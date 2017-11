Segen vom »Belastingdienst«

Altbekanntes Phänomen: Protestaktion gegen Duldung von Steueroasen 2016 in Stuttgart Foto: Silas Stein/dpa

Die Niederlande stehen am Pranger. Wie aus den von einem internationalen Recherchenetzwerk öffentlich gemachten »Paradise Papers« hervorgeht, hilft die dortige Finanzverwaltung multinationalen Konzernen im großen Stil bei der Steuervermeidung. Demnach konnte beispielsweise der US-Konsumgütermulti Procter & Gamble (P&G; Ariel, Pampers, Gillette etc.) 676 Millionen Dollar (580 Millionen Euro) durch das Hoheitsgebiet auf die Cayman-Inseln schleusen. »Steuerersparnis«: 169 Millionen. Das berichtete die in Amsterdam erscheinende Tageszeitung Trouw am Dienstag.

Der US-Multi verkaufte 2008 Anteile an einem niederländischen Zweig des Unternehmens und durfte den Erlös anschließend auf das Konto einer Briefkastenfirma auf der Karibikinsel transferieren. P&G musste dafür nicht viel tun: Ein einziger Beamter aus dem Finanzamt in Rotterdam entschied offenbar im Alleingang. Üblich ist, dass solche Deals einer Kommission vorgelegt werden, bevor sie rechtsgültig werden. Die Behörde hat keine Ahnung, wie das geschehen konnte, und spielt die Sache herunter: »Wo gearbeitet wird, passieren Fehler«, zitiert Trouw einen Sprecher.

Trouw (dt. treu/Treue), eine tradititionsreiche Zeitung mit Verdiensten aus der Zeit des Widerstandes gegen die deutsche Besetzung im Zweiten Weltkrieg, durchforstet seit Tagen die Papiere. Augenmerk richten die Redakteure auf die Suche nach zwielichtigen oder illegalen Geschäften zwischen Konzernen und heimischen Steuerbehörden. Und werden fündig. »Wo Sie Ihre Nikes auch kaufen, in Holland klingelt die Kasse«, titelte das Blatt am Montag. Der US-Sportartikelmulti verfügt über ein weitverzweigtes Netzwerk an Firmen, die nur dazu dienen, Steuern zu vermeiden. Viel Geld ist dabei anscheinend über die Gemeinde Hilversum geflossen, wo der Konzern sein europäisches Hauptquartier hat.

Das Ganze läuft am Parlament in den Haag vorbei. Die Absprachen sind so geheim, dass die Abgeordneten oft nicht wissen, mit welchem Multi gerade gekungelt wird. In diesem Jahr erhielten sie erstmals überhaupt Kenntnis von den Regeln, die beim Finanzamt gelten, wenn es um derartige Deals geht. Demnach müssen die Firmen etwa ihr weltweites Netzwerk vor den Beamten ausbreiten. Außerdem gelte bei den Beschlüssen das Vieraugenprinzip, die Unterschrift eines zweiten Steuerinspekteurs sei unabdingbar.

Alle diese Regeln seien beim Deal mit P&G nicht eingehalten worden, stellt Jan van de Streek, Professor für Steuerrecht an der Universität von Amsterdam in der Zeitung fest. Mehr als das: Das Finanzamt habe die Politik eineinhalb Jahre lang nicht über den Sachverhalt informiert und erst auf Druck aus dem Parlament die Details preisgegeben. Im Laufe der Jahre soll die Behörde mit dem interessanten Namen »Belastingdienst« (Finanzamt) Tausende solcher Absprachen getroffen haben. Das macht die Niederlande beliebt bei Multis, was dem Land bei ausländischen Investitionen einen Wettbewerbsvorteil gibt. Eine Hand wäscht eben die andere.

Das Parlament reagierte verärgert auf die »Paradise Papers« und die dadurch wieder einmal deutlich sichtbare Rolle des Landes als Handlager global agierender Konzerne. Die Sozialistische Partei forderte Anfang der Woche eine Parlamentsdebatte über die Enthüllungen. Die große Frage: Warum sind die Niederlande so gerne gefällig und riskieren Streit mit den anderen EU-Partnern? Denn soviel bringe dem Land die Willfährigkeit nämlich nicht: einige Arbeitsplätze und ein paar zusätzliche Einnahmen für den Fiskus. Kein Grund für die wohlhabenden Niederlande, sich zu exponieren, behaupten Wirtschaftsexperten.

Jetzt, da immer mehr Fakten ans Licht kommen, könnte der Imageschaden größer als der Gewinn aus den kapitalfreundlichen Steuermodellen. Neben den Briten und Luxemburg steht »Oranje« EU-weit am Pranger. Als harsch empfinden die Niederländer die Kritik der deutschen Medien. »Es führt zu Verblüffung, dass offenbar das so gemütliche kleine Land links vom Rhein Europas größtes Steuerparadies ist«, beschreibt Trouw die Stimmung in der Bundesrepublik und wundert sich, dass im deutschen TV zur besten Sendezeit hitzig über die Steuerpraxis der Niederlande diskutiert wird. »Der ehrliche Nachbar mit den kurzen Gardinen. Und jetzt das«, habe der Moderator am Montag bei der ARD seine Sendung »Hart aber fair« eröffnet, lässt Trouw seine Leser wissen.

Dabei war das kleine, aber wirtschaftlich erfolgreiche Königreich lange vor den »Paradise Papers« als eine der wichtigsten Steueroasen in Europa bekannt. Weil aber auch EU-Konzerne von dem speziellen Modell für Multis profitierten, hielt sich die Empörung in den Hauptstädten bislang in Grenzen. Wer im Ausland fordert, den niederländischen Steuersumpf trockenzulegen, kann sich auf heftigen Widerstand der einheimischen Wirtschaft gefasst machen. Auch viele BRD-Unternehmen besitzen Ableger in den Niederlanden, über die sie Gewinne in die Karibik schaffen. Darüber wurde in den deutschen Medien bis jetzt eher wenig gesprochen, merkt Trouw an.