Druck der Autokonzerne nachgegeben

Der Verein Deutsche Umwelthilfe kommentierte am Donnerstag in einer Erklärung die Entscheidung der EU-Kommission zu Grenzwerten für CO2-Emissionen:

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wertet den gestern bekanntgewordenen Vorschlag der EU-Kommission zur Weiterentwicklung von CO2-Flottengrenzwerten als faktische Abkehr der Kommission von den vereinbarten europäischen und internationalen Klimaschutzzielen und fordert dringend Nachbesserungen. Die Kommission hatte ihren Vorschlag in letzter Minute auf Druck der deutschen Bundesregierung und der Automobilindustrie stark aufgeweicht.

Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: »Der aktuelle Vorschlag bedeutet eine Kapitulation der EU-Kommission vor den Automobilkonzernen. Wir fordern das Europaparlament auf, ihn zurückzuweisen und ehrgeizige Klimaziele auf der Basis der realen CO2-Emissionen auf der Straße einzufordern. Ebenso muss bei Elektrofahrzeugen mit den realen CO2-Emissionen der europäischen Stromerzeugung gerechnet werden.«

Der Verkehrssektor ist der einzige mit steigendem CO2-Ausstoß und trägt heute zu 23 Prozent der Gesamtemissionen in Europa bei. Der Trend geht nach wie vor zu immer größeren Autos mit immer größerer Fahrleistung.

Der internationale Verkehrsexperte Axel Friedrich betont vor dem Hintergrund der aktuell in Deutschland stattfindenden Klimakonferenz: »Mit diesem Vorschlag verabschiedet sich die EU-Kommission ganz klar vom Klimaschutz – kein gutes Signal für die Verhandlungen auf internationaler Ebene.«

Auch eine verbindliche Mindestquote für den Verkauf von Null-Emissions-Fahrzeugen, die in China und Kalifornien den Einsatz von Elektrofahrzeugen antreibt, wird es für die EU nicht geben. Statt dessen will die Kommission für die Hersteller eine Aufweichung der CO2-Vorgaben anbieten, die mit einem Anteil an Elektrofahrzeugen »über dem erwarteten Durchschnitt« aufwarten. Dieser Anreiz gilt auch für Hersteller von Fahrzeugen mit weniger als 50g CO2/km, also Plug-In-Hybriden, die bereits heute Stand der Technik sind. (…)

Niema Movassat, Abgeordneter der Fraktion Die Linke im Bundestag, teilte zu den Plänen der am Donnerstag tagenden Justizministerkonferenz mit:

Wer zu Unrecht ins Gefängnis musste, gehört zumindest angemessen entschädigt. Die Pläne der Justizministerkonferenz, die Entschädigung für zu Unrecht erlittene Haft von 25 Euro auf 35 Euro pro Tag zu erhöhen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Justizopfer. Die Haftentschädigung pro Tag muss unverzüglich auf 100 Euro erhöht werden. Die Summe orientiert sich an der Entschädigung, die zum Beispiel in den Niederlanden gezahlt wird. Die heutigen 25 Euro wie auch die geplanten 35 Euro hingegen sind nur ein symbolischer Versuch der Wiedergutmachung gegenüber Justizopfern und aus rechtsstaatlicher Sicht viel zu niedrig.

Fraglos kann kein Geld der Welt den psychischen Schaden und die gesellschaftliche Ausgrenzung wiedergutmachen, die damit einhergeht, dass man zu Unrecht in Haft saß. Aber der Staat muss zumindest versuchen, eine Entschädigung zu zahlen, die den Opfern hilft, im gesellschaftlichen Leben wieder Fuß zu fassen. Dazu gehört auch – wie zum Beispiel der Deutsche Anwaltverein richtigerweise vorschlägt – ›Helfer für Justizopfer‹ auszubilden, die Betroffenen bei der Suche nach Wohnung und Arbeitsstelle helfen.