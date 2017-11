Opel bekommt PSA-Kur

Hand angelegt. PSA-Boss Carlos Tavares (l.) tätschelte am Donnerstag Opel-Chef Michael Lohscheller (Frankfurt am Main, 9. November) Foto: Arne Dedert/dpa

Bei Opel wird jetzt alles anders. Oder doch nicht? Die großspurigen Ankündigungen und wohlklingenden Namen, mit denen bei dem Autobauer Kürzungspläne verkündet werden, sind unter dem französischen Eigentümer PSA jedenfalls dieselben wie zu Zeiten des US-Konzerns General Motors. »PACE!« heißt das neue Programm, das Konzernchef Carlos Tavares und der Opel-Vorstandsvorsitzende Michael Lohscheller am Donnerstag in Rüsselsheim präsentierten. Das soll wohl vor allem Tempo signalisieren: Die Rückkehr zur Profitabilität soll nun ganz schnell gehen. Ab 2020 wird eine operative Marge von zwei Prozent angestrebt, ab 2026 von regelmäßig sechs Prozent. Auch wenn die beiden Manager ihre »Intention« kundtaten, in Europa keine Werke zu schließen und keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen, dürfte klar sein: Für die Opelaner wird es ungemütlich.

Opel-Chef Lohscheller überschlug sich bei seiner Präsentation auf der Pressekonferenz in Rüsselsheim geradezu vor Begeisterung über den eigenen Plan. Dieser werde »unser ganzes Potential freisetzen« und »für eine nachhaltige Zukunft« des Unternehmens sorgen. Man habe nun »eine neue Einstellung zum Thema Wettbewerbsfähigkeit«, verkündete er. Soll heißen: Die Aktionäre sollen wieder Geld verdienen – um jeden Preis. Die Kosten sollen pro Fahrzeug bis Ende des Jahrzehnts um 700 Euro sinken. Abläufe sollen »optimiert«, die Verwaltung verschlankt und die Komplexität reduziert werden. All das soll dazu führen, dass Opel bereits ab einer Schwelle von 800.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr Gewinne macht. 2016 hatte der Hersteller rund 1,2 Millionen Autos an den Mann bzw. die Frau gebracht. Wo die Gewinnschwelle derzeit liegt, wollte Lohscheller auch auf Nachfrage nicht sagen.

Vorbild bei der Sanierung sind die Peugeot-Werke in Frankreich, die Tavares in den vergangenen Jahren auf Effizienz getrimmt hat. Die Produktionskosten je Fahrzeug seien um 700 Euro gesenkt, die Profitmarge von minus 2,8 Prozent auf zuletzt plus 7,3 Prozent gesteigert worden. Über die Tausenden Arbeitsplätze, die in den französischen Fabriken vernichtet wurden, sprach der PSA-Boss nicht. Er sagte aber: »Die unpopulären Führer von heute werden die Helden von morgen sein.« Auch die Opel-Spitze solle nicht vor unbeliebten Maßnahmen zurückschrecken.

Wie viele Jobs bei Opel zur Disposition stehen, mochte Lohscheller nicht preisgeben. Für die britische Schwestermarke Vauxhall hat PSA bereits angekündigt, jeden vierten der 1.600 Jobs im »Astra«-Werk in Ellesmere Port bei Liverpool zu streichen. In Großbritannien wie auch in Deutschland soll der Jobabbau (möglichst) ohne betriebsbedingte Kündigungen über die Bühne gehen. Man werde »verantwortungsvolle Maßnahmen wie innovative Arbeitszeitkonzepte, freiwillige Programme oder Angebote für Altersteilzeit« ergreifen. In der Essenz heißt das: Opel blutet weiter aus. Seit Anfang der 1990er Jahre sind bei dem Autohersteller bereits mehr als 50.000 Arbeitsplätze vernichtet worden. So wird es weitergehen – und zwar wohl noch schneller als bislang.

Weitergehen wird es wahrscheinlich auch mit dem Lohnverzicht. Die aktuellen Tarifverträge schließen betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2018 aus. Im Gegenzug hat die IG Metall zugelassen, dass die Bezahlung bei Opel unter das Niveau des Flächentarifvertrags gefallen ist. Eigentlich sollte das nur vorübergehend so sein. Eine neue Vereinbarung – über die ab sofort verhandelt wird – dürfte diesen Zustand aber fortschreiben und womöglich weitere Kürzungen beinhalten. Im Gegenzug sollen darin neben dem Kündigungsschutz Produkte für die einzelnen Standorte zugesagt werden.

»Gerade jetzt zeigt sich der Wert der Tarifverträge der IG Metall bei Opel. Sie geben den Beschäftigten und den Standorten einen wichtigen Schutz«, meinte der für Opel zuständige IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger am Donnerstag in einer Mitteilung. Über »Anpassungen« des Vertrags könne man verhandeln, »solange bestehende Zusagen gleichwertig ersetzt werden«. Die von der PSA-Spitze anvisierten Produktivitätssteigerungen würden von der Gewerkschaft grundsätzlich unterstützt, so Köhlinger. »Die IG Metall hat sich gegenüber sinnvollen Produktivitätssteigerungen in der Automobilindustrie nie verweigert.«

Erstaunlich begeistert über die Verlautbarungen aus Rüsselsheim zeigte sich die Linkspartei in Thüringen, wo Opel in Eisenach eine Fabrik betreibt und Die Linke in der Regierung sitzt. Die Fraktions- und Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow erklärte am Donnerstag in Erfurt, das »Sanierungskonzept« mache »Mut, dass das Management zusammen mit den Belegschaften einen erfolgreichen und vor allem gemeinsamen Weg gehen will«.