zunehmenden Beeinträchtigungen durch Lärm und Erschütterungen infolge der immer größeren Schiffe, sie listen wie die Deichexperten und Verbände immer häufigere Uferabbrüche auf und sorgen sich gleichfalls um den Hochwasserschutz. Auch der Betreiber eines ufernahen Campingplatzes klagt gegen die Vertiefung – er kritisiert schon heute zunehmende Uferabbrüche durch Schiffswellen, fürchtet häufiger werdende Überschwemmungen sowie weitere Verschlickung seines Sportboothafens.

Experten halten den Ausgang des Verfahrens für offen: Der 7. BVerwG-Senat hat turnusmäßig einen neuen Vorsitzenden Richter. Ihm und seinen Kollegen steht es frei, sämtliche Details des Verfahrens neu zu bewerten. So gesehen, könnten die jetzigen Klagen die Vertiefung vielleicht endgültig stoppen, mindestens aber sie weiter verzögern.