Nichts verhindern, alles gewinnen

Oha: Plötzlich ist Kiel auch Fußballstadt Foto: Oliver Beckhoff/dpa-Zentralbild/dpa

Jahrelang war das Bundesland Schleswig-Holstein ein weißer Fleck auf der Landkarte des deutschen Profifußballs. Im Norden der Bundesrepublik gab lange Zeit Handball den Ton an. Da Handballspitzenklub THW Kiel von Sieg zu Sieg eilte, gab es für den chronisch erfolglosen Fußballverein Holstein Kiel wenig Platz – Kiel war eben Handballstadt. Und war damit eine der wenigen Ausnahmen in Deutschland.

Doch mittlerweile eilt der THW nicht mehr von Sieg zu Sieg, und Holstein Kiel ist seit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga wieder wer im deutschen Profifußball. 36 Jahre hat der deutsche Meister von 1912 für die Rückkehr ins Unterhaus gebraucht – und macht bislang mächtig Eindruck. Denn dank ihres für einen Aufsteiger äußerst mutigen und erfrischenden Offensivfußballs stehen die »Störche« aktuell auf Platz zwei der Tabelle, nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Noch nie war es einem Neuling gelungen, in den ersten elf Partien acht Siege zu erringen; beim zwölften Spiel gab es ein 1:1 in Darmstadt. Mit 32 Treffern ist Holstein nebenbei die Torfabrik der zweiten Liga. Plötzlich ist Kiel auch Fußballstadt. Und ist damit im deutschen Mainstream angekommen.

Markus Anfang wird das herzlich egal sein. Der 43jährige ist seit Sommer 2016 Cheftrainer bei Holstein Kiel, nachdem er zuvor die U17 von Bayer Leverkusen betreute. Zu Beginn seiner Spielerkarriere bei Fortuna Düsseldorf galt er mal als ein vielversprechendes Talent. Aus der großen Laufbahn wurde nichts. Jetzt wird Anfang als vielversprechendes Trainertalent gehandelt. Wie nachhaltig seine Arbeit ist, wird sich im Laufe der nächsten Jahre zeigen. Eine Mannschaft nach einem enttäuschenden 14. Platz in der Saison 2015/16 in der darauf folgenden Spielzeit zum Aufstieg zu führen, ist nicht unbedingt der schlechteste Einstand für einen Neuling.

Seine Spielidee ist eine wohltuende Antithese zum Verwaltungsfußball, der zur Zeit im deutschen Fußball grassiert. »Wir wollen nichts verhindern, sondern rausgehen und etwas gewinnen. Und genau so treten wir derzeit auf«, fasst Anfang zusammen. Die Zahlen belegen das: Holstein Kiel liegt sowohl in der Kategorie Ballbesitz als auch hinsichtlich der Torschüsse pro Spiel auf dem zweiten Platz. Erstaunliche Werte für einen Aufsteiger.

Zudem stellen sie den aktuell besten Torjäger der Liga – Marvin Ducksch. Der 23jährige erzielte bereits zehn Treffer in dreizehn Spielen und gibt zudem im Schnitt die meisten Schüsse der Liga ab. Ducksch debütierte mit 19 in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Trotz Hoffnungen auf eine große Karriere – weder beim BVB, noch bei Paderborn oder St. Pauli konnte sich Ducksch durchsetzen. Im Januar diesen Jahres strandete er dann in Kiel. Trainer Anfang bezeichnet den Stürmer als beispielhaft für die Transferstrategie des Vereins. Im Kicker sagt er: »In unserem Kader sind einige Spieler aus den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga, die aus irgendwelchen Gründen hängengeblieben sind.«

Am Sonntag wurde Dynamo Dresden mit 3:0 nach Hause geschickt. Es folgen Spiele gegen Nürnberg, Ingolstadt und Düsseldorf. Allesamt Spitzenteams. Danach dürfte deutlich sein, ob Holsteins Weg noch weiter nach oben führt.