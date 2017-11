Der totale Guckkasten

Gemengelage draußen vor der Tür, Puritanismus im Inneren: Morton Grunwald spielt Chris Dercon im Bademantel, Anne Tismer flüstert Foto: david baltzer / bildbuehne.de

Waffen vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Zwei Sechsergruppen Polizisten in schwerer, schwarzer Montur, die Handfeuerwaffen am Gürtel, Arme verschränkt. »Heute findet eine Generalprobe statt«, sagt der Untergruppenführer.

24 Stunden später wird dann am Freitag abend die Spielzeit an dem Haus eröffnet. Die neue Intendanz ist nach einer Petition, mit der 40.000 Unterzeichner ihre Absetzung forderten, und einer polizeilich aufgelösten Besetzung des Theaterfoyers durch Mietaktivisten, Künstler und Publikum im Spätsommer weiter entschlossen, sich unter Polizeischutz zu verwirklichen. Und zwar dort, wo einmal ein ziviles Ensemble- und Repertoiretheater war.

Vor der großen Premiere liegen zunächst einmal Leichen auf den Treppen vor dem Haupteingang. Die nach einer US-Atombombe »B61-12« getaufte Aktivistengruppe ist in Ensemblestärke erschienen. Unbezahlt, aber vorbereitet und morbide geschminkt. Die Gentrifizierungsgegner berufen sich auf die Besetzung des Pariser Odéon-Theaters während der Mairevolte 1968: »Nur über meine Leiche!« ist ihre Losung, eine Performance der Reglosigkeit.

Vereinzelte Premierengäste tapsen zwischen den Körpern ins Haus. Ein Anlass zum Austausch über Sinn und Unsinn der Berliner Kultur- und Stadtpolitik – draußen vor der Tür. Auch die drei Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei sind wieder da, stehen aber diesmal im Halbdunkel seitlich am Theater. Man entscheidet sich, die Störer nicht wegzutragen. Nach etwa einer halben Stunde verlassen sie die Treppen und stehen noch eine Weile auf dem Luxemburg-Platz, um zu diskutieren. »Diese Politik ist nicht mehr legitim«, sagt ein Aktivist von »B61-12«. »Die Bourgeoisie agiert unzivilisiert im Moment der Krise. Wir bitten zum Tanz.«

Da Interventionen zu erwarten gewesen waren, haben die neuen Intendanten Chris Dercon und Marietta Piekenbrock den Auftakt zeitlich gestreckt, akustisch und visuell aufgetakelt. Das Publikum wird unter ohrenbetäubendem Lärm zu einer Lightshow in den unbestuhlten Saal gelassen. Die Hebebühne fährt hoch, der Kronleuchter senkt sich, ein Performer posiert nackt, Licht flirrt, Rockmusik. Eine strategische Entscheidung, keine künstlerische: »I want to be free« (Ich will frei sein) ist das Spielzeitmotto von Dercon. In den Seitenfoyers sind derweil Video- und kleine Performancearbeiten von Tino Sehgal zu sehen, die vor zwei Jahren im Berliner Gropius-Bau gezeigt worden waren.

Nach einer längeren Pause folgen dann endlich auch die drei angekündigten Einakter von Samuel Beckett. Der Maître des absurden Theaters und Résistancekämpfer hat diese Stücke für kleine Bühnen bzw. fürs Fernsehen geschrieben. Anne Tismer spricht den langen Dialog »Nicht ich« im Dunkeln, nur ihre roten Lippen sind in dem tiefen Schwarz zu erkennen. In »Tritte«, einem Selbstgespräch über ein Mutter-Tochter-Verhältnis, spult sie präzise die im Stücktext vom Dramatiker vorgegebene Schrittfolge ab. In »He, Joe« schließlich sitzt der dänische Schauspieler Morten Grunwald im Bademantel da. Sein Gesicht wird groß auf die Bühne projiziert, während Tismers Stimme ihn aus dem Off eines Verbrechens überführt.

Das kann man so machen, weil die Architektur der Volksbühne es hergibt: Guckkasteneffekt und ansteigendes Parkett. Eine puritanische Inszenierung, mit der die neue Intendanz wohl die Befürchtung zerstreuen möchte, die Volksbühne werde nach der Zerschlagung von Ensemble und Repertoire zur »Eventbude«.

Unter tätiger Mitwirkung des Regisseurs und Beckett-Spezialisten Walter Asmus gerät auch dieser Schachzug wieder zur Selbstinszenierung: Herr Dercon und Frau Piekenbrock sind in den Figuren auf der Bühne erkennbar – bis hin zur äußerlichen Ähnlichkeit. Höhnisch in Anbetracht der Tatsache, dass draußen die Polizei Demonstranten fernhält, die nach zwei Jahren Vorbereitung mit drei Millionen Sonderetat etwas erwarten, das mit ihnen zu tun hat. Im Saal gibt es Schlussapplaus und Buhrufe.

Nachdem das Saallicht wieder angegangen ist, strömen Mitarbeiter und Performer hinein und räumen Stühle weg. »We have started to create« (Wir haben begonnen zu erschaffen), sprechen sie dabei chorisch, wie bei einer Jobmesse: Das totale Staatstheater. Wohlwollende Kommentatoren lobten am Wochenende den »Archivcharakter« und den ausstellungsartigen Umgang mit dem Haus. André Mumot, Theaterkritiker von DLF Kultur, sprach von »Esoterik« und »Quälerei«.

Wer sich für Theater interessiert, kann konstatieren: Die Intendanz von Dercon und seiner Oberspielleiterin Piekenbrock ist implodiert. Das muss einem nicht unbedingt leid tun, diese Leute sind Karrieristen und haben ausgesorgt. Auch die respektablen Künstler, die noch nicht abgesprungen sind, werden andere Möglichkeiten bekommen. Politisch verantwortlich sind der frühere Kulturstaatsminister Tim Renner (SPD) und ein Kulturausschuss, der sich keine Kenntnisse von der Materie angeeignet hat.

Aber vielleicht gelingt (ungewollt) etwas anderes: Der Grundsatz des Umschlagens von Quantität in Qualität kann auch negativ verstanden werden. Etwas kann so wenig, so roh und formlos sein, dass etwas ungeahnt Substantielles in Erscheinung tritt. Bei der Premiere war das zu besichtigen – vor allem in den Umläufen und im Foyer des Theaters. Die liberale Gesellschaft ist am Ende, die Volksbühne könnte dafür der Guckkasten werden – als Gebäude insgesamt, gewissermaßen als Theaterruine mit einem Publikum, das etwa auch am DT oder an der Oper zu sehen ist.

Nach dem Ende der Volksbühne als sozialistisches Theater und der auch künstlerisch ungemein erfolgreichen 25jährigen Übergangszeit unter Frank Castorf besichtigte sich am Freitag ein irritiertes, atomisiertes Publikum, das in seiner aufgekratzten Lethargie nicht mehr von Spielern und Hausmitarbeitern zu unterscheiden war. Kaum erregbar, nicht empörbar. Der Abglanz einer bürgerlichen Gesellschaft, nur noch momenthaft zusammengehalten von Terrormeldungen, Kranzniederlegungen und virtuellen Gesten. Materiell bereits gerupft und intellektuell auf dem absteigenden Ast.

Denn man kommt zwar aus aller Welt, hat sich aber nichts mehr zu sagen. Man will irgendwie Liebe machen und muss ständig Sätze sagen wie »Actually, it was like …« (Eigentlich war es wie …) und »This is where it happens« (Da geschieht es). Der Mensch ist Körper, und der ist verwertbar bis zur Essbarkeit. Noch ist es nicht ganz soweit, aber man schaut sich schon mal hungrig an.

Als bürgerliche Repräsentationsbehörde hat das Theater den nächsten Zusammenbruch erlebt. Die Akzeptanz ist futsch. Das ist kein Anlass zu Trauer, allerdings auch keiner zum Jubeln. Was die Premierenbesucher drinnen von den Demonstranten draußen unterschied, war ihr Bewusstsein. Eine Schauspielerin, die vor dem Haus auf eine Mülltonne einprügelte (ein Pipilotti-Rist-Re-Enactment), wurde von der Polizei abgeführt.