Nachschlag: Reine Taktik

Foto: Paul Zinken/dpa

Nach dem Protest auf der Frankfurter Buchmesse gegen eine geplante Lesung zweier Protagonisten der »Identitären Bewegung« (IB) vertritt manch einer immer noch die Auffassung, man müsse mit diesen Leuten öffentlich reden. Weshalb die Auseinandersetzung mit Faschisten diskursiv nicht zu führen ist, zeigt auch das Feature von Christoph D. Richter über ein rechtes Zentrum in Halle, das dort im Juni in unmittelbarer Nähe zum Unicampus eröffnet wurde. Anwohner, die sich von ihren neuen Nachbarn bedroht fühlen, wandten sich jüngst mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit. In dem Haus, dem für die IB derzeit »wichtigsten Projekt überhaupt im deutschsprachigen Raum«, treffen sich Akteure aus dem Kameradschaftsumfeld mit Burschenschaftlern und AfD-Politikern wie dem Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider, der in dem Gebäude ein Büro eröffnet hat. Wie eng die Verbindungen ins neonazistische Milieu weiterhin sind, wurde leider nicht beleuchtet, immerhin aber konstatiert, dass die Distanzierung von dieser Szene reine Taktik sei. (shu)