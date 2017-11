Armee entmachtet Mugabe

Simbabwes Präsident Robert Mugabe am 8. November mit seiner Frau Grace in Harare Foto: REUTERS/Philimon Bulawayo

Simbabwische Militärkräfte haben in der Nacht zu Mittwoch strategisch wichtige Positionen in der Hauptstadt Harare besetzt und die Kontrolle über den staatlichen Rundfunk übernommen. Präsident Robert Mugabe wurde unter Hausarrest gestellt, wie Südafrikas Staatschef Jacob Zuma am Mittwoch nach einem Telefonat mit seinem Amtskollegen bestätigte. Offiziell abgesetzt war Mugabe aber bis Redaktionsschluss nicht. In einer TV-Ansprache erklärte Militärsprecher Sibusiso Moyo am späten Dienstag abend statt dessen gar, das Eingreifen habe »Kriminellen im Umfeld« des Präsidenten gegolten und stelle »keine militärische Übernahme der Regierung« dar.

Die Nachrichten aus Simbabwe sprechen jedoch eine andere Sprache. Mehrere internationale Medien berichteten am Mittwoch unter Verweis auf ein Foto einer Anwältin aus Harare, dass Polizeikräfte entwaffnet und verhaftet worden seien. Auch Finanzminister Ignatius Chombo wurde einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa zufolge, die sich auf Augenzeugenberichte berief, festgenommen. Chombo gilt als Vertrauter von Mugabes Ehefrau Grace, die sich vor dem Eingreifen der Armee selbst für die Übernahme der Macht in Simbabwe in Stellung gebracht hatte. Die First Lady soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Erst in der vergangenen Woche hatte Staatschef Mugabe auf Drängen seiner Gattin seinen Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa entlassen, deren schärfsten Rivalen innerhalb der Regierungspartei ZANU-PF. Daraufhin hatte die Armeeführung bereits am Montag offen mit einem Eingreifen gedroht.

Der Versuch der Militärs, den Putsch nicht als solchen darzustellen, dürfte nun vor allem dazu dienen, dass die Southern African Development Community (SADC), zu der Simbabwe gehört, den Machtwechsel anerkennt. Die Strategie scheint aufzugehen, außer Ermahnungen zu einem verfassungsgemäßen Übergabeprozess ist bisher kaum Protest zu vernehmen. Südafrikas Staatschef Zuma entsandte in seiner Funktion als derzeitiger Vorsitzender der Staatengemeinschaft am Mittwoch aber dennoch seine Verteidigungsministerin Nosiviwe Mapisa-Nqakula und seinen Staatssicherheitsminister Bongani Bongo zu Gesprächen mit Mugabe und der Armeeführung nach Harare. Um viel mehr als die Details und Konditionen des Rücktritts des 93jährigen Präsidenten Simbabwes dürfte es dabei allerdings nicht mehr gehen.