Gefahrenzone Degerloch

Nummer 14: Tomasz Kaczmarek, seit kurzem Extrainer der Stuttgarter Kickers Foto: Langer/Eibner-Pressefoto/dpa

Was haben Jürgen Klinsmann und Guido Buchwald gemeinsam? Beide sind Weltmeister. Und beide spielten einst beim SV Stuttgarter Kickers. Der Verein aus dem Stadtteil Degerloch war und ist bekannt für seine exzellente Jugendarbeit. Diese half dabei, sich im Schatten des großen Rivalen VfB Stuttgart zu etablieren. 1988/89 und 1991/92 reichte es sogar für jeweils ein Jahr Bundesliga. Ansonsten waren die Kickers Stammgast in der zweiten und dritten Liga. Ein kleiner Verein eben, der es geschafft hatte, sich im Profifußball zu etablieren. Mit etwas Glück gelang es ab und an, die Großen der Branche zu ärgern – 1987 standen die Kickers im Finale des DFB-Pokals. Erst dort verlor man mit 1:3 gegen den Hamburger SV.

Von derartigen Erfolgen kann der Verein derzeit nur träumen. 2015 verpasste die Mannschaft nur knapp den Aufstieg in die zweite Liga. Im Jahr darauf aber der Super-GAU: Die Kickers stiegen aus der dritten Liga ab. Regionalliga Südwest heißt seitdem die bittere Realität. Eine Katastrophe für den Verein. Gerade einmal zwei Spieler blieben, der Etat schrumpfte um die Hälfte. Vom sofortigen Wiederaufstieg konnte daher keine Rede sein – die Kickers beendeten die erste Saison in der Regionalliga auf Platz 13. Doch es geht immer noch schlimmer. Nach nur drei Siegen aus 17 Spielen steht die Mannschaft derzeit auf dem 16. Tabellenrang. In einer Liga, in der, wenn es schlecht läuft, sechs Teams den Gang in die Oberliga antreten müssen, bedeutet das: Abstiegskampf.

Im Falle der Stuttgarter Kickers wäre ein erneuter Abstieg existenzbedrohend. Denn schon jetzt ist der Klub finanziell kaum überlebensfähig. Der Schuldenstand wird von der Stuttgarter Zeitung auf 2,7 Millionen Euro beziffert. Nach Informationen des Kickers raten bereits einige aus dem engeren Umfeld des Vereins zu einem Schuldenschnitt – was den Sturz in die Oberliga zur Folge hätte. Um neue finanzielle Ressourcen anzuzapfen, ist eine Ausgliederung der Fußballabteilung aus dem Gesamtverein immer wieder Thema in Degerloch.

Bereits 2010 stand der Klub vor dem finanziellen Exitus. Damals rettete ihn eine Geldspritze der Firma Quattrex-Sports AG. Die Kickers sind nicht der einzige Verein, den Quattrex unterstützt. Angeblich hängen gleich vier Zweitligisten am Tropf der Firma: der 1. FC Heidenheim, Union Berlin, der 1. FC Nürnberg sowie der 1. FC Kaiserslautern. Die Darlehen sind dabei an bestimmte Bedingungen geknüpft. Je erfolgreicher die Vereine sind, desto höher fallen die Einnahmen aus Fernsehgeldern aus. An diesen lässt sich Quattrex eine Beteiligung zusichern. Wie der SWR berichtet, würde beispielsweise ein Aufstieg der Kickers in die zweite Liga für eine Millionenrendite sorgen. Gründer von Quattrex ist Wolfgang Dietrich, der aktuelle Präsident des VfB Stuttgart. Sein Sohn Christoph sitzt im Aufsichtsrat der Kickers.

Die missliche Lage ist auch einer Vereinsführung geschuldet, die seit Jahren offensichtlich über keinen Plan verfügt. Vor der Saison schaffte man es nicht, einen Sportdirektor einzustellen – selbst in der Viertklassigkeit eigentlich eine Mindestanforderung. Mit Tomasz Kaczmarek entließ Präsident Dr. Rainer Lorz vor drei Wochen den 14. Trainer seit 2007. Der 33jährige Pole hatte in den letzten acht Spielen nur einen Sieg geholt. Sein Nachfolger ist der Spanier Paco Vaz. Dieser trainierte zuvor erfolgreich die A-Jugend der Kickers. Doch auch unter dem 43jährigen ist bislang noch keine Wende zum Besseren eingetreten. Gleich im ersten Heimspiel setzte es eine 1:4-Niederlage gegen den Aufsteiger Röchling Völklingen. Danach holten die Kickers immerhin einen Punkt bei der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg. Am letzten Wochenende nun wieder eine Heimniederlage – 1:2 gegen den FSV Mainz 05 II. Immerhin feierte der harte Kern der Fans, der sich derzeit eigentlich im »Stimmungsboykott« befindet, die Mannschaft nach dem Spiel für ihren Einsatz.

Ob mit einem Team in dieser Form die Gefahrenzone überhaupt verlassen werden kann, ist fraglich. Denn die Kickers müssen vor allem auf unerfahrene Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzen, für erfahrene Profis fehlt schlichtweg das Geld. Erschwerend kommt hinzu, dass die Stuttgarter ihre zweite Mannschaft vom Spielbetrieb in der Oberliga abmeldeten. So fällt eine Möglichkeit für die jungen Spieler weg, auf höherem Niveau im Erwachsenenbereich Spielpraxis zu sammeln. Am Sonntag trifft man mit dem FSV Frankfurt auf einen anderen Traditionsverein, der zuletzt zweimal in Folge abstieg und nur drei Punkte mehr vorzuweisen hat als die Stuttgarter.

Allen widrigen Umständen zum Trotz: Die Jugendarbeit ist weiterhin das Aushängeschild der Kickers. Die U-19 steht derzeit in der Oberliga vor der Rückkehr in die Nachwuchsbundesliga; die U-17 spielt dort bereits seit drei Jahren. Ein Lichtblick im tristen Alltag des Vereins, für den einmal zwei Weltmeister spielten.