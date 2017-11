Der Rote Oktober im Film

Eisensteins »Oktober« gilt bis heute als Meilenstein des avantgardistischen politischen Films – Lenin in »Oktober« (Standbild) und Sergej Eisenstein (Montage jW) Foto: Picture Alliance

Ein wesentliches Markenzeichen der systematischen Wissensvernichtung in unserer Zeit ist die Entleerung des Revolutionsbegriffs. In allen Netzen und Kanälen werden Erscheinungen und Ereignisse politischer Kosmetik und bürgerlicher Restitution zur »Revolution« hochgesprochen, obwohl ihnen von der 68er-Rebellion bis zum sogenannten Euro-Maidan die entscheidenden Kriterien revolutionären Handelns abgehen: die Veränderung der Eigentumsverhältnisse und die Perspektive auf Fortschritt und gemeinschaftliche Höherentwicklung. Es erstaunt wohl nur diejenigen, die im Festschreiben von bürgerlicher Moral und Eigennutz die höchsten Weihen sozialer Reputation zu erkennen vermögen, dass es im 20. Jahrhundert strenggenommen nur fünf erfolgreiche Revolutionen gegeben hat: in Russland 1917, in China 1949, in Vietnam 1954, auf Kuba 1959 und als Prozess langfristiger Selbsttransformation die Bildungsrevolution im sozialistischen Weltsystem nach 1945, von der wir noch heute zehren.

Es reicht eben nicht hin, sich eine Guy-Fawkes-Maske aufzusetzen und deklamatorisch so zu tun, als seien Hackerangriffe und Flashmob-Zusammenkünfte bereits die grundstürzenden Vorgänge, die Staatsübernahmen und die Verteidigung der Errungenschaften wirklicher Revolutionen ersetzen könnten. Man verwirrt die Leute damit nur, die sich später unter Umständen in Militärdiktaturen wiederfinden oder die, wie in der schwer durchschaubaren US-Fernsehserie »Mr. Robot« zelebriert, gar nicht wissen können, was »Revolutionäres« passiert sein soll, weil in der Alltagspraxis die Mühsal der Selbsterhaltung um keinen Deut geringer geworden ist.

Gerade der 100. Jahrestag der Oktoberrevolution wäre Anlass genug, um über die entscheidenden Funktionen der Revolution wirklich nachzudenken. Zum Beispiel darüber, warum eine echte Revolution allein schon deshalb immer wieder nötig wird, um die Tendenz zur Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse in Frage zu stellen und aufzubrechen. Oder darüber, warum die Verfassungen der UdSSR die Oktoberrevolution als »Große Sozialistische« definierten und warum der heutige Verzicht auf diese Adjektive bestimmt kein Ausweis vernunftgemäßer Emanzipationsanstrengungen ist. Oder schließlich darüber, dass der Rote Oktober eine weltgeschichtliche Ausstrahlungskraft besaß und auch noch besitzt, die der Historiker Isaac Deutscher zum 50. Jahrestag folgendermaßen umriss: »Wir haben gesehen, wie kräftig sich die Geschichte zurück nach Osten gewandt hat. Doch wir brauchen nicht anzunehmen, dass sie dort endet und dass der Westen auf ewig seine gegenwärtige konservative Stimme vernehmen lassen und zu den Annalen des Sozialismus nur noch ein paar leere Seiten mehr beitragen wird. Der Sozialismus hat noch immer einige entscheidende revolutionäre Akte sowohl im Westen als auch im Osten aufzuführen; und die Geschichte wird nirgends zu einem Ende gelangen. Der Osten hat zuerst das große Prinzip einer neuen sozialen Organisation in Kraft gesetzt, das der Westen ursprünglich konzipiert hatte. Fünfzig Jahre Sowjetgeschichte berichten uns von dem erstaunlichen Fortschritt, den ein rückständiges Land errungen hat, indem es dieses Prinzip, noch dazu unter den ungünstigsten Bedingungen, angewandt hat; und damit allein weisen sie auf die grenzenlosen Horizonte hin, die sich der westlichen Gesellschaft und der Welt eröffnen lassen, wenn sie sich nur von ihren konservativen Fetischen befreit.«¹

Der intellektuelle Film

Der sowjetische Filmregisseur Sergej Eisenstein (1898–1948) ist nicht nur der Künstler der sozialistischen Revolution schlechthin, sondern mit seiner Konzeption des intellektuellen Films auch der ultimative Befreier vom konservativen Fetischismus jahrhundertealter Unterdrückung. Kein anderer als der mit seinem Regiekollegen Grigori Alexandrow (1903–1983) entstandene Film »Oktober« oder nach dem deutschen Verleihtitel »Zehn Tage, die die Welt erschütterten« ist ein stärkerer Ausdruck von Fetischbekämpfung und Fortschrittsperspektive.

Dabei war »Oktober«, eine Auftragsarbeit der Filmunterkommission der staatlichen Filmgesellschaft »Sowkino« zum zehnjährigen Jubiläum der Oktoberrevolution, für Eisenstein eigentlich nur ein Werk des Übergangs zur Vervollkommnung seiner Idee des intellektuellen Films. Es ging ihm hierfür nicht nur darum, die Montage als Grundprinzip der Filmproduktion inhaltlich und formal an den Kategorien Konflikt und Kollision auszurichten und zu perfektionieren, um dem Publikum eine erkenntnistheoretische Synthese in Bildern zu präsentieren, die in der Perzeption Denkerweiterungen schafft, sondern auch darum, Gedanken und Begriffe zu »kinofizieren«, damit Kunst und Wissenschaft zu einer Einheit verschmelzen können.² Dieser zweifelsfrei avantgardistische Anspruch ließ ihm den ursprünglichen Erfolg des Vorgängerfilms »Panzerkreuzer Potemkin« (1925) relativ erscheinen und ihn neben dem bereits in Arbeit befindlichen Kollektivierungsfilm »Die Generallinie« (1926/29) das Mammutprojekt einer »Kapital«-Verfilmung »nach dem Szenarium von K. Marx« in Angriff nehmen, das später scheiterte, allerdings nicht wegen des konzeptionellen Ansatzes, sondern aufgrund des Unverständnisses der Filmbehörden.

Intellektueller Film nach Eisenstein war eine Herausforderung an alle Sinne, sich im anschwellenden Bildermeer der Kinotheater und des Fotorealismus zurechtzufinden, zu schulen und den Geist zu schärfen. Potentielle rezeptionelle Überforderungen mussten dafür in Kauf genommen werden, denn nichts stumpfte mehr ab als kinematographisches Mittelmaß. Und gut gemeint war noch lange nicht gut gemacht, auch in der Sowjetunion nicht. Sein Versuch, über Attraktionen, Assoziationen und verschlüsselte Bildarrangements Horizonte zu erweitern, appellierte direkt an die geistigen Fähigkeiten aufklärungsbereiter Zuschauer, eine produktive Verständigung über den Ablauf gesellschaftlicher Prozesse zu erreichen.

Keine Chronik

Der Film wurde im Verlauf des Jahres 1927 unter denkbar widrigen technischen Voraussetzungen und beträchtlichem Zeitdruck hergestellt, um zum 7. November 1927 eine vorzeigbare Fassung in die Kinos zu bringen. Tatsächlich gab es am Jubiläumstag eine öffentliche Vorführung von drei Episoden des Films im Experimentellen Theater in Moskau, worüber die Komsomolskaja Prawda am 10. November 1927 berichtete.³ Das eigentliche Premierendatum war jedoch der 14. März 1928. Die Verspätung erklärte Eisenstein Ende Dezember 1927 damit, dass im Prinzip Material aus zwei Filmen (»Vor-Oktober« und »Oktober«) zu einem integralen Film montiert werden musste und die Schnittarbeit sehr sorgfältig zu geschehen hatte. Die Begründung war für ihn klar: »Der Film wurde im Hinblick auf den Zuschauer aller Tage erarbeitet. Die Arbeit zielt auf Grundsätzliches.«⁴

»Oktober« ist daher weniger eine Chronik der Ereignisse von Februar bis Oktober 1917 in Petrograd, sondern eine visuelle Begriffsbildung vom Geist der sozialistischen Revolution. Der Film folgt durchaus richtig den revolutionären Abläufen, mit dem Kulminationspunkt Sturm auf das Winterpalais, dessen Darstellung über die Jahrzehnte missverständlicherweise auch als Surrogat eines Dokuments für die Bebilderung des authentischen Aktes genommen wurde. Viel wichtiger jedoch als die chronikartigen Elemente sind die symbolischen bzw. allegorischen Momente in Eisensteins Werk. Am Anfang wird das Denkmal des Zaren Alexanders III. gestürzt – als sich während der Regentschaft der Provisorischen Regierung herausstellt, dass der Erste Weltkrieg fortgesetzt wird, die Forderungen der Volksmassen unerfüllt bleiben und die monarchistische Kamarilla den Bürgerlichen tatkräftig zur Hand geht, richtet sich das Denkmal von selbst wieder auf. Der Putsch des zaristischen Generals Lawr Kornilow gegen die Regierung von Alexander Kerenski wird im Film als Kampf zweier Möchtegern-Napoleons um den Sieg am Kabinettstisch zur Intensivierung des Krieges gezeigt. Sämtliche Einblendungen von Göttersymbolen illustrieren schlagend die Heuchelei von Feudalaristokratie und Bourgeoisie gleichermaßen. Als der Oktoberumsturz naht, versuchen Menschewiki und Sozialrevolutionäre die Massen mit Beschwichtigungsreden von der Aktion abzuhalten; Harfen- und Balalaika-Klänge umspielen die süßen Worte des Opportunismus gegenüber dem verkrusteten System. Einzelne Passagen wie die zeitweise Illegalität der Bolschewiki oder die Abwehr des Kornilow-Putsches sind sehr verknappt dargestellt, andere wie das Niedermetzeln der Proletarier im Juli 1917 mit der Tötung eines ausgewählten Mitglieds der Bolschewiki und dem Hochzug der Petrograder Newa-Brücken hingegen extensiv, um die Zeitlosigkeit bürgerlicher Repressionsmaßnahmen zu betonen. Gerade diese Szenenkomplexe unterstreichen den perspektivischen Charakter der Eisensteinschen Montagepraxis: Bürgerliche Herrschaftsvertreter saufen Sekt im Salon, telefonieren die Polizei herbei und lassen die Proletarier bluten.

Der eigentliche Wert des Films »Oktober« liegt schließlich im Aufzeigen des mentalitätsgeschichtlichen Geistes der Oktoberrevolution. Sie musste getan werden, damit der Despotismus aufhört und die Bevölkerung ein gesellschaftliches Lebensziel erhält. Das ist auch die Botschaft des Films nach 90 Jahren.

Die Reaktionen

»Oktober« wurde im In- und Ausland sehr kontrovers aufgenommen. In der sowjetischen Diskussion monierte man vor allem den Symbolismus des Films, kulminierend in der Frage des Schriftstellers Wiktor Schklowski, ob denn die Statuen die Revolution gemacht hätten. Kritik wurde auch am Lenin-Darsteller Nikandrow geübt, der für den Dichter Wladimir Majakowski seelen- und sinnlos durch den Film taumelte.⁵ Wobei das letztere Urteil aus heutiger Sicht unverständlich erscheint, denn gerade die Ankunft Lenins am Finnländischen Bahnhof entspricht im Film durchaus der auch noch gegenwärtig gängigen ikonographischen Überlieferung. Ebenso unbeliebt war die Mischform aus Spiel- und Dokumentarfilm, wohingegen die inhaltliche Zielsetzung, auch über das zehnjährige Jubiläumsdatum hinauszuwirken, einhellig begrüßt wurde.

In der westeuropäischen Wahrnehmung kam zunächst die typisch bürgerliche Enttäuschung zum Vorschein, diesmal keinen so atemberaubenden Schauwert präsentiert zu bekommen wie bei der allbekannten Treppenszene von Odessa aus »Panzerkreuzer Potemkin«. Als wäre es Eisenstein und Alexandrow darum gegangen. Darüber hinaus stand der Verdacht im Raum, dass ein Auftragswerk zum Revolutionsjubiläum auch nur Propaganda hervorbringen könne. Hierauf hätten die Filmschöpfer geantwortet, dass es natürlich ein Film zur Propagierung der sozialistischen Idee mittels Revolution geworden ist, damit weltweit der revolutionäre Gedanke vom Ursprung seiner materiellen Verhältnisse aus beurteilt werden kann. Der Filmkritiker Siegfried Kracauer war im Juni 1928 immerhin der Meinung, dass »der Film gleich seinen Vorgängern ein gewaltiges Zeugnis für die Substanz des russischen Volkes und das lebendige revolutionäre Bewusstsein seiner Führer« ist.⁶

Als Gradmesser für die Einschätzung der Oktoberrevolution, ihrer Größe und sozialistischen Zielrichtung bietet sich an Kracauer anschließend der erweiterte Blick auf die sowjetischen Filme der Zeit an, die parallel oder in nahem Abstand zu »Oktober« hergestellt wurden. Auch wenn sich die Methoden des Filmemachens von denen Eisensteins und Alexandrows deutlich unterscheiden, so sind doch Wsewolod Pudowkins »Das Ende von St. Petersburg« (1927) über ein individuelles Schicksal in der Revolution, die Ereignis-Dokumentarfilme von Dsiga Wertow und flankierende Revolutionsfilme von Alexander Dowshenko wie »Arsenal« (1929) oder des Regieduos Grigori Kosinzew/Leonid Trauberg von einschneidender Bedeutung für die Interpretation der mentalitätsgeschichtlichen Dimension der Revolution. Wo Wertow in »Ein Sechstel der Erde« (1926) und in »Das elfte Jahr« (1928) erste sozialistische Aufbauleistungen vorweisen kann sowie in »Enthusiasmus« (1930) die rückwärtsgewandten Hauptprobleme des sowjetischen Staates, Religion und Alkoholismus, anprangert, belegt z. B. der Film »Allein« (1931) von Kosinzew und Trauberg die Überwindung der Schwierigkeiten mit der überkommenen Tradition im Zuge der Alphabetisierung noch stammesgeschichtlich geprägter Regionen in Mittelasien.

Alle diese Filme sind im Zusammenhang mit »Oktober« zu sehen und geben Aufschlüsse darüber, dass die Oktoberrevolution vom festen Willen der russischen Bevölkerung und ihrer Nachbarvölker getragen und als gesellschaftliche Notwendigkeit weithin akzeptiert war. Das Gerede vom »Staatsstreich« der Bolschewiki und ihrem Abenteurertum gehört zur bewussten bürgerlichen Legendenbildung. »Oktober« ist daher ein zwar außergewöhnliches, aber beileibe kein isoliertes Dokument über den Sinn der sozialistischen Revolution.

Die Wirkung

In späteren Jahrzehnten wurde »Oktober«, vor allem von Filmkritik und Filmwissenschaft, insgesamt wohlwollender betrachtet. Er galt nunmehr als Fundgrube der theoretischen Auseinandersetzung mit inhaltlichen und formalen Aspekten filmischer Variationsbreiten. Zum 50. Jahrestag der Revolution 1967 legte Grigori Alexandrow eine leicht gekürzte, vertonte Fassung des Films mit Musik von Dmitri Schostakowitsch vor. Seit 2014 gibt es eine DVD-Edition des Filmmuseums München mit der Musik von Edmund Meisel zur damaligen deutschen Verleihversion, die dem Original etwas näherkommt.

Pionier des avantgardistischen politischen Films – Sergej Eisenstein (1898–1948) Foto: picture alliance / Heritage Images

Während also die Verfügbarkeit des Films gegeben ist, kann man das gleiche vom Nachvollzug der Intention ihrer Schöpfer nicht mehr behaupten. Obwohl noch 1989 eine umfassende Theorie der Montage (bislang die letzte ihrer Art) den Ansatz von Eisenstein nicht nur gebührend würdigte, sondern ihn auch als praktischen Weg für die Zukunft des Films (eine absolute Ausnahme) unbedingt empfahl,⁷ wird heutzutage viel Aufwand dafür betrieben, Eisensteins Filmtheorie von ihren politischen Implikationen abzuspalten, die davon jedoch einfach nicht zu trennen sind. Sogar in aktuellen Abhandlungen, in denen ein revolutionäres Potential filmischer Ästhetik aufzuzeigen beabsichtigt wird, ist die mentalitätsgeschichtliche Langzeitwirkung des sowjetischen Revolutionsfilms als mittlerweile unerkennbar oder überholt deklariert worden, angeblich »als nostalgische Erinnerung an eine Zeit, die wir uns nicht vergegenwärtigen können, und an eine Gestalt von Hoffnung, die uns kaum mehr glaubhaft erscheint«.⁸

Im Umfeld solch abstrakter Negation historischer Erfahrung ist es kein Wunder, dass die Gelehrten der Wissensvernichtung die objektive Aussagekraft des Films »Oktober« überhaupt nicht erfassen können. Übrig bleiben nichtssagende Sätze wie dieser: »Die authentische Anmutung zahlreicher Details erweist sich also bei auch nur etwas genauerem Hinsehen als ein äußerst sorgfältig gefertigtes Konstrukt im Dienste der großen Saga, des Narrativs von der unverbrüchlichen Einheit der Geschichte machenden Volksmassen und der Führung der Bolschewiki.«⁹ Die es ja nun einmal wirklich gab, möchte man verzweifelt hinzufügen. Mit dem »nur etwas genaueren Hinsehen« kann es hier nicht weit her sein, denn ansonsten würden auch die Geschichtsschreiber unserer Tage zumindest konzedieren müssen, dass der Maßstab der Beurteilung des Films nicht dessen Treue zur Abbildrealität, sondern dessen inhaltliche und formale Übereinstimmung mit den geistigen Strömungen der sozialistischen Revolutionsidee ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind Eisensteins und Alexandrows Vorstellungen von einem gesellschaftlich verantwortlichen Film heute nahezu einflusslos. Ihre theoretischen Herausforderungen werden im Elfenbeinturm betrachtet und analysiert, wogegen die daraus resultierenden praktischen Probleme der Filmarbeit überhaupt nicht existent zu sein scheinen, geschweige denn ein Versuch unternommen wird, den Bedrückungen des restaurativen Zeitalters mit filmisch ähnlich anspruchsvollen Mitteln zu Leibe zu rücken.

Keine Nachfolger

Eisenstein schrieb 1929: »Der neue Film wird das letzte Glied in der Kette der kulturrevolutionären Mittel sein. Er erfasst alles. Arbeitet an einem einheitlichen, monistischen System – von der kollektiven Erziehung und komplexen Lehrmethode bis hin zu den neuesten Formen der Kunst. Er hört auf, Kunst zu sein und tritt in sein nächsthöheres Entwicklungsstadium ein. Nur bei einer solchen Lösung seines Problems verdient der Film sein Prädikat als die ›wichtigste aller Künste‹ (Lenin – D. K.) auch tatsächlich. Nur so wird er sich in einer bis in die Wurzeln gehenden Art und Weise vom bürgerlichen Film unterscheiden.«¹⁰ Eisenstein konnte nicht voraussehen, dass ihm nicht einer, auch kein sozialistischer Kulturarbeiter substantiell und konsequent zu folgen bereit war. Godard, Kluge u. a. sind eben keine Film-Sozialisten, so wie Putins Ära eher der Stolypinschen Reaktion gleicht, als irgendwelchen Befreiungsträumen anzuhängen. Gegen die kulturindustrielle Verseuchung der Zeit bräuchte man viele »Oktober«.

