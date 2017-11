Aktivisten der Gruppe »Zucker im Tank« haben am Mittwoch das Braunkohlekraftwerk Weisweiler bei Aachen blockiert und dadurch zeitweise die Produktion lahmgelegt. Der Betreiber RWE musste nach eigenen Angaben drei von vier Kraftwerksblöcken über Stunden vom Netz nehmen. Die Aktivisten hatten am frühen Morgen einen Bagger am Kohlebunker und ein Förderband besetzt und die Brennstoffzufuhr gestoppt. Laut Angaben der Polizei seien 13 Personen festgenommen worden. (jW)