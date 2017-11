In der Bundesrepublik haben am Donnerstag bei zahlreichen Veranstaltungen Menschen an die antisemitischen Pogrome am 9. November 1938 erinnert. So legten am Berliner Wittenbergplatz Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz gemeinsam mit jugendlichen Helfern einen Kranz zum Gedenken an die Opfer nieder. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) empfing anlässlich des 79. Jahrestages der Pogromnacht das Präsidium des Internationalen Auschwitz-Komitees. Damals waren in ganz Deutschland Synagogen und andere jüdische Einrichtungen in Brand gesteckt und zahlreiche Juden ermordet oder misshandelt worden. (dpa/jW)