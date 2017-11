Trump not welcome

Auf den Philippinen haben am Freitag linke Gruppen vor der US-Botschaft in Manila gegen den geplanten Besuch von Donald Trump protestiert. Vor der US-amerikanischen Vertretung kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Auf Plakaten waren Slogans wie »Trump, nicht willkommen« oder »Kämpft gegen den imperialistischen Krieg der USA« zu lesen. Der US-Präsident wird am Sonntag in Manila erwartet, wo er an einem Gipfeltreffen der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (ASEAN) teilnehmen wird. (dpa/jW)