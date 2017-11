Patriot des Tages: Schweizer Steuerspion

Foto: Andreas Arnold/dpa/Pool/dpa

Schwamm drüber. Der Prozess gegen den Schweizer Steuerspion Daniel M. wurde am Donnerstag beendet. Nach vier statt der angesetzten zehn Verhandlungstage reichten sich alle Beteiligten demonstrativ die Hände. Heiter und gelöst nahm der Eidgenosse seine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten entgegen.

Der Alpen-James-Bond hatte sich auf Geheiß des Schweizer Geheimdienstes NDB im nordrhein-westfälischen Finanzministerium eingeschleust, um herauszufinden, wer dem Bankgeheimnis in seinem Heimatland auf die Schliche zu kommen gedenkt. Die deutsche Behörde hatte begonnen, sogenannte Steuer-CDs aufzukaufen, auf denen Trickser verzeichnet waren, die ihr Geld am Fiskus vorbei ins Nachbarland geschleust hatten.

Daniel M. war geständig, nannte seine Auftraggeber, die ihm seine Dienste mit 28.000 Euro vergütet hätten. Er habe außerdem nicht aus kriminellem Antrieb gehandelt. Seine Motivation seien »Patriotismus, Abenteuerlust, Gewinnstreben und Empörung« gewesen. Als früherer Polizist habe er lediglich strafbares Verhalten aufklären wollen. Er bereue nun, die Situation falsch eingeschätzt zu haben. Der Richter schluckte die Geschichte nicht ganz. Schließlich gelte Steuerflucht auch in der Schweiz »nicht als moralisch schutzwürdiges Verhalten«. Neben dem Geständnis begründete das Gericht das milde Urteil mit der Tatsache, dass der Mann zuvor in Deutschland nicht straffällig geworden war und von ihm auch keine weiteren kriminellen Aktivitäten zu erwarten seien. Da er seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft war, konnte er zudem nur begrenzt Kontakt zu seiner Familie halten. Hinzu komme, dass sich der Schweizer nun »in fortgeschrittenem Alter neu orientieren« müsse, fügte der Richter hinzu. »Denn in dem Bereich, den ich mal als ›Sicherheit‹ umschreiben würde, ist er wohl ›verbrannt‹.«