Familiennachzug: Lindner auf AfD-Trip

Der Vorsitzende der rechten AfD, Alexander Gauland, hatte am Dienstag dringend appelliert, »in Sachen Familiennachzug hart zu bleiben«. Christian Lindner (FDP, 2.v.r.) zeigte sich am Mittwoch im feudalen Ambiente der Sondierer folgsam Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

In der Schlussphase der Sondierungen für die Bildung einer Regierungskoalition der vier Parteien CDU, CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen tun sich noch einmal Differenzen auf. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich frühzeitig auf ein Verhandlungsende am heutigen Donnerstag abend in Berlin festgelegt. Sorgen bereiten den Unterhändlern nach wie vor die Themenkreise Individualverkehr, Transferunion und Finanzierung neuer Maßnahmen bei der Gesundheitsversorgung.

Insbesondere FDP-Chef Christian Lindner erhöhte am Mittwoch nochmals den Preis für eine Regierungsbeteiligung. In der Klimapolitik sei seine Partei zwar nicht prinzipiell gegen die Abschaltung von Kohlekraftwerken, allerdings sei lediglich eine Verringerung von drei bis fünf Gigawatt verkraftbar, sagte Lindner laut dpa. Das hatte die Union den Grünen zuvor als Entgegenkommen offeriert.

Nachdem der Vorsitzende der rechten AfD, Alexander Gauland, am Dienstag an CSU und FDP dringend appelliert hatte, »in Sachen Familiennachzug hart zu bleiben«, sprang Lindner am Mittwoch auf den Zug auf. Der Familiennachzug müsse, von Einzelfällen abgesehen, weiterhin ausgesetzt bleiben. Das bedeutete eine Verstetigung der von der CDU-CSU-SPD-Koa­lition beschlossenen Sonderregelung für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Grünen-Politikerin Claudia Roth hatte eine Verlängerung des Gesetzes, das im März 2018 automatisch ausläuft, am Dienstag kategorisch ausgeschlossen. Den von den Unionsparteien geplanten Aufnahme- und Enscheidungszentren für Asylsuchende stimmten die grünen Sondierer laut Reuters im Laufe des Tages trotzdem zu.

Abseits der Migrationsthematik soll eine »Jamaika«-Koalition nach dem Willen der Sondierer gezielt Fachkräfte für den BRD-Arbeitsmarkt anwerben – und mittels Punktesystem nach Wirtschaftstauglichkeit selektieren. »Hochqualifizierte wollen wir kontingentiert nach klaren Kriterien wie Qualifikation, Alter, Sprache, Anforderungen des Arbeitsmarktes einladen«, heißt es in dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Sondierungspapier. (jW)